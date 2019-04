Šmudla pravačkou, ale stačilo to, smál se Hanousek po prvním gólu

Ligu hraje šest let, na premiérovou branku se však pořádně načekal. Až ve 131. utkání v nejvyšší soutěži Matěj Hanousek slavil - a pomohl tak fotbalistům Sparty k vítězství 3:0 v Opavě. „Na to, že to bylo tři nula, to nebylo tak lehké, jak to vypadá,“ pravil vlasatý levý bek.

Zimní posila z Jablonce se prosadila v pětadvacáté minutě poté, co u postranní čáry vybojovala balon a navedla ho k vápnu. Původním záměrem nicméně byla přihrávka jednomu ze spoluhráčů. „Jak jsem to naváděl, tak jsem jako vždycky koukal, komu nahraju. Jelikož opavští hráči dobře bránili, tak jsem musel vystřelit sám,“ culil se Hanousek. „Byla to taková šmudla pravačkou, ale zapadlo to tam a jsem za to hrozně rád. Díky Opavským, že dobře bránili,“ dodal. První ligovou branku Hanousek „načasoval“ na vhodný moment, protože se Spartě po bídné sérii a odvolání kouče Zdeňka Ščasného hodilo naladit se na nadstavbovou část vítězstvím. „Fotbal nehrají nohy, ale hlava. Když máte za sebou dva nepovedené zápasy, tak v té hlavě máte... Nechci říkat blok, ale nejdete tam tak sebevědomě, jak byste měli jít. Pro každý tým je výhra obrovská pomoc hlavně v psychice, půjdeme do nadstavby zase sebevědomí,“ prohlásil Hanousek. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Po jeho vedoucím zásahu se sparťané dostali do několika příležitostí, jenže druhý gól ne a ne přijít. Slibné možnosti nevyužil ani Karlsson, ani Hašek, ani Drchal... Až první jmenovaný v 61. minutě hosty konečně uklidnil. „Opticky máte zápas pod kontrolou, ale může se stát cokoliv, někdo trefí šibenici ze dvaceti metrů a je to zase vyrovnané, zase honíte výsledek do poslední chvíle. Druhá branka nám pak strašně pomohla,“ oddechl si Hanousek po prvním utkání pod vedením dočasného kouče Horňáka. „Řekl, že se stát může cokoliv, ale musíme tam odevzdat maximum. Ve fotbale to chodí tak, že můžete dostat blbý gól a prohrát, i když jste celý zápas lepší. Lidé musí vidět a hlavně my musíme cítit, že jsme pro tu výhru udělali úplné maximum,“ dodal sparťanský bek.

