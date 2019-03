Nguyenův zápas. Udělali jsme z něj gólmana kola, smekli slávisté

„Klobouk dolů před ním, zachytal bravurně,“ pravil Jan Bořil, jediný domácí hráč, který libereckou jedničku při remíze 1:1 překonal.

Právě trefa na 1:0 byla nakonec jedinou kaňkou na jinak excelentním výkonu brankáře Slovanu Liberec. Byť slyšel chválu ze všech možných stran, Nguyen si zdánlivě nechytatelnou ránu slávistického levého beka vyčítal.

„Štve mě to nejvíc,“ postěžoval si po utkání 26. kola v útrobách stadionu. „Smolný gól mezi ušima. Přitom to pro mě byla nejjednodušší situace. Balon šel hned nade mnou, nestihl jsem dát ruce nahoru.“



Jinak ale zaválel, což uznaly oba tábory. „Zase jsme ze soupeřova brankáře udělali gólmana kola. Pro mě nejlepší hráč utkání,“ kývl Bořil. „Chytal výborně,“ přidal se trenér Jindřich Trpišovský a zopakoval úvahu o jasném kandidátovi do ideální jedenáctky víkendu.

Když to Nguyen slyšel, jen se rozpačitě pousmál. „Důležité pro nás je, že jsme odsud odvezli nějaký bod. Ne, jestli jsem, nebo nejsem v sestavě kola.“

Je nicméně dost možné, že to tak nakonec dopadne. Šestadvacetiletý brankář v Edenu kraloval. Vyjádřeno čísly: do jeho prostoru mířilo jedenáct střel, deset jich zlikvidoval. „Naposledy jsem si takhle zachytal právě proti Slavii na podzim,“ přemítal o podobně náročné bitvě.

Tenkrát brzy inkasoval od Stocha a pražský celek od Nisy odvezl vítězství 1:0. Nyní Nguyenův přínos stačil na bod.

Několikrát na něj pálil Stoch, vychytal Kúdelu, přečetl samostatný únik Škody, který zastavil včasným vyběhnutím, vyrážel bomby střídajícího Hušbauera.



„Po jeho střele jsem měl asi nejtěžší zákrok,“ pravil Nguyen. „Přeběhl přede mnou Škoda, balon jsem viděl na poslední chvíli a podařilo se mi ho dostat ven,“ culil se.



Zvládl i nervydrásající moment ze závěru nastavení.

Slávistický tlak vrcholil standardkou z osy hřiště, dva fotbalisté balon přeběhli, Stoch vypálil k tyči... A Nguyen zase byl včas tam, kde měl být. Slovenský záložník pak nevěřícně dřepl na trávník a bouchal do něj pěstmi.

„Že to bylo v posledních vteřinách? Nesmím vnímat čas, je jedno, jestli jde o poslední sekundu nebo první. Soustředil jsem se, míč jsem viděl. Ani jsem nevěděl, kdo to kopal, protože to nějací hráči přeběhli,“ přiznal Nguyen.



A jestli šlo o jeho nejlepší utkání? „Asi jo, je to možné,“ řekl a neopomněl pochválit spoluhráče. „Bylo to těžké, ale kluci to skvěle ubránili, klobouk dolů před nimi.“



„Zachytal velmi dobře,“ pochválil svého svěřence liberecký kouč Zsolt Hornyák. Při reakci na počet střel - většina z nich byla z dálky - se ale rozesmál a naoko si rýpl. „Na to ho tam přeci máme, ne?“