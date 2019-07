Slávisté se rozčilovali, pak se sudím omlouvali. Ofsajd u penalty nebyl

Slávistům se zprvu nezdály okolnosti penalty, z níž Olomouc v páté minutě nastavení mohla vyrovnat na 1:1. Sudí Zbyněk Proske pokutový kop nenařídil ihned, hra ještě chvíli plynula, než na druhé straně zakončil protiútok Nicolae Stanciu.



Proske pak inkriminovaný moment zhlédl na videu a penaltu odpískal.

Slávisté nezpochybňovali faul Jana Bořila na střídajícího Jakuba Yunise, o tom není sporu – pokutový kop za víceméně totožný prohřešek zahrávala právě Sigma v prvním kole v Plzni (kde nakonec prohrála 1:3).



Domácí, kteří v neděli večer zvítězili 1:0 i díky tomu, že Houska z penalty trefil tyč, si nejprve mysleli, že se faulovaný Yunis nacházel v postavení mimo hru. A v kabině bezprostředně po utkání viděli záběr, který jejich domněnku potvrzoval – byl totiž z jiné kamery, bližší, zaměřený na nedovolený zákrok.

„Věděl jsem hned, že to je penalta. Na druhou stranu jsem koukal, že Yunis stál metr v ofsajdu. Nevím, jak je možné, že tohle rozhodčí nezkoumají,“ říkal nejprve gólman Ondřej Kolář, který mezi novináře dorazil jako první.

VIDEO: Trenér Trpišovský komentuje těsnou výhru nad Olomoucí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Byla asi jasná, ale musíme se podívat na celou situaci, jestli to byl ofsajd, nebo ne,“ přemítal krátce po něm Vladimír Coufal. Až na tiskové konferenci trenéra Jindřicha Trpišovského, která o pár minut později následovala, už domácí znali celou pravdu.

„Z prvních záběrů to vypadalo, že byl ofsajd, ale pak jsme viděli, že Petr Ševčík stál v rohu hřiště,“ prohlásil Trpišovský.

O OFSAJD SE NEJEDNALO. V momentě střely olomouckého Martina Nešpora (za vápnem, 16) je u brankové čáry domácí záložník Petr Ševčík. Později faulovaný Jakub Yunis, stojící na malém vápně před gólmanem, tak nemohl být v postavení mimo hru.

Slávistický pravý záložník se u pravého praporku zapomněl, protože naháněl unikajícího Václava Jemelku. Olomoucký stoper v pádu odcentroval, domácí balon odkopli jen za vápno, odkud ho Martin Nešpor napálil zpět před bránu.



Yunis sice opravdu byl v okamžiku střely dobrý metr za posledním obráncem Ondřejem Kúdelou, ale kvůli postavení Ševčíka se nenacházel v postavení mimo hru.

VIDEO: Olomoucký Houska zahodil v nastavení penaltu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Tím pádem byla emotivní scéna brzy po závěrečném hvizdu zcela zbytečná, což si domácí okamžitě uvědomili.

„Trenéři viděli správný záběr až později. Proto se ještě po tiskovce rozhodčím za tento moment omlouvali,“ řekl pro iDNES.cz slávistický mluvčí Michal Býček.



VIDEO: Coufal rozhodl gólem o výhře Slavie nad Olomoucí Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Slávisté prožili s Olomoucí obecně hodně nervózní utkání, hosté usilovali o vyrovnání a domácí trenéři vyfasovali za nevhodné chování žluté karty. Provinil se asistent Zdeněk Houštecký i hlavní kouč Jindřich Trpišovský.

„To jsem nevěděl. I hlavní trenér dostal žlutou? Oni už mají víc žlutých než my za tři zápasy,“ rozesmál se Coufal. „Houšťa je blázen, žije s týmem, někdy to přehání, ale to jsou prostě emoce. On už jinej nebude,“ dodal.