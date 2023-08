Obrana složená z mladíků? Vyžádala si to situace, říká plzeňský trenér Koubek

Zároveň ukončila jednu sérii. Počítáme-li i závěr minulé sezony, na domácím stadionu Plzeňané v domácí soutěži brali tři body po pěti duelech, naposledy slavili 23. dubna doma proti Zlínu.

„Je to pro nás významná vzpruha. V Kosovu jsme postup přes Dritu museli těžce urvat, teď jsme to potvrdili výhrou v lize. Mužstvo prokazuje, že ze šlamastiky se umí dostat, ukázalo vnitřní sílu, charakter a zaťatost. Je to velmi cenné,“ oddychl si plzeňský trenér Miroslav Koubek.

V obraně nastoupili od první minuty tři mladíci. Naznačuje to cestu k omlazování sestavy?

Nikoliv, bylo to vynucené. Vrátili jsme se z Kosova ne zrovna v komfortním stavu, do postele jsme se dostali v pátek v pět hodin ráno. A za dva dny hrajete zápas v lize. Muselo proto dojít k dodávce čerstvých sil. Že to vyšlo na mladší hráče, to neznamená začátek nějakého kontinuálního procesu, vyžádala si to situace.

Jak se vám líbil Paluska, který si odbyl ligový křest?

V přípravě hrál výborně, proč ne. Přišla na něj řada, zvládl to. Lukáš Hejda není stoprocentně zdráv, měl odpočívat. Že šel po přestávce na hřiště, bylo spíš vynucené rizikovou situací okolo Dweha, který měl žlutou kartu. Je to hráč, který jde do všeho naplno, hrozilo, že by mohl vyfasovat druhou a to jsme chtěli eliminovat.

Řekli si mladší hráči o místo i pro čtvrteční duel s maltskou Gzirou ve třetím předkole Konferenční ligy?

Ještě nepřemýšlím o sestavě na čtvrtek. A zdůrazňuji, tady neprobíhá šmahem proces omlazování. Ten dříve či později nastane, ale ta cesta má svůj vývoj. Není to tak, že starší hráči přestávají hrát, to je nesmysl. Opakuji, dnes si to vynutila situace.

Fotbalisté Plzně se radují z gólu, který vstřelil Ibrahim Traore (vpravo).

V předchozích zápasech jste hlavně dobývali, tentokrát to byl otevřený fotbal. Pro vás lepší scénář?

Těšil jsem se na utkání a věřil, že to bude dobrá partie a že budeme šťastnější. Baník respektuji, dopředu je velmi nebezpečný. Ale věřil jsem, že se za soupeře dostaneme a své situace si najdeme. Dali jsme tři branky, produktivita tam byla. Hrálo se nám dobře, gólů jsme mohli dát i víc. Baník chtěl hrát fotbal, bylo to nahoru-dolů, skvělé utkání se spoustou šancí. My některé neproměnili, Baník také ne. I tak padly čtyři branky, o vzruch bylo postaráno a divákům se to muselo líbit.

Zatrnulo vám, když v nastavení prvního poločasu soupeř snížil z penalty na 1:2?

To jsme celí my, uděláme si to složité. Kdyby se šlo do kabin za stavu 2:0, začne se nám druhý poločas lépe. Byl jsem trošku neklidný. Věřím, že přijdou trvalejší dobré výsledky, zatím se to rodí v bolestech. Docházely síly, někteří hráči dokončili druhý anglický týden. Ale přečkali jsme šanci, střídáním posílili defenzivu. Takticky jsem to uhráli dobře, sami jsme vyráželi do nebezpečných brejků.

Utkání nedohráli Bucha se Sýkorou, jaký je jejich zdravotní stav?

První zprávy říkají, že u Buchy jde pouze o naražené koleno, vazy jsou snad v pořádku. U Sýkory je to zřejmě zadní sval. Uvidíme, v jakém rozsahu zranění bude. Nehrál ani Vydra, ten má po zápase s Dritou problémy s břišními svaly. Ani u něj nevíme, jak dlouho to bude trvat.

Miroslav Koubek, trenér fotbalistů Plzně

Po dlouhé době dostal v Plzni příležitost Pavel Šulc. Zvládl to podle vašich představ?

Především první poločas byl velmi dobrý, pak mu síly ubývaly. Něco už dotrénoval, ještě potřebuje manko dohnat. Je to za pochodu, po Euru jednadvacítek se nevrátil ve stavu, v jakém ho potřebujeme. Chybí mu letní příprava, ale na jeho výkonu vidím, že kondiční složku doženeme.

Ve čtvrtek proti soupeři z Malty už to bude zase jiný zápas, že?

Něco už jsem viděl, další informace o Gziře získal. Bude to určitě jiné utkání než s Baníkem. Zase čekání na půlce a my budeme dobývat...