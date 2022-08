Tecl byl v Brně u všech gólů Slavie: Jsem rád, že je Zbrojovka v lize, usmíval se

„Neuvažoval jsem o tom, že Standu pošetříme,“ přiznal Jindřich Trpišovský, trenér Slavie. Na hřišti nechal Tecla do 77. minuty a vystřídal ho až poté, co hosté v Brně završili svůj triumf čtvrtou brankou.

„Mám velkou radost za Standu. Pokud slyšíte tlouct srdce pro Slavii, je to jeho. Odvádí velké penzum práce na hřišti i v kabině, byl to od něho skvělý výkon. Má důvěru, každému hráči se hraje líp, když hraje pravidelně,“ řekl Trpišovský.

Možná by Tecla přece jen stáhnul dřív a místo něho poslal na trávník Daniela Filu, bývalého brněnského útočníka. Tyto plány ale kouč Slavie přehodnotil, když v 58. minutě dostal červenou kartu Aiham Ousou a favorit šel do deseti.

Proto Trpišovský pokračoval s Teclem na hrotu.

„Věděli jsme, jací soupeři Brna nás dnes čekají, jak hrají. Standa hrál pro nás klíčovou roli při jejich způsobu hry. Jeho černá práce někdy není vidět, a jsem rád, že dnes dokázal být produktivní,“ dodal kouč.

Tecl je pro něho nejen klíčovým útočníkem, ale i specialistou na Zbrojovku. Gól, kterým v neděli večer otevřel skóre, byl jeho jedenáctým do brněnské sítě.

„Opravdu? Jestli to tak je, tak jsem rád, že je Brno zpátky v lize,“ usmíval se Tecl.

Stejně jako kouč ocenil i Tecl, jak Slavia zvládla zápas na těžkém terénu, podrobeném v sobotu dvěma prudkými lijáky, a před vyprodaným stadionem v Brně.

„Strašně důležité je do zápasu dobře vstoupit. Po Evropě je pro nás prvních dvacet minut většinou dost složitých, dnes jsme to celkem zvládli. Zápas rozhodly góly v prvním poločase, ze tří šancí jsme tři dali,“ pochvaloval si kapitán sešívaných palbu mezi 19. a 36. minutou.

Stanislav Tecl s míčem po souboji v zápase se Zbrojovkou Brno.

Co ho na hřišti zaskočilo byla červená karta pro Ousoua. Stoper hostí musel pod sprchy poté, co kousek od rohového praporku podrazil unikajícího brněnského náhradníka Musu Alliho.

Ousou viděl napřed žlutou kartu, tu mu však rozhodčí po prohlédnutí videa změnil na červenou.I někteří brněnští fanoušci na tribuně se dívali překvapeně, za co jde Slavia do oslabení.

„Z vyloučení jsem v šoku. Když (po prohlédnutí videa) rozhodčí tahal znovu žlutou kartu, myslel jsem, že ji zruší. Nevím, co říct, abych neměl nějaké tahanice na Strahově,“ soukal ze sebe Tecl rozpačitě.

S rozhodčím si situaci vyříkával na hřišti, a dostalo se mu tohoto vysvětlení: „Řekl mi, že na videu bylo vidět, že by hráč doběhl do zakončení. Řekl jsem na to, že podle mě by doběhl do autu nebo k brankové čáře,“ vylíčil obsah debaty Tecl.

Vyloučení rozladilo i Trpišovského. „O to víc, když jsem ho teď viděl na videu,“ pronesl na tiskové konferenci.

„Je to škoda. Rozhodčí pískal dobře, pak do toho vstoupil touto věcí. Je to trochu kaňka, hráč bude potrestaný. Nechci to moc rozebírat, snažím se takovým komentářům vyhnout, pokud nejde o surovou hru, ale musím říct, že jsem ještě nezažil červenou kartu za takový moment,“ podivoval se.

Z Brna odvezl svůj tým domů s tím, že od výbuchu v prvním utkání play off o postup do základní skupiny Evropské konferenční ligy na hřišti Rakówu jeho tým třikrát vyhrál a z těchto tří zápasů má skóre 13:0.

„Dokázali jsme se poučit z chyb, které jsme v Polsku udělali. K výkonu, který jsme tam předvedli, můžu jen doufat, že se hodně dlouho nepřiblížíme,“ uzavřel Tecl.