Fillo zavelel k obratu. Doufám, že jsme ukázali pravou tvář Zlína, řekl

„Po druhém gólu Karviná trochu ubrala, nohu dala z plynu, a my si začali vytvářet šance. Nejdříve měl jednu Reity (Reiter), pak Pozny (Poznar) a přišel roh, kdy jsem se trefil z halfvoleje,“ popisoval Martin Fillo utkání, v němž jeho tým ještě v 58. minutě prohrával 0:2.

Trefil jste míč ideálně?

Byl jsem úplně sám. Vedle mě byl Venca Procházka, tak jsem si zařval. Chtěl jsem to nakouřit do brány a naštěstí to tam spadlo. Už jsem nedal gól hodně dlouho, což mě trápilo. Jsem rád, že jsem to prolomil a přispěl k vítězství.

Co se dělo po vašem gólu?

Dvacet třicet minut bylo v naší režii. Měli jsme větší vůli po vítězství a utkání nakonec otočili.

Poprvé po zranění jste odehrál celé utkání. Fyzicky jste na tom už dobře?

V první půli jsem se nemohl dostat do tempa, bylo to vlažné. Ale nebylo to jednoduché ani vzhledem k počasí, protože bylo asi pětatřicet stupňů. Po přestávce jsem se už nastartoval a cítil se super. Jsem rád, že jsem po dlouhé době odehrál celý zápas, že mě tam trenér nechal. Přece jen jsem byl čtyři týdny zraněný, takže jsem měl trochu obavy jít do toho zápasu. Ale zaplať pánbůh jsem to zvládl, dal gól, vyhráli jsme. Nádhera.

První dvě kola jste prohráli, další dvě vyhráli. Jak se vám jeví zlínský tým?

Je kvalitní, a proto jsem také do Zlína přišel, přestože jsem měl více nabídek. Doufám, že dnešním dnem jsme ukázali pravou tvář Zlína. Otočit stav z 0:2 na 3:2 není sranda. Ukázali jsme charakter.

Co jste si o přestávce říkali v kabině, když jste prohrávali 0:1?

Žádná bouře se nekonala. Prohrávali jsme, ale poločas to byl vyrovnaný. Jen jsme dostali gól ze standardky, ale i když jsme druhou půli začali strašlivě (dostali hned ve 47. minutě druhou branku – pozn. red.), nakonec to bylo dobré.

Pomáhá vám ve Zlíně i to, že znáte spoustu spoluhráčů z Baníku Ostrava?

To byl také důvod, proč jsem tam šel. Pomáhá mi to strašně moc. Některé kluky znám navíc už hodně dlouho. Vencu Procházku ještě z Plzně, Roberta Hrubého z Teplic. Pak jsme všichni byli v Baníku. Jsou to super fotbalisti a výborní kluci do kabiny. Je to hodně o té partě a ta je tady dobrá. Cítím se super.

Jen vás přibrzdilo to zranění, že?

Trochu, ale už to je dobré a věřím, že teď odehraji co nejvíce zápasů a budeme vyhrávat.

Poznamenalo vás zranění těsně před sezonou psychicky?

Nesl jsem to špatně. V letní přípravě to byly galeje, opravdu jsem si sáhl na dno. Byla šílená vedra a do toho ta hrozná dřina. Tři týdny jsem jel dvoufázové tréninky. A když jsme začali vyklusávat, natrhl jsem si sval. Na psychiku to bylo špatné, ale nebyla to zlomená noha, nebo koleno. Klub mi vyšel vstříc, takže jsem mohl jet do Plzně za fyzioterapeutem Petrem Naslerem, čímž ho takto zdravím. I ve Zlíně, když jsem se vrátil, bylo o mě super postaráno. Doba léčení se zkrátila na polovinu. Mohl jsem hrát už dříve, ale řekli jsme si, že nebudeme nic riskovat. Přesto mě těší, že jsem se vrátil tak rychle.