Slavia s Libercem bez diváků. Plzeň hraje doma, Sparta v Boleslavi

Páté dějství nicméně odstartuje už páteční předehrávkou, v níž fotbalisté Zlína vyzvou Teplice.

V sobotu jsou na programu čtyři zápasy včetně večerního šlágru mezi Slavií a Libercem, v neděli se představí zástupci z předkol Evropské ligy: Plzeň chce od 16.30 napravit porážku v Antverpách doma proti Slovácku, Mladá Boleslav se utká se Spartou večer.

Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 sobota 15.00, sudí Zelinka Předpokládané sestavy:

Ostrava: Budinský - Fillo, Šindelář, Procházka, Fleišman - Reiter, Hrubý, Jánoš, De Azevedo - Kuzmanovič, Smola. Bohemians: Valeš - Hůlka, Köstl, Pokorný - Bartek, Jindřišek, Vacek, Podaný - Vodháněl, Keita, Hronek.

Ostravští fotbalisté mají proti sobotnímu soupeři v nedávné době dobrou bilanci, porazili jej v posledních čtyřech soutěžních duelech. Navíc nedostali gól.

„Ty zápasy jsou vždy vyrovnané, jenže nám pak v kolonce gólů svítí nula. Ostrava vždy nějakou branku dokázala dát. Ať už se to podařilo silou vůle nebo silou fyzickou. Pevně věříme, že tento zápas už takový scénář mít nebude,“ uvedl Martin Hašek, trenér Bohemians.

Baníku se sice nedaří doma, kde oba zápasy prohrál, ale na hřištích soupeřů posbíral šest bodů. Naposledy jásal v Opavě.

„Věřím, že naši hráči, kteří venku vstřelili branku, jsou schopni střílet branky dále i v domácích zápasech. Je to o tom se tlačit do vypadlých balonů anebo dobře zakončit rychlý protiútok, jako se nám to povedlo v Opavě,“ řekl ostravský kouč Bohumil Páník.

Sigma Olomouc - MFK Karviná sobota 17.00, sudí Hrubeš Předpokládané sestavy:

Olomouc: Reichl - Sladký, Beneš, Jemelka, Kerbr - Pilař, Plšek, Greššák, Houska, Falta - Yunis. Karviná: Hrdlička - Ndefe, Stropek, Rundič, Čonka - Lingr, Hanousek - Putyera, Janečka, Vukadinovič - Petráň.

Karviná se po bezbrankové remíze se Slavií pokusí v Olomouci jako poslední tým v sezoně dosáhnout na vítězství.

„Nálada je pochopitelně lepší, získaný bod se Slavií pomůže každému z nás. Nyní je ovšem důležité na to navázat v Olomouci. Jedeme tam každopádně bodovat, ale musíme se vyvarovat individuálních chyb, které jsme tam v dubnu udělali,“ připomněl trenér František Straka utkání, které jeho tým prohrál 2:3.

Olomouci se na Karvinou zkrátka daří, ve čtyřech ligových utkáních jí nepodlehla.

„Karviná mě překvapila v Plzni, kde hrála hodně útočný fotbal, výborně se ukázala doma se Slavií. Její hra je založena na poctivé defenzivě, očekávám zápas plný soubojů. Jestli chceme tři body, musíme podat stoprocentní výkon,“ pravil olomoucký kouč Radoslav Látal.

1. FK Příbram - Dynamo České Budějovice sobota 17.00, sudí Berka Předpokládané sestavy:

Příbram: Boháč - Tregler, Kodr, Šimek, Cmiljanovič - Alvir, Rezek, Soldát, Hájek, Zeman - Polidar. Č. Budějovice: Staněk - Čolič, Havel, Novák, Kladrubský - Havelka, Javorek - Schranz, Provod, Mršič - Ledecký.



Příbram bude v duelu sousedů z tabulky hostit jediného nováčka ligy - České Budějovice.

„Mají velice dobrou defenzivu a velice rychle jdou do útoku, kde jsou schopné z brejkových situací dávat góly. To zatím Budějovicím stačí k tomu, aby bodovaly. Chceme je samozřejmě porazit a uděláme vše pro to, aby se nám to povedlo,“ řekl příbramský trenér Roman Nádvorník.

Budějovice se zatím zvládly vytáhnout na silné soupeře, uhrály dvě remízy s Jabloncem a Spartou. „Je důležité, abychom výkony dokázali opakovat,“ upozorňuje asistent Jiří Kohout. „Chceme v Příbrami bodovat, pokud by to bylo za tři, budeme spokojeni maximálně,“ dodal.

Slavia Praha - Slovan Liberec sobota 19.30, sudí Marek Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Souček - Masopust, Hušbauer, Král, Ševčík - Van Buren. Liberec: Nguyen - Mikula, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Breite, Oscar - Malinský, Mara, Pešek - Potočný.

Disciplinární komise potrestala Slavii za výtržnosti v úvodním domácím duelu s Olomoucí, při němž chuligáni naházeli pyrotechniku do sektoru hostů. Červenobílí už hráli bez fanoušků v roce 2011, kdy měli uzavřené hlediště na tři zápasy.

Naposledy se liga hrála před prázdným stadionem před sedmi lety, kdy za výtržnosti pykala ve dvou utkáních Sparta.

„Bude to možná podobné jako přípravné zápasy. I když na přípravné zápasy Slavie chodí spousta lidí, takže si to v podstatě ani neumím představit. Je to trest pro nás všechny - hráče, trenéry, diváky. Proti Olomouci tu bylo přes 13 tisíc lidí, 99,9 procenta z nich nic neudělalo a na zápas přijít nemůžou. Zápas si neužijeme, i když samozřejmě chceme vyhrát. Ani se na zápas netěším jako normálně,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Jeho svěřenci v minulém kole jen remizovali bez branek v Karviné a poprvé v sezoně ztratili body. Liberec na úvod ligy zvítězil v Ostravě, ale poté třikrát za sebou prohrál. Slovanu se ovšem na Slavii daří a bodoval v pěti z posledních šesti vzájemných ligových duelů.

„Atmosféru bez diváků jsem zažil dvakrát v Trnavě při utkáních Evropské ligy. Je to něco specifického, na co se prakticky ani nedá nachystat. Víme, že Slavia je top mančaft české ligy, v minulé sezoně ukázali, že jsou velmi dobrý mančaft i na úrovni Evropské ligy. Jedeme se tam porvat o body, ale v dané chvíli je to samozřejmě jeden z nejtěžších možných soupeřů,“ uvedl liberecký trenér Pavel Hoftych.

Viktoria Plzeň - 1. FC Slovácko neděle 16.30, sudí Julínek Předpokládané sestavy:

Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Hloušek - Kalvach, Hrošovský - Kayamba, Mihálik, Kopic - Krmenčík. Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Šašinka, Navrátil - Zajíc.



Plzeň ve čtvrtek prohrála v Belgii a ve třech soutěžních zápasech za sebou neskórovala.

V lize po minulé remíze 0:0 na půdě Bohemians 1905 poprvé ztratila body. Před domácí pohárovou odvetou s Antverpami se chce naladit výhrou proti Slovácku, s nímž bodovala v lize v posledních 22 duelech.

Tým z Uherského Hradiště ovšem v prvním kole překvapil vítězstvím 2:0 na půdě Sparty.

„Výhra Slovácka na Spartě byla překvapením kola, které asi vůbec nikdo nečekal. O to víc nás to musí nechávat v pozoru. Slovácko má zajímavé brejkové hráče, umí na to hrát. Z výsledku na Spartě máme obrovský respekt, Slovácko ukázalo, že je soupeř, který se umí na silné mančafty vytáhnout,“ řekl plzeňský kouč Pavel Vrba, který po návratu z Belgie plánuje změny v sestavě.

FK Jablonec - SFC Opava neděle 16.30, sudí Adámková Předpokládané sestavy:

Jablonec: Hrubý - Jugas, Plechatý, Břečka, Krob - Jovovič, Považanec, Pilík, Sýkora - Matoušek - Doležal. Opava: Fendrich - Hrabina, Simerský, Svozil, Žídek - Zavadil, Jursa - Mondek, Jurečka, Zapalač - Dedič.

Opava v lize s Jabloncem čtyřikrát po sobě neprohrála, ve dvou posledních utkáních nejvyšší soutěže ale nebodovala.

„Herně to ale nebylo z naší strany špatné,“ řekl opavský trenér Ivan Kopecký. „Dají se tam najít určitě dobré věci, ve kterých bychom chtěli pokračovat. Jablonec je velmi silný a kvalitní tým s výbornou ofenzivou, doma dokáže střílet spoustu gólů. Ale věřím, že je v našich silách zabodovat.“

Jablonci se ale doma daří, na Střelnici osmkrát v řadě zvítězil. Kouče Petra Radu však trápí množství marodů - není jisté, zda budou moci nastoupit třeba Hübschman, Kratochvíl či Holík.

„Uvidíme, jak to bude vypadat ze zraněnými hráči, jestli se marodka vyprázdní. Zatím musíme čekat, ještě v sobotu máme trénink,“ uvedl. „Bude to pro nás hodně těžký zápas.“

FK Mladá Boleslav - Sparta Praha neděle 19.00, sudí Franěk Předpokládané sestavy:

Ml. Boleslav: Šeda - Křapka, Takács, Pudil, Túlio - Ladra, Hubínek, Matějovský, Bucha - Komličenko, Mešanovič. Sparta: Nita - Sáček, Štetina, Costa, Hanousek - Krejčí - Trávník, Kanga, Hašek, Plavšič - Kozák.

V Mladé Boleslavi dojde na přímý souboj dvou účastníků třetího předkola Evropské ligy.

„Jsme uprostřed náročného období, ale kdo chce být fotbalově úspěšný, musí to zvládnout. Věřím, že po dvou cestách za soupeři na východ Evropy hráči důkladně zregenerují a zodpovědně se připraví na Spartu, která je určitě srovnatelně silná s bukurešťským týmem,“ uvedl mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

Zatímco domácí si přivezli z Rumunska k odvetě s FCSB nadějnou bezgólovou remízu, Sparta doma s Trabzonsporem hrála skvěle jen 83 minut. Pak neudržela dvoubrankové vedení a hrála 2:2.

„Nebude snadné se přepnout na ligu, ale jsme profesionálové. Víme, že je potřeba rychle zregenerovat a už přemýšlet nad nedělí. Ve čtvrtek to bylo zklamání, ale teď vnímáme už jenom Boleslav,“ řekl záložník Michal Trávník, který proti tureckému protivníkovi odehrál skoro celý zápas.