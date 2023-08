Svědík se vrátil z léčení: Zdraví je nejdůležitější. Špatný den jsme si už vybrali

Sigma porazila neoblíbeného soupeře v lize po deseti vzájemných duelech poprvé od prosince 2018, v Uherském Hradišti zvítězila po dlouhých 11 letech.

„Prohráli jsme dvěma fatálními chybami v defenzivě, po nichž už nebyla možná záchrana. S šancemi, které jsme si vytvořili, jsme hazardovali. Nebyli jsme schopni dát gól ani z metru. Sigma si na ně počkala, proto si odváží tři body,“ shrnul Svědík bolestnou porážku 0:2.

Trpěl jste více doma při sledování utkání, nebo teď?

Tentokrát to bylo jiné. Jindy bych doma přešlapoval nervózní, ale vzhledem k mému stavu, co jsem prožíval, si člověk uvědomí, že zdraví je opravdu na prvním místě. Že je nejdůležitější a není to klišé. Byl jsem rád, že jsem zůstal doma, že jsem se mohl věnovat sobě. Na druhou stranu mě mrzelo, že nejsem s kluky, že je nemůžu podpořit osobně. Ale můj stav byl nevyhnutelný. Ačkoliv nemám úplně vyhráno, doufám, že to bylo naposledy, co jsem byl od mužstva.

Ve 4. minutě zrušil VAR penaltu pro vás, za chvilku jste po nedorozumění brankáře Heči s vlastním obráncem věnovali Julišovi gól. Vnímal jste, že od začátku jde všechno na levačku?

Nepřemýšlel jsem o tom. Věřil jsem i za stavu 0:2. Že když dáme kontaktní gól, že mužstvo má sílu, aby s utkáním něco udělalo. Jenže když v závěru chytil Macík šanci Vechety, viděl jsem, že to tam tentokrát nespadne. Bylo jasné, že se zápasem nic neuděláme. Doufám, že jsme si špatný den vybrali. Normálně se nám taková hrubka stane jednou za patnáct zápasů, ale teď jsme udělali dvě v jednom. Když k tomu připojíme koncovku, je těžké pomýšlet na vítězství.

Bude vyčítat Juroškovi nafilmovaný pád, po kterém videorozhodčí odvolal penaltu, Daníčkovi mizernou malou domů, po níž skóroval Vodháněl?

Nikomu nebudu nic vyčítat. Hráči sami vědí, co udělali, mrzí je to. Musíme se za tím jen ohlídnout a jít dále. Poučit se a otřepat. I oni cítili, že výkon nebyl špatný. Jenže když jste bez bodu, zanechá to na psychice stopy. Věřím, že se z toho v týdnu dostaneme. Máme těžké soupeře. Jedeme na Bohemku, doma pak Boleslav, která vyhrála venku a má sedm bodů. Je vidět, že to s útoky na poháry myslí vážně.

Slovácký útočník Rigino Cicilia (vlevo) v rychlostním souboji s Lukášem Vráštilem z Olomouce.

Dokážete udržet krok?

Může nám to ukázat zrcadlo, jak na tom letos jsme. I když naše hra vypadala v některých fázích velmi solidně, byli jsme pohybliví a dobře kombinovali, máme co zlepšovat. Ve finální fázi, v centrovaných balonech, v tlaku do brány a hlavně dávat góly. Neskórovali jsme ani v Ostravě, kde jsme také měli dobrý úvod.

Oproti bezbrankovému zápasu s Baníkem jste udělal čtyři změny v základní sestavě. Jak jste přemýšlel?

Připravovali jsme se na Sigmu, dobře se známe. Po zranění jsme vrátili do sestavy Standu Hofmanna. V předchozích zápasech nám nefungoval Vecheta na hrotu, s Ciciliou bylo pokrytí míčů diametrálně jiné. Matějovi Valentovi jsme chtěli dát více minut, předvedl dobrý výkon. S Juroškou jsme chtěli dostat hry rychlost, aby se dostával za obranu a vytvářel místo pro ostatní.

Po dobrém nástupu se ale vytrácel, že?

Říkali jsme si to i v poločase. Měl využít více svoji rychlosti. Kolikrát propadly balony, ale nikdo tam z druhé strany nebyl. Má co zlepšovat. Škoda. Je to hráč s perspektivou, výbornou rychlostí, jen to musí využít v zápase, být daleko aktivnější. Uvědomit si, že za za 70 minut nestačí dvakrát třikrát zasprintovat. Jeho výkon neměl parametry, jaké bych si přál.

To kapitán Michal Kadlec z defenzivních hráčů jako jediný nechyboval.

Drží si vysoký standard. Myslím si, že je to opravdu jeho poslední sezona. Vidím na něm, že i v přípravě i teď ho to bolí, že se musí přemlouvat. Ale má výhodu v kvalitě, společně s Milanem Petrželou ví, jak se na zápas připravit.