Liga ve finiši: Plzni stačí k Evropě bod, co potřebují Liberec a Pardubice?

Ano, i ligový nováček, senzace ročníku, má před posledním zápasem stále naději na účast v pohárové Evropě; potřebuje však porazit třetí Jablonec. A Liberec zase musí doma zdolat Olomouc.

O krále střelců Nejlepší výchozí pozici má před posledním kolem slávista Jan Kuchta, který nastřílel 14 gólů. O jednu trefu zpátky jsou jablonečtí Martin Doležal a Ivan Schranz, jehož start je ale kvůli zranění nejistý. Na 12 trefách jsou před posledním kolem Nicolae Stanciu ze Slavie, Lukáš Juliš ze Sparty a Jean-David Beauguel z Plzně.

Šestý Slovan i sedmé Pardubice mají s Plzní lepší vzájemný zápas. A proto: kdyby Viktoria v Opavě prohrála a jeden ze zmíněných týmů by své poslední utkání zvládl naplno, Plzeň o Evropu přijde.

Pokud Plzeň padne a vyhrají jak Liberec, tak Pardubice, budou mít všechny tři týmy stejně bodů, dojde na minitabulku, kterou by vyhrál Slovan a postoupil by do Evropy. Přesto: neočekává se, že by Viktoria alespoň bod na půdě sestupující Opavy neuhrála. Nebo dojde na překvapení?

Všechno ostatní už je v lize rozhodnuté: Slavia je mistrem, Sparta skončí druhá a Jablonec třetí. Čtvrté místo patří Slovácku, do druhé ligy sestoupí Opava, Brno a Příbram.

Opava - Viktoria Plzeň sobota 17.00, rozhodčí Lerch, první zápas 1:3 Předpokládané sestavy Opava: Lasák - Hrabina, Rychlý, Didiba - Mondek, Nešický, Večerka, Darmovzal, Helešic - Holík, Kramář. Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Brabec, Falta - Bucha, Kalvach, Čermák - Šulc, Beauguel, Kayamba.

Jakmile Plzeň získá alespoň bod, je v suchu. Splní cíl, s kterým k týmu přicházel trenér Michal Bílek a kvalifikuje se do evropských pohárů, konkrétně do 2. předkola Konferenční ligy

Plzni nahrává, že v Opavě prohrála jediný z posledních šesti ligových duelů

Opava, poslední tým tabulky, která měla jako první jistý sestup, naopak už desetkrát v řadě nezvítězila

Slovan Liberec - Sigma Olomouc sobota 17.00, rozhodčí Berka, první zápas 0:1 Předpokládané sestavy

Liberec: Knobloch - Fukala, Chaluš, Karafiát, Mikula - Mara, Sadílek - Pešek, Faško, Mosquera - Rondič. Olomouc: Mandous - Radek Látal, Poulolo, Beneš, Zmrzlý - Zahradníček, Breite, Chytil, Daněk, Hála - Zifčák.

Liberec v posledních čtyřech ligových zápasech nezvítězil (z toho třikrát remizoval) - i proto se mu Evropa vzdálila. Doma Slovan nevyhrál už čtyřikrát v řadě

Olomouc vyhrála jediný z posledních sedmi duelů, na podzim však Liberec porazila 1:0

Dojde i na souboj tří reprezentantů, kteří míří na Euro: domácích Michala Sadílka a Jakuba Peška a hostujícího brankáře Aleše Mandouse

Pardubice - Jablonec sobota 17.00, rozhodčí Orel, první zápas 0:1 Předpokládané sestavy

Pardubice: Letáček - Cadu, Šejvl, Toml, Čelůstka - Jeřábek - Kostka, Tischler, Solil, Ewerton - Černý. Jablonec: Hanuš - Štěpánek, Zelený, Kubista, Krob - Hübschman - Pleštil, Kratochvíl, Smejkal, Jovovič - Doležal.

Pardubice, nováček soutěže, mají stále naději na postup do evropských pohárů

Pardubice dvě kola po sobě vyhrály a nebodovaly v jediném z posledních osmi ligových utkání

Jablonec minule venku v lize prohrál poprvé po pěti zápasech, bylo to v Příbrami

Slavia - Dynamo České Budějovice sobota 17.00, rozhodčí Klíma, první zápas 6:0 Předpokládané sestavy

Slavia: Stejskal - Kúdela, Kačaraba, Deli, Oscar - Traoré - Van Buren, Beran, Lingr, Sima - Kuchta. Č. Budějovice: Vorel - Novák, Králik, Talověrov, Kladrubský - Čavoš, Havelka - Brandner, Javorek, Mršič - Alvir.

Slavia jako jediná v ligové sezoně neprohrála, v nejvyšší soutěži bodovala 45x za sebou a drží historický rekord v počtu zápasů bez porážky

Slavia v lize s Č. Budějovicemi šestkrát za sebou neprohrála a v posledních čtyřech zápasech zvítězila při skóre 15:1

České Budějovice venku v lize prohrály čtyři z posledních pěti utkání a zvítězily v jediném z posledních osmi

Sparta - Zbrojovka Brno sobota 17.00, rozhodčí Machálek, první zápas: 4:1 Předpokládané sestavy

Sparta: Nita - Sáček, Vitík, Hancko, Hanousek - Karlsson, Pavelka, Karabec, Dočkal, Ladislav Krejčí st. - Juliš. Brno: Floder - Hlavica, Dreksa, Pernica - Štepanovský, Čermák, Sedlák, Pachlopník, Moravec - Hladík, Růsek.

Sparta má před posledním ligovým kolem jistotu, že v lize skončí druhá. Po pěti letech

V posledních pěti vzájemných ligových zápasech padlo dvacet branek, na podzim Sparta vyhrála v Brně 4:1

Brno je jistým sestupujícím, do druhé ligy se vrací po roce

Slovácko - Fastav Zlín sobota 17.00, rozhodčí Marek, první zápas 2:1 Předpokládané sestavy

Slovácko: Bajza - Tomič, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Havlík, Daníček - Petržela, Sadílek, Navrátil - Cicilia. Zlín: Dostál - Kolář, Simerský, Procházka - Fantiš, Hlinka, Martínez, Janošek, Matejov - Poznar, Potočný.

Slovácko vyhrálo tři z posledních čtyř vzájemných ligových zápasů. V regionálním souboji se loučí s památnou sezonou

Zlín deset kol za sebou nevyhrál, ve třech z posledních čtyř zápasů remizoval

Slovácko naposledy doma v lize Zlín porazilo, předtím tam s ním ale pětkrát za sebou nevyhrálo

Baník Ostrava - Karviná sobota 17.00, rozhodčí Zelinka, první zápas 0:0 Předpokládané sestavy

Ostrava: Budinský - Sanneh, Pokorný, Stronati, Fleišman - Buchta, Kaloč, Kuzmanovič, Tetour, Ndefe - Šašinka. Karviná: Neuman - Mikuš, Santos, Dramé, Bartošák - Mangabeira, Qose - Čmelík, Tavares, Herc - Papadopulos.

Ostrava ve třech domácích ligových zápasech s Karvinou neprohrála

Baník doma v lize sedmkrát po sobě neprohrál a v této sezoně tam získal 29 z celkových 48 bodů

Karviná bodovala ve třech z posledních čtyř zápasů, přesto v lize neskončí na lepší než jedenácté příčce

Mladá Boleslav - Bohemians sobota 17.00, rozhodčí Hrubeš, první zápas 0:4 Předpokládané sestavy M. Boleslav: Šeda - Douděra, Řezník, Jakub Klíma, Preisler - Skalák, Dancák, Matějovský, Zmrhal - Jiří Klíma, Drchal. Bohemians: Bačkovský - Bederka, Köstl, Krch - Dostál, Květ, Hronek, Ljovin, Vondra - Pulkrab, Puškáč.

Bohemians minule přišli o sérii dvanácti zápasů bez porážky, doma totiž padli se Spartou (1:2)

Boleslavi se na domácím hřišti v aktuální sezoně příliš nedařilo: získala tam jen 17 z celkových 36 bodů, z posledních pěti duelů tam vyhrála jen jednou

Poslední dva vzájemné duely lépe vyšly Pražanům: vyhráli je, navíc s celkovým skóre 6:1

Teplice - Příbram sobota 17.00, rozhodčí Proske, první zápas 3:1 Předpokládané sestavy Teplice: Grigar - Vondrášek, Mazuch, Knapík, Hyčka - Radosta, Mareček, Fortelný, Jukl, Moulis - Mareš. Příbram: Šiman - Nový, S. Kingue, Mezera, Cmiljanovič - Pilík, Zorvan, Rezek, Soldát, Vávra - Lubega.