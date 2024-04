Předcházel gólu Slavie ofsajd? Bořil neví a Saňák doufá: Musíme sudím věřit

„Já jsem to neviděl, máme na střídačce sice tablet, ale přiznám se, že jsem na to nechtěl koukat. Musíme věřit rozhodčím, nechci se tady pouštět do nějakých kontroverzí. Samozřejmě jsem doufal, že to ofsajd bude, vždycky doufáte, že to rozhodnutí bude ve váš prospěch,“ pravil po utkání olomoucký kouč Jiří Saňák.

Až si ale opakovaný záběr pustí, možná bude cítit křivdu.

Jak se vlastně celá situace odehrála?

Bořil ve vápně dostal dvakrát přihrávku od van Burena. U té první bylo vše v pořádku, ale před druhou udělal slávistický kapitán úkrok dozadu a podle střihu trávníku se zdálo, že je za úrovní bránícího Jakuba Pokorného. Poté sklepl míč Ivanu Schranzovi, ten odcentroval před bránu a Mojmír Chytil zblízka dorážel.

„Mně to řekli až po zápase, že to možná byl ofsajd. Myslím, že za mnou byl ještě Pokorný, ale vůbec nevím, jestli jsem byl v ofsajdu,“ popsal Bořil, který v utkání střílel gól na 1:2. „Jsem rád, že jsem tu akci rozjel a že jsme srovnali.“

„Nevidíme druhou nohu olomouckého hráče, takže se to bez kalibrované čáry těžko určuje. Z jednoho úhlu to může vypadat nějak, z druhého zase jinak,“ zhodnotil ve studiu O 2 TV expert David Kalivoda, bývalý hráč Slavie.

Z detailních záběrů se ale zdá, že Pokorného noha byla přece jenom od brány dál než ta Bořilova. Zbytek jeho těla ale pořádně vidět není. I proto nakonec gól platil.

Od příští sezony by i čeští rozhodčí měli mít k dispozici lepší technologii, tzv. kalibrovanou ofsajdovou čáru, díky které bude možné podobné hraniční situace rozsoudit.

Teď jsou videoasistenti odkázáni na malý monitor v přenosovém voze. Při utkání Slavie v něm seděli Jan Petřík a Jan Váňa.

„Sám jsem občas pískal, vím, jak je to těžký u podobně těsných situací, kdy se tam pak oba hráči hlásí,“ doplnil Saňák. „Vůbec jsem tu situaci neviděl, jenom jsem se ze hřiště dozvěděl, co tam zkoumají,“ doplnil domácí kouč Jindřich Trpišovský.

Olomoucký brankář Tadeáš Stoppen inkasuje žlutou kartu za zdržování hry poté, co inkasoval gól od Mojmíra Chytila (vpravo).

Jeho svěřenci nakonec sahali po třech bodech navzdory tomu, že prohrávali 0:2 a soupeř dělal všechno proto, aby vedení udržel. Třeba mladý brankář Tadeáš Stoppen dostal žlutou kartu za to, že po snížení nechtěl bývalému spoluhráči Chytilovi vrátit míč, aby mohl rychleji rozehrát.

Po vyrovnání zase značně namíchlo Davida Douděru, že hosté při zkoumání videorozhodčího velmi pomalu vraceli míč do středu hřiště. Rozhazoval rukama a naštvaně celou situaci reklamoval u sudího, za což si vykoledoval žlutou.

Emocím pomáhaly i bouřící tribuny, které slávisty hnaly za vítězným gólem. Na konci šestiminutového nastavení však stoper Tomáš Holeš trefil soupeře nohou do horní části těla, což rozhodčí vyhodnotil jako útočný faul. Slávistický obránce se hodně rozčiloval, sudí Marek Radina nedlouho po další žluté kartě zápas ukončil.

Slavia tak nezvládla napravit zaváhání v Plzni (0:1), podruhé ztratila a za Spartou zaostává už o čtyři body. Do nadstavby tak s jistotou půjde ze druhého místa.