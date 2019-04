Hušbauer: Video bych radši zrušil, je to výsměch českého fotbalu

Byl to jeden ze zásadních momentů 291. bitvy o Prahu, už ve dvanácté minutě mohla Slavia proti Spartě zahrávat pokutový kop. Tomáš Souček už si chystal balon, když arbitr Hrubeš své rozhodnutí zvrátil.

„Říkal mi, že neviděl průkazný materiál, že by tam byl kontakt. A proto mi dal žlutou asi, nevím. Včera bylo něco podobnýho,“ narážel Hušbauer na chyby v sobotním zápase 28. ligového kola mezi Plzní a Ostravou.



Upřímně: nemohl jste souboj s Nitou ustát?

Určitě ne, byl tam jasnej kontakt, on do mě vletěl, jasná penalta. Nemohl jsem pokračovat. Nevím, proč to nepískl. Je to úsměvný. Komedie.



A jak jste viděl druhou situaci? Zahustel ve vápně držel Součka.

Všichni říkali, že to byla jasná penalta. Nechápu, proč to video je.



Zrušil byste ho?

Radši bych ho zrušil, když vidím, jak to funguje. Jak to fungovalo včera, jak to funguje dneska. Pro mě jasnej výsměch českého fotbalu.

Co inkasovaná branka?

Moje chyba. Byl tam odraženej balon, kluci mi zařvali záda, já si ho chtěl zpracovat a rozehrát, jenže mi to trošku podklouzlo, skočilo mi to na koleno a pak tam byly nějaké odrazy. Plavšič to trefil hezky.



Nepřišel vám zápas až moc vyhecovaný, nebyly některé zákroky za hranou?

Byly tam nějaké ostřejší zákroky, ale je to derby. Myslím si, že se občas sparťani zbytečně váleli, někdy až za hranou. Je to přeci jen fotbal, kontaktní sport.



Máte už jen pětibodový náskok na druhou Plzeň, jak výsledek ovlivní zbytek ligy?

Výkon nebyl úplně špatný, měli jsme víc ze hry, měli jsme víc šancí... Škoda, že jsme to nedotáhli do konce. Ale furt máme náskok.



Tribuna Sever je v podmínce, přesto používala pyrotechniku, několikrát zněl pokřik „smrt Spartě“. Nebojíte se jejího uzavření?

To ať rozhodne disciplinárka.