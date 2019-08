Bohemians na Plzeň umí. Hašek: Vyhovuje nám, že je favoritem soupeř

Jeho svěřenci se proti vicemistrovi prezentovali tím, co je obvykle zdobí. Velké nasazení, agresivní a vysoké napadání, krátké hřiště...

„Tím enormním běžeckým nasazením, presinkem, kompenzujeme rozdíl v kvalitě,“ nezastírá kouč Hašek. „Plzeň má vyšší hráčskou kvalitu pravděpodobně na každém postu, má výběr bobulí z české ligy.“



Tak čím to, že Bohemians na Plzeň v jeho éře tak umí? S Viktorií odehráli pět vyrovnaných zápasů, i teď při remíze měli pár nadějných situací na vítěznou branku, prohráli jen dvakrát venku: pokaždé o gól (1:2 a 0:1).

„Ona to není jen otázka Plzně,“ podotkne Hašek. „Myslím, že máme výsledky s tou top trojicí dobré. Plzeň hraje velké zápasy v Lize mistrů i Evropské lize, Slavia i Sparta taky... Většinou. Pak přijedou sem. A zatímco pro ně je to jeden z mnoha zápasů, pro Bohemku je to svátek.“



A Bohemians svátky s elitní trojicí poslední dobou zvládají obstojně. Se Spartou uhráli tři remízy (dvakrát 1:1). „Jen minule jsme prohráli 0:1 poté, co VAR v devadesáté minutě odhalil penaltový zákrok třicet metrů od míče,“ povzdechne si trenér vršovického týmu.

Proti Slavii už bilance nevypadá tak skvěle, přesto není hrůzostrašná. Brzy po Haškově příchodu prohra 1:3, pak bezbranková plichta a dvě těsné porážky 0:1 v Edenu.

„To byly dva vyrovnané zápasy, kde jsme třeba trefili břevno a tak dále,“ vybaví si Hašek. „U nás jsme teda dostali trojku, ale to byl specifický zápas,“ připomene neobvyklou situaci s odvolaným gólem a nařízenou penaltou z březnového, posledního vzájemného duelu.

Trenér Bohemians nepřekvapí, když prohlásí, že na takové protivníky není obtížné mužstvo namotivovat. Hráči se chtějí předvést, vydají se nadoraz. K tomu je žene vyprodaný stadion.

„Je snazší se na takové týmy připravit. Nic se od nás nečeká a nám vyhovuje, že je favoritem soupeř,“ říká Hašek. „Když pak přijde chvíle, kdy jsme tím favoritem my a máme tvořit, tak se našim hráčům, kteří nemají takovou kvalitu jako třeba ti z Plzně, hraje prostě hůř.“