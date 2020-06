Slavia se Zlínem, Plzeň venku. Základní část končí bojem o šestku i o Evropu

Tak jako ve středu mají všechny duely výkop ve stejný čas a tabulka se může ještě výrazně proměnit: až na vedoucí Slavii a druhou Plzeň nemá nikdo jistotu aktuálního umístění.

Slavia bude hájit šestibodový náskok v čele doma proti Zlínu. Udrží fotbalisté Jablonce třetí příčku, nebo je přeskočí Sparta, která vyhrála poslední čtyři zápasy?

Posledního místa v elitní šestce se drží Baník, který nastoupí v Liberci. Přeskočit jej může Slovácko, jež hostí Spartu, nebo českobudějovické Dynamo, které dorazí do Opavy.



Pět týmů už ví, že bude hrát o záchranu, ale co Olomouc? Dokáže na poslední chvíli uniknout z jedenácté pozice? Musela by bezpodmínečně porazit favorizovanou Plzeň a ještě doufat v zaváhání Mladé Boleslavi – tu čeká bitva v Karviné.

Slavia Praha - Fastav Zlín neděle 17.00, sudí Ardeleanu, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy:

Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Ševčík, Holeš - Masopust, Stanciu, Provod - Musa. Zlín: Rakovan - Matejov, Bačo, Simerský, Bartošák - Džafič, Conde, Jiráček, Čanturišvili - Poznar, Janetzký.

Obhájce trofeje Slavia už sice má jisté vítězství v základní části, ale po středeční remíze 2:2 v Ostravě se její náskok v čele tabulky opět snížil.

Pražané se pokusí zabrat proti třináctému Zlínu a potvrdit, že jsou doma nejlepším týmem soutěže. V Edenu neprohráli v lize už 29 utkání, nedělního protivníka ovšem na svém stadionu porazili v jediném z posledních tří duelů. Zlín v minulém kole prohrál 0:3 v Plzni.

„Nemůžeme se moc koukat na to, co bylo a co bude. Je to poslední zápas základní části, musíme každé kolo brát zvlášť. Hrajeme v domácím prostředí, musí nás zajímat jen nedělní zápas a zisk tří bodů. Určitě nás čeká nesmírně náročné utkání, se Zlínem jsou to vždy takové přetahované. Je to houževnatý soupeř, který tady v Edenu hraje vždy dobře,“ uvedl slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Sigma Olomouc - Viktoria Plzeň neděle 17.00, sudí Marek, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy:

Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Breite - González, Houska, Chytil, Falta - Juliš. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

Plzeň se představí v Olomouci, která má ještě naději na to, že se vyhne skupině o záchranu. Západočeši v lize už 10 zápasů neprohráli a na jaře pod vedením trenéra Adriana Guľy nezvítězili jen v jediném z devíti kol. S Hanáky v nejvyšší soutěži bodovali v posledních 11 utkáních.

„Myslím, že to bude zajímavý zápas pro ně i pro nás. Jedeme tam samozřejmě s přáním zvítězit. Jsme připravení na to, abychom dokázali zvládat zápasy takto rychle po sobě,“ řekl asistent trenéra Viktorie Marián Zimen.

Olomouc musí k postupu do prostřední skupiny Západočechy porazit a zároveň doufat v prohru Mladé Boleslavi v Karviné.

„Přijede k nám Plzeň, což je tým s nejlepší formou na jaře, takže to bude hrozně těžké. My ovšem máme stále šanci vybojovat si místo ve skupině o Evropu a dokud tato šance žije, budeme se o ni rvát,“ uvedl kouč Sigmy Radoslav Látal.



Bohemians Praha 1905 - FK Jablonec neděle 17.00, sudí Hrubeš, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy:

Bohemians: Valeš - Bartek, Köstl, Hůlka, Schumacher - Jindřišek, Ljovin - Květ, Hronek, Vodháněl - Pulkrab. Jablonec: Hrubý - Holík, Jeřábek, Plechatý, Krob - Matoušek, Považanec, Pilík, Kratochvíl, Sýkora - Doležal.

Bohemians prohráli jediný z posledních pěti domácích ligových zápasů a na svém hřišti získali 28 z celkových 39 bodů. Po minulém vítězství na Slovácku si zajistili účast v elitní desítce, mohou poskočit ještě na osmou příčku.

„Fakt, že máme jistou prostřední skupinu, neznamená, že teď postavíme sestavu z hráčů, kteří si tolik nezahráli. Máme široký kádr a rozhodně nechceme nic vypustit. Zápas s Jabloncem chceme vyhrát,“ uvedl Erich Brabec, asistent trenéra Bohemians.

Jablonec se drží na třetím místě, na Bohemians zahrát umí, vyhrál čtyři z posledních pěti vzájemných zápasů. Kouč Petr Rada ale poukázal na skvělou fazonu protivníka.



„Bohemka má formu jako asi už dlouho ne. Vyhrává doma i venku, prohrála jen doma se Spartou v závěru. Dává hodně gólů, doma Teplicím čtyři, Budějovicím tři. Teď na Slovácku vyhráli 2:1. Chytli lauf, tým se dal do kupy, drží pohromadě. Mají některé hodně kvalitní hráče. V současnosti patří mezi top tři čtyři mančafty, co se týče toho, jaký hrají fotbal.“



1. FC Slovácko - Sparta Praha neděle 17.00, sudí Franěk, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy:

Slovácko: Porcal - Juroška, Daníček, Kadlec, Reinberk - Sadílek, Havlík - Kalabiška, Dvořák, Navrátil - Zajíc. Sparta: Nita - Vindheim, Štetina, Costa, Hanousek - Hložek, Kanga, Trávník, Karabec, Karlsson - Kozák.

Slovácko má teoretickou šanci na posun do skupiny o titul. Musí vyhrát a doufat, že Ostrava a Budějovice zaváhají. Na Spartu se mu daří, vyhrálo poslední dva vzájemné ligové zápasy.

„Začít musíme u disciplíny, fotbal je o detailech, v nichž jsme selhali. S rozjetou Spartou to může platit dvojnásob. Takže taková by měla být i naše motivace. Přemýšlím, jak při řadě absencí dát mužstvo dohromady. Chybět bude Petržela, je to hráč, který by právě v takových zápasech měl svými zkušenostmi tým táhnout. Jeho vyloučení proti Bohemians bylo pro mě nepochopitelné,“ prohlásil kouč Martin Svědík.

Sparta má za sebou sérii čtyř vítězných zápasů za sebou, v Uherském Hradišti ji chybí stoper Hancko, který pyká za čtyři žluté karty. Zdá se, že nepůjde o jedinou změnu v hostující jedenáctce.

„Asi dostanou příležitost hráči, kteří tolik nehráli. Ale každý bod je důležitý. Není to o tom, který hráč nastoupí. Kádr Sparty je široký, všichni hráči by měli mít takovou kvalitu, aby utkání zvládli,“ uvedl trenér Václav Kotal.



Slovan Liberec - Baník Ostrava neděle 17.00, sudí Zelinka, na podzim 2:1 Předpokládané sestavy:

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Mara, Mikula - Alibekov, Hromada - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Procházka, Stronati, Holzer - Reiter, Hrubý, Kuzmanovič, Potočný - Šašinka.

Liberec po sérii tří vítězství poslední dvě kola nevyhrál, naposled podlehl v Příbrami a klesl z třetí příčky na pátou.

„Je to fajn, že jsme ve skupině o titul a nemusíme s Baníkem válčit pod tlakem. Můžeme do toho jít s tím, že už to bereme jako nadstavbovou část. Budeme bojovat o body, abychom je získali už do top skupiny,“ míní liberecký trenér Pavel Hoftych.



Baník potřebuje výhru, aby si bez ohledu na výsledek Budějovic v Opavě udržel šestou příčku a účast v titulové skupině. Ohrozit ho může i Slovácko, v tom případě potřebuje aspoň bod.

„ Víme, že pokud vyhrajeme, můžeme se dostat na páté místo, což je scénář, o který se chceme pokusit. Cítíme, že zápasy v Olomouci a se Slavií nám pomohly,“ připomněl kouč Luboš Kozel výhru nad Sigmou (3:2) a remízu s lídrem (2:2).



SFC Opava - Dynamo České Budějovice neděle 17.00, sudí Pechanec, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy:

Opava: Fendrich - Hrabina, Hnaníček, Žídek, Helešic - Souček, Zavadil - Mondek, Texl, Dordič - Železník. Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Talověrov, Sivok, Kladrubský - Čavoš, Kulhánek - Brandner, Šulc, Mészáros - Schranz.



Šanci na elitní skupinu drží také nováček z Českých Budějovic, který je na sedmém místě jen o bod pozadu.

„Asi nikdo nepočítal s tím, že kolo před koncem základní části budeme moci přemýšlet o skupině o titul. Myslím, že pro klub je to obrovský úspěch. Uděláme vše pro to, abychom uspěli,“ řekl kouč Dynama David Horejš.

Jihočeši pojedou do Opavy, která nevyhrála šest kol po sobě a klesla na poslední místo o bod za Příbram. Zvednout ji má nové duo trenérů.

„Na premiéru se moc těšíme, věřím, že to dobře dopadne. Klukům musíme dodat sebevědomí, hlavní je, aby věřili tomu, že to můžeme dokázat,“ řekl Radoslav Kováč.



MFK Karviná - Mladá Boleslav neděle 17.00, sudí Julínek, na podzim 0:1 Předpokládané sestavy:

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Hanousek, Mangabeira - Vukadinovič, Lingr, Taiwo - Tijani. Ml. Boleslav: Stejskal - Křapka, Pudil, Mazuch, Zelený - Hubínek, Janošek - Ladra, Budínský, Mašek - Jiří Klíma.

Mladá Boleslav vyhrála jediné z posledních 11 kol a zvednout se pokusí na hřišti čtrnácté Karviné. K jistotě startu ve skupině o Evropu, kterou loni opanovala, jí stačí bod.

„To, že nám ještě hrozí pád do poslední skupiny, je vyvrcholením našich nedobrých výkonů. Po karanténě se nám výsledkově nedaří a prolomit tuto bilanci právě v Karviné nebude snadné, čeká nás tam boj o každý metr hřiště,“ řekl kouč Středočechů Jozef Weber, který v minulosti Slezany vedl a odkoučuje 150. zápas v lize.

FK Teplice - 1. FK Příbram neděle 17.00, sudí Berka, na podzim 1:1 Předpokládané sestavy:

Teplice: Grigar - Nazarov, Čmovš, Mareček - Černý, Kučera, Žitný, Moulis - Trubač - J. Mareš, Řezníček. Příbram: Melichar - Kvída, Kingue, Dramé, Cmiljanovič - Soldát, Rezek - Antwi, Zorvan, Nový - Polidar.

V záchranářském souboji přivítají dvanácté Teplice, které nevyhrály v lize pětkrát po sobě, patnáctou Příbram.

„Potřebujeme v Teplicích bodovat, abychom byli v tabulce blíž týmům nad námi. Teplice jsou nepříjemný soupeř, i když nezažívají zrovna povedenou sezonu. Na to ale nemůžeme koukat. My musíme bodovat s každým, kdo nám přijde do cesty,“ říká příbramský kouč Pavel Horváth.