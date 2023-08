Karvinou zase srazila chyba gólmana. Prohra jde za mnou, zkazil jsem to, ví Ciupa

„Balon šel ke mně po hlavičce našeho hráče. Věděl jsem, že ho můžu v šestnáctce chytit do rukou. Myslel jsem, že jsem k ní blíž, abych míč zbytečně neodkopával,“ komentoval svou chybu Jiří Ciupa.

„Júsuf tam šel rychle, už jsem nestačil míč vzít do ruky. Strašně mě to mrzí, prohra jde za mnou. Klukům jsem to pokazil.“

Stejně jako v předchozím kole v Olomouci připravila Karvinou o lepší výsledek chyba brankáře. Minule inkasovali po špatném odkopu Jakuba Lapeše.

Ten v duelu s Mladou Boleslaví seděl jenom na tribuně.

„To s tou jeho chybou vůbec nesouvisí,“ upozornil karvinský trenér Tomáš Hejdušek. „V týdnu měl lehčí zdravotní problémy, takže neodtrénoval, co měl. Rozhodně ani Cipise nepošleme z kola ven.“

Každopádně třetí v řadě je brankář národního týmu do 21 let Vladimír Neuman. Půjde příště v Pardubicích do hry?

„Kdo se postaví do brány, rozhodne trenér,“ řekl Ciupa. „Vidí na tréninku, kdo jakou má výkonnost. Ale ať bude chytat kdokoliv, věřím, že se ponaučíme a takové chyby se už stávat nebudou.“

Hejdušek žádného z gólmanů nezatracuje. „Cipis měl třeba před prvním gólem hostů výborný zákrok,“ připomněl, jak vyrazil střelu Marečka zblízka. „Ale je jasné, že vám to moc nepřidá, když dva zápasy za sebou přijdou takové individuální chyby. Mužstvo najednou prohrává o dvě branky, na psychiku to není jednoduché. Velký díl patří všem, kteří utkání odjezdili.“

Mladoboleslavský útočník Matěj Pulkrab (vpravo) bojuje o míč s Jaroslavem Svozilem z Karviné.

Karvinský obránce Rajmund Mikuš, který v 70. minutě snížil, potvrdil, že není snadné otřepat se z takové chyby. „Ale podpořili jsme se, říkali si, že na to zapomeneme. Zkusili jsme vyrovnat. ale už to nevyšlo,“ povzdechl si.

Jiří Ciupa se nechtěl vymlouvat na to, zda ho Júsuf nezasáhl do nohy, když mu odkopával míč. „Musím balon odpálit pryč a vůbec bychom neřešili, jestli šel do mě čistě nebo ne. Možná mi do ruky kopl, ale to je... Byla to jasně moje chyba,“ řekl brankář.

„Mrzí mě to o to víc, že minule se jedna situace nepovedla Lapimu (Lapešovi). Dneska mně. To je špatně,“ uvedl.

„V lize musíte mít gólmana, který tým podrží, je vzadu jistotou. Očividně nám gólmanům teď dva zápasy nevyšly, byť pracujeme dobře a děláme vše proto, abychom byli na zápas maximálně nachystaní. To je fotbal.“

Ciupa je přesvědčený, že všichni tři brankáři v kádru jsou dostatečně kvalitní, aby podávali stabilní a jisté výkony. „Ať bude v dalším zápase na hřišti kdokoliv z nás, věřím, že už tam bude klid a jistota.“

Zatímco domácí smutnili, mladoboleslavský brankář Matouš Trmal se mohl radovat. I proto, že svému týmu zachránil vítězství, když v 84. minutě vyrazil pravou rukou střelu Papalelého do odkryté branky.

„Je to součást fotbalu,“ komentoval Trmal chybu Ciupy. „Musí se z toho oklepat a jít dál. To se může stát komukoliv.“

Mladoboleslavský Vasil Kušej (vpravo) se s míčem snaží přejít přes Rajmunda Mikuše z Karviné.

Jak se z takové psychické rány dostává?

„Těžko. Každý vás chce podpořit, chodí za vámi a říká: Hlavu nahoru. Ale samozřejmě na to myslíte,“ popsal své myšlenky Ciupa. „Musíte se snažit hodit to za hlavu, i když to je složité. Přestože lidé na vás pískají, nesmíte na to myslet a pracovat dál.“

Karvinští příznivci ale domácímu brankáři nic nevyčítali.

„Myslel jsem ty boleslavské, kteří byli za naši bránou,“ řekl. „Naši fandové byli super, stáli za námi, stáli za mnou. Moc jim děkuji, že mě podpořili. Doufám, že jim to v dalších zápasech vrátím.“

Přesto, bylo těžké se oklepat?

„Čekáte na další situaci, která se povede, a týmu pomůžete jinak. Věděl jsem, že jsem udělal blbost, ale řekl jsem si: Jedeme dál. Věřil jsem klukům. A ve druhém poločase jsme šli za vyrovnáním. Dát gól na 2:2, tak bychom zápas možná i otočili,“ prohlásil.