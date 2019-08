V pohárech bez gólu, v lize trable. Plzeň už stojí na rozcestí

Dvanáct let strávil Petržela v plzeňském dresu, a když teď přijel jako soupeř, nejprve provokativně vstoupil do domácí šatny a na konci si vychutnával vítězství 2:0.

Jak je to možné?

Jak se to mohlo stát?

Plzeň má vážné problémy a vidí to nejen veterán Petržela, který chtěl ve Viktorii ukončit kariéru, ovšem po letní přípravě na něj nezbylo místo. Rychlostí, kličkami, mazaností a oddaností by se hodil okamžitě, jenže Plzeň potřebovala omladit stárnoucí kádr. Proto šestatřicetiletého srdcaře požádala, ať si zkusí najít místo jinde.

Zatímco Petržela nové místo našel, Plzeň svou jistotu ztratila.

Za úvodních pět ligových kol probendila pět bodů, dostává naivní góly a v ofenzivní fázi se neprosazuje zdaleka tak, jak byla zvyklá.

Jak by se hodil Milan Petržela v čerstvé formě!

Strčil by si balon po pravé lajně a hnal by se kupředu. Jesličky, patička, přešlapovačka... To všechno teď Plzni chybí, její romantické období zřejmě nadobro skončilo.

Když mužstvo nastupovalo proti Slovácku, nebyl v sestavě jediný pamětník pohádkových časů. Jen na tribuně zůstali zraněný kapitán Hubník, k tomu Limberský i Hrošovský. Mezi náhradníky odpočívali Kopic nebo Krmenčík.

„Beru to na sebe,“ pravil trenér Pavel Vrba do televizní kamery.

Trenérská odpovědnost je namístě, šílený výkon však souvisí s přístupem hráčů.

Výkon v první půli připomínal fotbal starých pánů čili v chůzi. Dohánění nepříznivého stavu se po přestávce proměnilo v ryzí křeč.

Zatímco Petržela získal s Viktorií čtyři ligové tituly a odehrál 372 soutěžních zápasů, v neděli navečer si byl čím dál jistější, že svůj milovaný klub oloupí. Navíc s aplausem místních fandů, kteří vyvolávali jeho jméno a děkovali mu za léta úspěchů.

Milan Petržela ze Slovácka převzal coby bývalý hráč Viktorie Plzeň před utkáním květiny a památeční dres.

Ale jinak stadionem zněl čím dál častěji pískot. Na takové trapasy nejsou diváci zvyklí ani zvědaví. Viktoria doma neprohrála ligový zápas od loňského března.

V ožehavých časech, kdy měl fotbalový vicemistr zabrat, spadl do ještě větší krize.

Plzeň prožívá nejdůležitější fázi sezony a cítí se mizerně. Možná ještě víc se hodí slovo kysele.

Mužstvo nezvládlo druhé předkolo Ligy mistrů proti Pireu. Ve třetím předkole Evropské ligy pak po bezkrevném výkonu prohrálo 0:1 s Antverpami, což znamená, že ve čtvrteční domácí odvetě potřebuje nutně zvítězit o dva góly, aby na podzim mělo šanci hrát na mezinárodní scéně.

V pohárech jsou peníze.

V pohárech je budoucnost.

Vrba: První půle? Jeden z nejhorších výkonů za dobu, co jsem v Plzni Rozhovor s plzeňským koučem

V pohárech se skrývá pohoda.

Zato bez pohárů může Plzeň propadnout skepsi. Našlapaný kádr, který vytvořili kluboví šéfové na dvě těžké soutěže, by se na konci srpna určitě zredukoval – a jediným zbývajícím cílem by zůstal titul. Ale k němu povede složitá cesta, což dokumentovalo trápení s trpělivým Slováckem, které si počkalo na svou šanci.

Kromě jiného se blýskl také explzeňský matador Petržela, jenž po hodině vzal míč, ustál těžký souboj u lajny a slabší levačkou vyslal do sóla útočníka Zajíce. Plzeňští stopeři jen doufali, že videorozhodčí ve zpomaleném záběru uvidí ofsajd, což se nestalo. Rozběhnutý Zajíc troufale přehodil brankáře Hrušku a bylo hotovo – 0:2.

Plzeň má trable. Horváthovské časy, kdy každého soupeře válcovala sebevědomím, zřejmě nadobro vyprchaly. Finální fáze je kostrbatá, gólů málo, nejistoty přibývá.

Teď hodně záleží na tom, jak se fanoušci postaví ke čtvrteční odvetě s Antverpami. Když hráči v neděli odcházeli ze hřiště, čišelo jim z očí: „Potřebujeme pomoct.“