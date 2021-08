Č. Budějovice - Ostrava 1:3, zmar Dynama, za Baník se opět trefil i Lischka

Ostravští získali tři body na hřišti soupeře poprvé od dubna, kdy se jim to povedlo v Olomouci, a minimálně do neděle budou na druhém místě tabulky. Dynamo prohrálo páté z posledních šesti ligových utkání.

Začátek patřil ostravským fotbalistům, kteří chtěli navázat na pětibrankovou výhru nad Zlínem. Už ve třetí minutě se prodral do šestnáctky domácích Buchta a po jeho přihrávce musel brankář Vorel čelit Potočného střele zblízka. Svůj tým podržel i při střele Kuzmanoviče a do třetice ho parádně zahraným přímým kopem prověřil Potočný, jenž poprvé nastoupil v základní sestavě.

Na druhé straně se řítil sám na brankáře Bassey, ale Laštůvka se mu odvážně vrhl pod nohy. Hosté byli i dál útočnější a Ndefe posílal z pravé strany nebezpečné centry. Při jednom z nich v 35. minutě Vorel zaspal na čáře a Kuzmanovič vstřelil svůj dvacátý ligový gól.

V 52. minutě se gólová situace opakovala jen s tím rozdílem, že tentokrát centroval zleva Fleišman a do sítě hlavičkoval úplně volný Tetour. Po šesti minutách prokličkoval Bassey mezi třemi obránci a svým premiérovým gólem v nejvyšší soutěži zápas zdramatizoval.

Domácí vycítili šanci a soupeř na chvíli viditelně znejistěl. Z dálky napřáhl Talověrov, ale Laštůvka tvrdou střelu vyrazil a Škoda dorážku nestihl. Pak ale jihočeská ofenziva uvadla, zvláště když se Bassey zranil.

Naopak Lischka, který se do Ostravy vrátil po čtyřech letech na hostování ze Sparty, odražený míč poslal pohotově potřetí do sítě. Byl to jeho třetí ligový gól ve dvou posledních zápasech.