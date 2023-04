Olomoucký brankář Macík znovu chyboval: Prohra s Teplicemi jde za mnou

Nejprve si špatně na konci poločasu zpracoval malou domů a byla z toho penalta. Ve druhé půli zase špatně vyběhl na centr a Sigma hrající o poháry doma prohrála 1:2. „Jde to za mnou,“ nevymlouval se urostlý gólman.

U malé domů jste nezvládl první dotek. Měla ale vůbec na konci poločasu od Beneše přijít?

Měla, neměla, to je zbytečná otázka, míč přišel. Měl jsem ho v klidu z jedné dát pryč a byl by pokoj. To je asi všechno, co k tomu mohu říct. Viděli jste to...

Penaltu jste měl skoro na noze. Kolik chybělo, abyste míč vykopl?

Milimetr, míče jsem se dotknul. Doufal jsem, že by to mohlo stačit, ale to už je o štěstí.

Matěj Hybš kopal třetí penaltu za čtyři zápasy. Měl jste ho nastudovaného?

Ano, trenér Lovásik si to vždy rozebere, má hráče nastudované. Pokaždé mi poví, kam asi kopne. Pak se rozhodneme podle pocitu. Nevyšlo to.

A druhá situace? Špatně jste odhadl centr?

Po zápase jsem se na to hned díval. Neměl jsem tam ani jít, balon byl daleko, letěl dlouho. Chceme dělat těžší věci, šel jsem na centr, že ho budu mít, ale neměl jsem. Nebyl jsem ve správné pozici, proto padla branka.

Očima trenéra Sigmy Václava Jílka „Řekli jsme si k tomu něco. Chyby vnímáte, ke sportu patří, ale u nás je jich na brankářském postu moc. V průběhu jarní části je to už poněkolikáté. Tentokrát by ale bylo hloupé hodit to jen na Macíka, měli jsme dost příležitostí a času, abychom utkání otočili. Brankové příležitosti tam byly na to, abychom minimálně brali bod. Je potřeba, aby přišly zápasy, ve kterých nás brankář v těžkých situacích podrží, jako Grigar, který dvě, tři těžké situace vyřešil.“

Dá se to srovnat s gólem po centru na Slavii?

To je úplně něco jiného, jiný moment. To podle mě nešlo na můj vrub. Umím si říct, kdy udělám chybu a kdy ne. Teď chyba přišla. Na Slavii byla hra jinde.

A jak jste si vyhodnotil gól z úhlu od Matouška proti Bohemians?

Každý vidí, že je to střela na bránu, kterou by brankář mohl chytit. Ale prošla, byla prudká. I když na první tyč a z úhlu, pořád je to padesát na padesát.

Po vašem návratu do branky máte zápasy jako na houpačce. Dvě nuly, ale také několik gólů, pod kterými jste podepsaný. V jaké formě se po zranění cítíte?

Myslím si, že jsem v dobré formě, cítím se fajn. Trénuji hodně, poctivě, snažím se, ale to se stává, to je fotbal. Tento výsledek beru na sebe, ale chyby ve sportu přichází, i když by se stávat neměly. Teď přišly v té nejméně vhodné chvíli.

I když berete porážku na sebe, není to spíš trest za týmově mizerný první poločas?

My jsme si v kabině řekli, že ten poločas byl tragický. Takto se o to, co chceme hrát, nehraje. Druhý poločas mužstvo šlapalo, dali jsme gól na 1:1 a všichni jsme věřili, že to otočíme. Bušili jsme do nich, zavřeli jsme je. Měli jsme na to, abychom vyhráli. A potom přijde takový moment, který všechno zničí.

Sehrálo u té branky roli i to, že kvůli ošetření chyběl stoper Jakub Pokorný?

To už jsou dohady, možná ano, možná ne. Centr se měl odvrátit a neodvrátil se.

Trenér Sigmy Olomouc Václav Jílek během utkání proti Teplicím.

Třebaže Teplice hrají o záchranu, prohráli jste s nimi jako jediní i druhý zápas v sezoně. Nesedí vám?

Ani ne, věděli jsme, s čím přijedou a hlavně jsme věděli, co chceme hrát my. Neumím si vysvětlit první poločas, co se vlastně stalo. Vůbec jsme nebyli ve hře, ani jeden hráč. Nešlo nám to. Ale druhý poločas si chlapci zaslouží pochvalu, fakt jezdili, dali do toho všechno. Ještě byla jiskřička naděje, že zápas otočíme. Ukázal se charakter mužstva.

Porážka vám komplikuje nejen boj o čtvrté místo a evropské poháry, ale také hazardujete s pozicí v elitní šestce.

Třeba to hodit za hlavu, ve středu máme další zápas. Jsme profesionálové a musíme se z toho co nejrychleji otřepat. Přichází další šance a když zápas zvládneme, každý nás bude zase plácat po ramenou, že je to super. Musíme se pořádně připravit, každý sám v sobě, vstoupit si do hlav a ve středu to zvládnout.

Utkání v Jablonci bude důležité i proto, že se na vás může dotáhnout.

Každý zápas byl pro nás klíčový - i s Bohemkou, ve Zlíně, teď... Jablonec nebude výjimka, je to jen na nás, jak se připravíme. Máme skvělý tým a věřím, že zápas zvládneme.