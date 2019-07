Gól Coufala? Jako Van Basten, chválil Trpišovský. Mrzely ho laciné ztráty

Po pěti minutách hry poslal Pražany do vedení Vladimír Coufal, který si naběhl na přetažený centr Micka Van Burena a z výšky poslal nohou balon za záda gólmana Michala Reichla.

„Pro mě to byl neuvěřitelný kop,“ žasl Trpišovský. „Trefil se, když měl nohu úplně za uchem, takový van bastenovský gól,“ smál se.

Vážněji ale dodal: „Potřeboval bych, abychom se trefovali i ve vyložených šancích. Zatím dáváme góly spíš z těžších pozic než z jednodušších.“

Po brance Coufala se Olomouc postupně dostala do hry. Čím to bylo?

Poztráceli jsme strašně laciných míčů. Začali jsme být nepřesní ve vedení útoků a Olomouc se velice dobrým pohybem dostala do mírného tlaku. Utkání poté sklouzlo do toho, jestli dáme rozhodující gól, nebo pustíme Olomouc do šance na vyrovnání, což se nakonec i stalo.

Jak jste viděl penaltu, kterou Olomouc zahrávala v posledních minutách?

Kontakt byl jasný, z prvních záběrů to vypadalo, že byl ofsajd, ale pak jsme viděli, že Ševčík stál v rohu hřiště. Kolář naštěstí velice dobře vystihl směr, myslím si, že donutil Housku mířit takhle do strany, až trefil tyč.

Před tím jste měli několik šancí na zvýšení.

Olomouc hrála velice dobře, gól si zasloužila. Na druhou stranu, kdybychom si v našich šancích počínali lépe, jako třeba v Teplicích, tak jsme gólů dali víc. Nedohráli jsme úplně dobře některé situace. Chyběla nám hra ve středu hřiště, která byla v minulém zápase. Aby těžiště hry zůstalo u brány soupeře.

Proto jste o poločase vystřídal Ibrahima Traorého a do hry šel Alex Král?

Měli jsme strašně málo odražených míčů, což se s jeho příchodem zlepšilo, protože Alex byl hodně aktivní. Myslím si, že i jeho přičiněním přišlo zlepšení výkonu. Traorému, jak hrál minulé zápasy skvěle, to moc nešlo. Byl i lehce zraněný z tréninku.

Následně se do hry dostal i Nicolae Stanciu.

Chtěli jsme ho mít na hřišti, aby zklidnil hru, což splnil dokonale ve chvíli, kdy měl míč. Na druhou stranu Olomouc změnila během hry rozestavení na 3-5-2, což nám zkomplikovalo jeho zařazení. Protože v tu chvíli je trochu jiná role středových hráčů.

I přes hektický závěr zůstáváte v lize stoprocentní.

Panuje spokojenost, že máme po třech kolech devět bodů. I po všech okolnostech, které zápasy provázely. První dvě utkání jsme hráli venku, na domácím zápase zavřená tribuna, dva dny položený trávník…

V jakém stavu bylo hřiště?

Na to, že se trávník dodělal ve čtvrtek odpoledne, tak byl perfektní. Musím pochválit trávníkáře, kteří tu byli od rána do večera. Když jsem odjížděl v sobotu večer ze stadionu, tak tu pořád byli a dělali na něm. Měl by správně ležet tři neděle, aby se spojil, a my jsme na něj vlezli po dvou dnech, což je harakiri.

Co jste říkal na zavřenou severní tribunu?

Za mě je to strašná škoda. Bojujeme o každého fanouška a zavření tribuny by měla být ta poslední varianta. Měli bychom hledat jiné tresty, pro klub, případně pro samotné aktéry. Zavřít tribunu a nemít lidi na stadionu je to nejhorší, co se může stát.

Někteří slávističtí fanoušci během druhého poločasu odpálili pyrotechniku, načež zbylé tribuny začaly pískat. Jak jste to vnímal?

Byl jsem vtažený do děje, nehráli jsme úplně dobře, střídali jsme... Takže nevím, kdo a co skandoval. Dýmovnicím ale úplně nerozumím, je tam kouř, smrad. Je to škoda, nepatří to na fotbal.