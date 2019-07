Grigar přečetl Baroše: Penaltu jsem chytil snad po deseti letech

„Tomáše znám dlouho. Už jsem od něj takový výkon očekával dříve. Dnes přišel,“ řekl teplický trenér Stanislav Hejkal a připomněl, že i Grigar byl u minulých domácích porážek 0:8 s Mladou Boleslaví a 1:5 se Slavií Praha.

Baroš údajně na tréninku před zápasem penalty proměňoval s přehledem. Vypadal nervózně?

Tenhle kluk asi nikdy není nervózní. Bylo to jen štěstí, že jsem trefil stranu. Penaltu jsem chytil snad po deseti letech.

Vážně?

To jsem plácl... Ale strašně dlouho jsem ho nechytil. Jsem rád, že to přišlo v takhle důležitém zápase.

Baník - Teplice 0:1 hosté dali rychlý gól, Baroš pak zahodil penaltu

Měl jste hned jasno, že to je po Jeřábkově ruce penalta?

Byl jsem si jistý. Jeřáb chtěl balon hrát kolenem nebo bokem, ale skočil mu na ruku.

Po chycené penaltě už jste věřil, že náskok udržíte?

Od sedmdesáté minuty se mi zdálo, že se čas vleče strašně pomalu, ale věřil jsem, že to ubráníme. Že to je ten zápas, co nám pomůže.

Jak jste vnímal druhý poločas, kdy se hrálo jen na vaší polovině hřiště?

Říkali jsme si, že to už musíme nějak ubránit a věřili, že se podaří nějaký brejk. Ten se nepovedl, ale vzadu jsme to zvládli.



Byl to úplně jiný zápas, než na jaře, kdy jste na hřišti Baníku prohráli 1:3, že?

Před tím zápasem jsme tehdy třikrát za sebou vyhráli, vypadli v poháru se Spartou, přijeli sem a podali špatný výkon. Dostali jsme dva rychlé góly a už se do zápasu nedostali, ale dnes jsme vstoupili do zápasu dobře.

Zabrali jste po porážce 1:5 se Slavií. Zlepšili jste se, nebo slavisté jsou o tolik silnější než ostatní týmy?

Hráli jsme teď trošku jednodušeji, kopali balony dopředu, nechtěli jsme tolik rozehrávat, protože nám to Slavia přečetla a chodila do brejků. Ale Slavia je někde jinde, to je vidět. Škoda toho výsledku, ale jsme rádi, že jsme to tady napravili.

Je těžké jít do branky poté, co jste dostal pět gólů?

Jasně, v hlavě jsem měl, že jsem dostal pět gólů a když dostanete další tři, tak už si nezachytáte. Hodil jsem to za hlavu, hned na začátku jsem chytil nějaké centry. Od té doby jsem se cítil dobře, vyvaroval jsem se menších chyb a bylo to v pohodě.

Kromě centrů jste na brankové čáře chytil i nebezpečnou hlavičku Baroše.

Přesně, v prvním poločase jsem tam nechal špičku a naštěstí se to dokutálelo přede mě a to už jsem si sebral. Tohle byl důležitý zákrok.

Jak se vám chytá na vítkovickém stadionu, kde jste s fotbalem začínal?

No... Po rekonstrukci zůstala jen hlavní tribuna. Dost se to změnilo. Musím říct, že Baník má super fanoušky, fandili celou dobu. Jen sem tam nějaký pískot. Ale fandili celou dobu, a to se vždycky hraje dobrý fotbal.