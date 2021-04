Lepší vyhrát čtyři dva než dva nula. Hlavně aby fotbal bavil lidi, řekl Vrba

Sparťané ve 29. kole získali povinné tři body, klapalo jim to směrem dopředu, kde se blýskl autor hattricku Adam Hložek.

Sparta Praha - SFC Opava 4:2 zářil Hložek, tři góly dal a na jeden přihrál

Jistá zranitelnost v obraně je nicméně před závěrečnou bitvou o druhou příčku – třetí Sparta je s utkáním k dobru o bod za Jabloncem – varováním.

„V defenzivě bychom se měli chovat důsledněji a nedovolit soupeři, aby se dostal do dvou gólových situací a do další příležitosti, kdy mohl dát ještě gól,“ citoval Vrbu klubový web.



Získali jste povinné tři body. Nečekal jste ale jednoznačnější průběh?

Já si hlavně myslím, že je důležité, aby fotbal bavil lidi. A to se asi dnes povedlo. Jsem nespokojený s tím, že jsme dostali dva góly a že Opava měla ještě jednu gólovou příležitost. Na druhou stranu, dali jsme čtyři góly, měli jsme další šance.



Podruhé se vám stalo, že jste soupeře pustili do šancí, když jste vedli. Polevení v koncentraci?

Možná je to hlavně tím, že chceme neustále hrát dopředu. Samozřejmě je chyba, že se soupeři do šancí dostávají. Na druhou stranu my za stavu 2:0 chceme hrát ofenzivně, chceme se dostávat dopředu, střílet další góly a být v útočné fázi silní. Myslím si, že mužstvo je složeno tak, aby v útočné fázi bylo silné. Způsob hry je daný. Určitě se z toho ale musíme ponaučit, dávat v defenzivě větší pozor, nemůže to být na úkor spolehlivosti v defenzivě.

Po pětizápasovém střeleckém půstu se probudil Hložek. Je to příslib do budoucna?

Určitě ano. V minulých zápasech měl také spoustu šancí, ale bohužel se mu nedařilo střeleckou smůlu protrhnout. Tentokrát byl výjimečný, dal tři góly a myslím, že i on si zápas užil. Takhle by si ho měl užívat častěji.



Uprostřed zálohy jste nasadil duo Karabec, Dočkal. Byl jste s nimi spokojený?

Takhle jsme hráli poprvé za dobu, kdy jsem tady. Musíme hledat i jiné možnosti rozestavení. Myslím si, že co se týká ofenzivy, je to cesta. Opava hrála hodně aktivně a prověřilo to i naše zadní řady. S ofenzivou jsem spokojený, ale v defenzivě bychom se měli chovat důsledněji. To je ale také tím, že jsme ve středu pole hráli jen s jedním defenzivním záložníkem, ne se dvěma. Myslím, že zápas k tomu předurčoval. Byl víc ofenzivní než defenzivní. Možná i na základě toho vznikaly chyby. My to ale musíme vyzkoušet. Chceme vidět hráče i v jiných rozestaveních. Samozřejmě se na to povídáme a budeme se z toho chtít poučit.

Máte utkání k dobru, nemáte ale trochu obavu z toho, do jaké formy se dostal Jablonec?

Je dobře, že Jablonec hraje kvalitně. To je správné. Buďme rádi, že máme v lize další mužstvo, které dokáže konkurovat těm nejlepším. Pro fotbal je to dobře. Hlavně, když se pak kvalita ukáže v evropských pohárech. Víte, že Česko potřebuje získávat spoustu bodů do koeficientu. Je lepší, když budeme mít víc vyrovnaných mužstev a budeme bodovat, aby nám to potom pomohlo v dalších sezonách.



Po delší době vás v týdnu nečeká vložené utkání, pohárové či ligové. Přijde to vhod?

Máme za sebou šílené tři týdny, kdy jsme hráli sedm zápasů za sebou. Už jsem říkal několikrát, že je pro mě ideální, když se hraje zápas, tři dny, zápas. Ale ne zápas, dva dny, zápas. Myslím si, že se to i projevilo s Pardubicemi. V druhém poločase jsme nebyli tak aktivní jako v prvním. Teď budeme mít trochu volna a je dobře, že do něj půjdeme po dobrém výsledku. Doufám, že budeme správně připravení na závěr, který pro nás bude hodně náročný.