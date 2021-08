Zlín - Olomouc 1:4, první venkovní výhra Sigmy, skórovali čtyři různí hráči

ONLINE utkání jsme sledovali minutu po minutě

Hanáci, kteří mají k dobru odložený zápas na Slavii, poprvé v sezoně naplno bodovali na hřišti soupeře. „Ševci“ padli po dvou předchozích ligových výhrách.

„Je to pro nás hodně krutý výsledek, ve druhé půli jsme byli lepším týmem, ale hosté vystřelili čtyřikrát na branku a dali z toho čtyři góly,“ řekl na on-line tiskové konferenci zlínský trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Do zápasu dvou moravských rivalů vstoupili lépe hosté, během úvodních minut si vynutili tři rohové kopy, ale nic z nich nevytěžili. Výrazným znakem hry na obou stranách byl boj o střed pole a o případné přečíslení.

První šanci měli domácí. Po centru Reitera se ke střele dostal Vraštil, ale neuspěl ani on, ani dorážející Fantiš, který se do koncovky nachomýtl i ve 24. minutě, ale také neúspěšně.

Hanáci byli v tomto časovém úseku pod tlakem, z něhož podnikali rychlé brejky a udeřili ve 34. minutě, kdy ideální pas Gonzáleze převzal Zifčák na hranici pokutového území a svým třetím gólem v ligovém ročníku poslal Sigmu do vedení. „Nebylo to nic nacvičeného, spíš improvizace, Pablo si mě všiml a krásně mi to poslal,“ popsal Zifčák.

Po přestávce Zlín ještě zvýšil útočnou aktivitu, ale záhy doplatil na nedůslednost obrany. Zifčák prostrčil míč do šestnáctky Daňkovi, který z úhlu prostřelil Rakovana.

„Ševci“ ale boj nevzdali, v 56. minutě snížil Hrubý střelou z hranice pokutového území na 1:2, o pár vteřin později měl na kopačkách vyrovnání Poznar, ale mířil vedle. „Tohle byl klíčový moment zápasu, kdyby Zlín vyrovnal, byl by vývoj jiný,“ poznamenal olomoucký kouč Václav Jílek.

Nápor Zlína pokračoval i v dalším průběhu zápasu a Dramého ránu obranný blok hostů vytlačil nad břevno. Olomoučtí pak v 79. minutě udeřili potřetí zásluhou střídajících hráčů. Zahradníček vyslal do brejku Hálu, jehož střela se otřela o tyč a zapadla za Rakovanova záda.

„Potrestali nás z brejků po kolmých pasech za obranu, dali z toho tři góly ze čtyř,“ litoval zkušený obránce Fastavu Václav Procházka. Snahu Zlína o závěrečný nápor zmrazila v 85. minutě čtvrtá branka od dalšího náhradníka Vaněčka. Domácí prohráli potřetí v sezoně a podruhé na svém hřišti.