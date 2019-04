První domácí výhra od července. Ta série nás bude ještě strašit, ví Hašek

„Jsem rád, že jsme tu sérii ukončili,“ oddychl si trenér Martin Hašek po těsném triumfu nad Jabloncem (1:0).

Je až s podivem, jak dlouho se jeho svěřencům před vlastními fanoušky výsledkově nedařilo. Naposledy 2:1 v prvním kole se Slováckem a pak? Nic. Třináct zápasů s nulou na bodovém kontě.

Moravská mise Bohemians příští týden čeká semifinále poháru v Ostravě a liga na Slovácku „Doufáme, že bude úspěšná,“ říká Hašek, jehož mužstvo po středečním zápase zůstane na východě republiky až do sobotního programu.

„To nás ještě bude všechny strašit,“ připustil Hašek. „Jak se nám výsledkově nedařilo, bylo mi ouvej. Sám jsem byl nespokojen s výsledky své práce. Ale otočilo se to, jsem přesvědčen, že tu jsou dobře natrénovaní, charakterní hráči. Mužstvo má srdce. Díky tomu jsme se zvedli z nejhoršího. Vyhráno ale ještě zdaleka není, uvidíme, co dál.“

Proti Jablonci domácí fotbalisté překvapili, vítězství nad čtvrtým týmem ligy se zejména s přihlédnutím k předchozím nezdarům zrovna neočekávalo.



„Byla to poslední šance v základní části doma zvítězit. Říkali jsme si, že by bylo hezké to orámovat - vyhrát v prvním a posledním domácím duelu,“ usmíval se trenér Bohemians po skalpu favorizovaného protivníka.



Jablonec ve vršovickém Ďolíčku inkasoval už v 15. minutě po Dostálově centru na hlavičkujícího Bartka a pak na srdnatě hrající celek v zelenobílých dresech nevyzrál. „Pustili jsme Bohemku do jediné šance... Pak jsme bušili, nepustili jsme ji skoro za půlku, ale skřípalo nám to ve finální fázi,“ litoval hostující obránce Tomáš Holeš.



„Bylo to napínavé až do konce, spolu s fanoušky jsme ubojovali tři body. Slavíme výhru proti těžkému soupeři, fakt těžkému. My jsme nebyli běžecky top a Jablonec naopak byl, k tomu byl silný na míči. Přesto jsme to zvládli,“ těšilo Haška.



Ligová nadstavba Složení jednotlivých skupin SKUPINA O TITUL:

Slavia, Plzeň, Sparta, Jablonec a Ostrava mají jistotu. O poslední místo mezi elitou se v posledním kole na dálku utkají Liberec a Olomouc, neúspěšný z nich bude bojovat o Evropu v prostřední skupině. SKUPINA O EVROPU:

Play off o poháry budou hrát osmá Mladá Boleslav i devátý Zlín, desáté Teplice ještě vyhráno nemají, přeskočit je může jeden z tria Opava, Slovácko, Bohemians. SKUPINA O ZÁCHRANU:

K Dukle a Karviné, dvěma jistým účastníkům bojů o udržení, se připojila Příbram. PŘEHLEDNĚ: Termíny a rozpis zápasů pro závěr soutěže.

Jeho tým vlastně o nedělním podvečeru zpřetrhal nelichotivé šňůry dvě: kromě čekání na výhru se Bohemians doma nevedlo před sokovou bránou.

Bartkův zásah přišel po 555 minutách bez trefy před vlastními fanoušky.

„Hlavně kvůli nim je to skvělé,“ smál se šťastný střelec. „Posledních pět šest zápasů je herní forma na stoupající tendenci, hráli jsme dobře, akorát chybělo finále, gól.“

„Konečně jsme doma proměnili vypracovanou gólovku, většinou je jen vypracováváme a neproměňujeme,“ konstatoval Hašek, jehož mužstvo v této sezoně vozí body zejména zvenku – v tom je páté nejlepší v lize, kdežto doma je z celé soutěže nejhorší.



I proto byli Bohemians celé jaro nejlépe třináctí, teď si o jednu příčku polepšili a mají dokonce teoretickou šanci vyhnout se skupině o sestup a hrát prostřední nadstavbu o Evropu: na desáté Teplice ztrácejí před závěrečným zápasem na Slovácku dva body.

„Víme, že ta možnost existuje. Jsme si vědomí naší síly v utkáních venku, půjdeme do toho jako do každého jiného duelu a uvidíme,“ dodal Hašek.