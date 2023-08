Kalabiška přelstil kamaráda, za gól se mu omluvil. Trmal neslyšel přes kotel

Vzorem ligového veterána Kalabišky (36) kdysi býval francouzský elegán Thierry Henry. Průběžně si představoval, že se mu někdy podaří zaskočit nepozorného gólmana a z dálky ho přelobuje do prázdné branky.

V sobotu na Slovácku předvedl Kalabiška jiný kousek, o kterém se bude dlouho mluvit. Ve druhé minutě nastavení zápasu proti Mladé Boleslavi za stavu 1:2 zaskočil gólmana hostí Matouše Trmala vyběhnutím z jeho branky, kde v předklonu vydýchával předchozí akci, zatímco se Trmal už chystal rozehrát a nevěděl o něm.

Kalabiška si za Trmalem počkal, až si jeho bývalý spoluhráč ze Slovácka před sebe hodí balon, který bude chtít odkopnout, vyrazil po něm, o míč ho obral a překonal ho.

„Napadlo mě to, když jsem doběhl do sítě. Říkal jsem si, že jsem za ním (za Trmalem) hodně vzadu a schovaný. Do poslední chvíle jsem věřil, že to vyjde,“ vyprávěl Kalabiška. Trmala mu bylo svým způsobem i líto. „Chytal výborně. Omluvil jsem se mu, že jsem mu udělal právě tohle. Říkal, že v pohodě, že to musí vzít...“ pronesl autor kuriózního gólu.

V situaci, která vedla k dělbě bodů, si její hlavní hrdina počínal chladnokrevně. Dokonce myslel na to, aby si Trmal nechtěl nechat míč v rukou a nevykopával ze vzduchu, což by celý jeho plán zhatilo. Proto upozorňoval i stínujícího spoluhráče Filipa Vechetu, aby Trmala nechal na pokoji, odstoupil od něho a navodil v něm dojem, že má na rozehrávku čas a klid. „Vzpomněl jsem si, že to tak dělával Henry,“ přiznal s úsměvem.

Ironií osudu Trmal při návratu do svého bývalého působiště zářil. Počínal si jistě, sebevědomě stahoval centry, oslabené obraně (Mladá Boleslav hrála od 39. minuty bez vyloučeného Matěje Pulkraba) dodával klid.

Jan Kalabiška (v bílém) ze Slovácka dává kuriózní gól Matouši Trmalovi z Mladé Boleslavi.

Až zaváhal v nastavení. Když si uvědomil, že je v nebezpečí, bylo už pozdě.

„My jsme na něho z lavičky všichni křičeli, že má hráče za sebou. Asi přes fandící fanoušky Slovácka neslyšel, tak si míč hodil na zem. Kalabiška s tím počítal, to bylo vidět, věděli jsme o tom i my na lavičce, bohužel ne Matouš. Snažili jsme se na něho aspoň křičet. Mysleli jsme si, že vykopne z ruky. Jak si balon hodil na zem, tak byl problém, Kalabiška to udělal chytře,“ uznal soupeřovy kvality Daniel Mareček, autor obou gólů hostí.

Za Trmala se postavil i boleslavský kouč Marek Kulič. „Takové věci se stávají. Trmal chytá fantasticky, i dnes nás podržel. Žádný balon mu nevypadl, centry sbírá. Chyba se stane. Tlustá čára a jede se dál,“ řekl jasně.

Ještě stručnější byl v otázce osudu Vasila Kušeje, který na zápas se Slováckem nepřijel a údajně čeká na přestup do zahraničí. „Dohodli jsme se s vedením, že se v této situaci nebudeme vyjadřovat,“ pravil Kulič.