Červená jasná, ale nebyl to úmysl, řekl Svědík. Ocenil výkon zkušeného Kadlece

„Karta byla ale jasná, měl by si to pohlídat“ doplnil.

Kromě ní se paradoxně Slovácko dopustilo pouze dvou dalších faulů.

„Víme, že Bohemka hrozí ze standardních situací, takže jsme tyto příležitosti chtěli co nejvíce eliminovat,“ vysvětlil Svědík na tiskové konferenci.

Slovácko v předchozích dvou utkáních nevstřelilo branku, v neděli jim pomohl chytře rozehraný rohový kop, po kterém skóroval obránce Stanislav Hofmann.

Byla situace před gólem nacvičená?

O to se starají asistenti, takže to je spíš otázka na ně. Na každý zápas máme připravené nějaké signály, a pokud tohle plánovali, tak klobouk dolů, že to vyšlo. Jsem rád, že to kluci jednak dobře sehráli a jednak, že celou situaci dotáhli až po gólovou dorážku.

Jak zápas celkově hodnotíte?

Myslím, že v první půli si obě mužstva vytvořila několik šancí a utkání bylo docela neobvyklé, protože naše vzájemná střetnutí bývají vyrovnaná a s minimem příležitostí. My jsme hrozili po kombinaci, Bohemka těžila z našich ztrát a chodila do rychlých protiútoků. Hodně nám pomohl gól před přestávkou. Ve druhém poločase nás nejprve zatlačili, ale mnoho šancí neměli. Po střídáních jsme už byli lepší, Juroška měl jasnou gólovku, kterou musí proměnit. Kvůli červené kartě to poté bylo dramatické až do konce, ale jsem rád, že jsme to zvládli.

Co říkáte na výkony zkušených Michala Kadlece a Milana Petržely?

Kadlec si pokaždé drží svůj standard, v první půli udělal možná pár chyb, ale ve druhé byl bezchybný, konstruktivní a několikrát podpořil útok. U Petržely je to složitější, protože se od něj čekají góly a asistence. Dnes měl šance, ale branku dát nedokázal, takže ta nadstavba z jeho strany chyběla. Přesto nám hodně pomohl.

Utkání nedohrál Petr Reinberk, který střídal už před poločasem po srážce s Kimem. Bude v pořádku?

Moc dobře nevypadá, ale uvidíme, co ukáže další vyšetření. Problém měl i Stanislav Hofmann, takže jsme krátce po 60. minutě vyčerpali všechna střídání, z toho dvě byla vynucená. To nám taky ztížilo situaci, protože jsme poté nemohli hru oživit.

Po dvou letech se na ligové trávníky vrátil rozhodčí Ondřej Pechanec, i kvůli vyřazení jiných arbitrů. Jak podle vás utkání zvládl?

Já myslím, že dobře. S rozhodčími je to obecně těžké, víme o tom, že chybují, ale těžko se to hodnotí. Do ligy chodí mladí a nezkušení sudí, někdy se naopak někteří vrací i po letech. Já se do tohohle tématu radši nechci pouštět.