Kozák vítězný gól v Liberci neslavil. Strávil jsem tu pěkné časy, řekl

„Gól jsem si už před zápasem vysnil, ale taky jsem dopředu věděl, že ho nebudu chtít slavit,“ řekl talentovaný útočník, který naskočil v závěru z lavičky.

Jak jste svou gólovou situaci viděl?

Po rohu jsem měl před sebou hodně prostoru, snažil jsem se být u balonu první a trefit branku. Jsem rád, že se to povedlo. Když se ke mně míč po rohu odrazil, moc jsem doufal, že skončí v brance.

Jaké to bylo dát gól svému bývalému týmu?

Nebudu lhát, den před zápasem jsem si to v podstatě vysnil. Doufal jsem, že přijde šance a já ji proměním. Měl jsem velkou radost, ale zároveň jsem neslavil, protože mám úctu k libereckému klubu a minulý rok jsem tu s klukama strávil pěkné časy.

Byl jste po své trefě hodně rozpolcený?

Ano, hodně se to ve mně pralo. Už před zápasem jsem věděl, že kdybych dal gól, nechtěl bych ho slavit. Nemohl jsem všechnu tu radost pořádně vstřebat, vychutnám si ji až v klidu doma s tátou. To bude ten nejlepší pocit.

Jak jste jinak zápas prožíval?

Bylo to hodně náročné utkání. První poločas to byla na hřišti velká válka. Cítili jsme, že by jeden gól mohl rozhodnout. Po změně stran přišla penalta, kde nás skvěle podržel brankář Reichl. A v závěru se ke mně odrazil balon a dal jsem gól, za což jsem moc rád.

V Liberci vytrvale pršelo. Jaký byl terén?

Musím říct, že byl od Liberce připravený velice dobře. Měli jsme obavy, že bude hřiště podmáčené, a ty se nenaplnily. Pršelo, terén byl rychlý, ale naprosto v pořádku.