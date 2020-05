Spartu čeká boj o první jarní výhru, Slavia hostí Jablonec

Fotbalová liga po třech dnech nabízí další porci zápasů, o víkendu se hraje kompletní 26. kolo.

Pět utkání se hraje v sobotu, zbývající tři v neděli.

Osm utkání má celkově sedm různých časů výkopů, začíná se už od 14.00 a pokračuje se každé dvě hodiny.

Sigma Olomouc - Příbram sobota 14.00, rozhodčí: Rejžek, na podzim 0:0 Předpokládané sestavy, Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Breite, Houska, Chytil, Falta - Juliš.

Příbram: Melichar - Pazdera, Dramé, Kingue, Nový - Tregler, Rezek - Antwi, Zorvan, Polidar - Slepička.

Oba týmy ve svých zápasech v týdnu neskórovaly, ani neinkasovaly.

Olomouc prohrála z posledních devíti kol jen jednou, ale zároveň málo vyhrává, celkem má dvanáct remíz, nejvíc z ligy.

Příbram nevyhrála už v osmnácti zápasech za sebou, v nichž získala jen pět bodů a je poslední. Naposled loni v srpnu porazila Jablonec 4:0. V pěti jarních zápasech ještě nedala gól, aktuální série bez vstřelené branky čítá 481 minut.

Slovan Liberec - Slovácko sobota 16.00, rozhodčí Dubravský, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy, Liberec: Nguyen - Mikula (Koscelník), Kačaraba, Karafiát, Fukala - Alibekov, Mara - Malinský, Baluta, Zeman - Kuchta.

Slovácko: Trmal - Zahustel, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Navrátil, Sadílek, Petržela - Zajíc.

Souboj o čtvrté místo, Slovácko na Liberec ztrácí bod.

Liberec má za sebou dvě utkání venku, dohrávku 23. kola v Teplicích nezvládl, středeční duel v Budějovicích už ano. V Teplicích to byla jediná ztráta za posledních šest kol.

A na Slovácko umí, byť poslední vzájemný ligový duel prohrál. Ale soupeři to vrátil v březnovém čtvrtfinále poháru. Trenéru Hoftychovi chybí vykartovaní Hybš a Pešek, čili levá strana.

Slovácko v lize čtyřikrát za sebou neprohrálo a neinkasovalo, čisté konto drží 398 minut. Trenér Martin Svědík nemůže dva zápasy počítat s obráncem Reinberkem, který minule s Olomoucí dostal osmou žlutou kartu.

„Nedá se nic dělat, musíme si poradit. Každopádně ta karta mě velmi rozzlobila. Podle mě to byl nesmysl. Byla opravdu velice přísná a zbytečná. Předtím tam totiž byly situace, kdy my jsme dostávali žluté karty a na druhé straně se za stejné zákroky nepískalo, ale to nemá smysl rozebírat,“ řekl Svědík.

Zlín - Baník Ostrava sobota 16.00, rozhodčí Machálek, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy, Zlín: Dostál - Cedidla, Buchta, Simerský, Jiráček - Hlinka, Conde - Fantiš, Janetzký, Čanturišvili - Poznar.

Ostrava: Laštůvka - Fillo, Pokorný, Stronati, Fleišman - Kaloč, Jánoš - De Azevedo, Kuzmanovič, Buchta - Šašinka.

Zlín je nejslabším týmem jara, v pěti duelech získal jen bod. Naposled podlehl v Jablonci v premiéře staronového kouče Páníka, který ještě na podzim vedl právě Baník.

„S Baníkem je to vždycky prestižní. Je to jedno z moravskoslezských derby, které tady hrajeme a vždy je to zápas na ostří nože. Budeme se snažit, aby to byl krásný fotbal i bez té divácké kulisy,“ podotkl zlínský kouč.

„Určitě ty hráče známe detailně i s trenérem Sombergem a můžeme podat více informací o jejich hráčích, způsobu hry, ale ten bude asi trochu odlišný. Baník bude chtít více držet balón. Bude hrát pod novým trenérem trošku jinak, ale ono to nejde předělat za čtyři, pět měsíců. Něco v tom mužstvu určitě zůstává,“ podotkl Páník.

„Zlín měl v Jablonci kvalitní defenzivní blok, rozestavení 4-4-2, nepříjemná levá strana Jiráček, Čanturašvili a oba hrotoví útočníci byli nebezpeční,“ upozornil ostravský kouč Luboš Kozel.

Po remíze v Příbrami chystá změny v sestavě. „Nějaké změny pravděpodobně budou. I proto, že nás čeká dost utkání v rychlém sledu, některé posty se určitě mohou změnit,“ řekl.

Ostrava prohrála v jediném z posledních deseti kol, na dálku si to s Libercem a Slováckem rozdá o průběžnou čtvrtou příčku.

Viktoria Plzeň - Mladá Boleslav sobota 18.00, rozhodčí Orel, na podzim 1:2 Předpokládané sestavy, Plzeň: Hruška - Havel, Hejda, Brabec, Kovařík - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba, Beauguel, Kopic.

M. Boleslav: Šeda - Křapka, Tatajev, Pudil, Zelený - Hubínek, Janošek - Ladra, Budínský, Fulnek - Wágner.

Plzeň po středečním vítězství na Spartě je na jaře dál stoprocentní a doráží na vedoucí Slavii. Přišla však o krajní beky Řezníka s Limberským, kteří dostali čtvrtou žlutou kartu.

Na Mladou Boleslav se jí obecně nedaří, vyhrála jen dva z posledních osmi vzájemných ligových zápasů.

Oba týmy se potkaly už v březnu ve čtvrtfinále poháru, Plzeň tehdy zvítězila 4:2.

Mladá Boleslav v týdnu podlehla Slavii a vyhrála jediné z posledních sedmi kol. Do sestavy se mohou vrátit stopeři Tatajev s Pudilem i Zelený, kteří proti Slavii hrát z různých důvodů nemohli.

„Po Slavii nás čeká podobně zdatný soupeř, na jehož hřišti jsme na začátku letošního března prohráli pohárové čtvrtfinále a tentokrát chceme být úspěšnější,“ řekl boleslavský trenér Jozef Weber.

Slavia - Jablonec sobota 20.00, rozhodčí Královec, na podzim 2:0 Předpokládané sestavy, Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Zima, Bořil - Takács, Holeš - Masopust, Stanciu, Ševčík (Provod) - Tecl.

Jablonec: Hrubý - Holík, Štěpánek, Jeřábek, Krob - Hübschman - Pleštil, Považanec, Kratochvíl, Pilík - Chramosta.

Souboj prvního se třetím.

Jablonec však do Prahy dorazí s torzem mužstva. Sýkora, Matoušek a Jugas v klubu hostují právě ze Slavie a jejich startu brání dohoda klubů. Plechatý má trest za vyloučení, Kubista s Jovovičem jsou zranění a naposled kvůli zdravotním problémům nehrál ani útočník Doležal.

„Když jsme hráče ze Slavie brali na hostování, věděli jsme, že nebudou moct nastoupit. Musíme se s tím vypořádat. Uvidíme, jak to složíme, máme tu jiné hráče. Jdeme do boje. Věřím, že budeme dobře připraveni,“ poznamenal jablonecký kouč Petr Rada.

Slavia na úvod po koronavirové pauze vyhrála v Boleslavi, Jablonec doma zdolal Zlín rovněž 1:0 a zvítězil po třech kolech.

„Za posledních deset let nemáme s Jabloncem úplně příznivou bilanci, to o něčem vypovídá. I naše poslední zápasy proti nim doma nebyli nic moc, prohráli jsme, jednou vyhráli brankou v samotném závěru. Tým má stále stejného trenéra, ta jejich tvář bude podobná. Oni jsou poctiví, bojují. Nebezpeční jsou v jakémkoli prostředí, hrají náročně,“ vypočítává slávistický trenér Jindřich Trpišovský.

Teplice - Opava neděle 14.00, rozhodčí Hrubeš, na podzim 1:0 Předpokládané sestavy, Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Kodeš, Vondrášek - Knapík - Moulis, Kučera, Trubač - J. Mareš, Řezníček.

Opava: Fendrich - Harazim, Hnaníček, Žídek, Helešic - Mondek, Texl, Souček, Zavadil, Dordič - Železník.

Souboj týmů, které v nadstavbě čekají zápasy ve skupině o záchranu. Teplice totiž na desátou příčku ztrácejí šest bodů a jejich forma nenasvědčuje tomu, že by ztrátu ve zbývajících pěti kolech stáhly.

Na Opavu však doma umí, v samostatné české lize v osmi zápasech neprohrály (6 výher, 2 remízy).

Teplice už mají po obnovení sezony za sebou dvě utkání, doma porazily Liberec 2:0, ale pak utrpěly debakl 0:4 na Bohemians.

Opava na úvod remizovala 0:0 s Karvinou a je předposlední, tři body od přímého sestupu.

Bohemians Praha 1905 - Dynamo České Budějovice neděle 16.00, rozhodčí Berka, na podzim 2:3 Předpokládané sestavy, Bohemians: Valeš - Köstl, Bederka, Hůlka, Schumacher - Bartek, Hronek, Jindřišek, Vaníček - Pulkrab, Vodháněl.

Č. Budějovice: Drobný - Čolič, Havel, Sivok, Novák - Čavoš, Havelka - Brandner, Šulc, Schranz - Ledecký.

Bohemians se namlsali posledním triumfem nad Teplicemi (4:0), ale hrát podruhé za sebou doma je vždycky ošidné. Aby si zachovali reálnou naději na posun do skupiny o Evropu, musí však vyhrát.

České Budějovice prohrály poslední tři ligové zápasy a nedaly v nich gól, pořád jsou však tři body od třetího místa.

MFK Karviná - Sparta neděle 18.00, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy, Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Moravec - Janečka, Smrž, Qose - Ba Loua, Lingr, Taiwo.

Sparta: Heča - Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek - Sáček, Krejčí - Dočkal, Kanga, Hložek - Tetteh.

Karviná patří k nejlepším týmům jara, tři výhry, dvě remízy a neinkasovala. Tři domácí zápasy na jaře vyhrála se skóre 7:0.

Sparta je naopak po Zlínu nejhorší, získala jen dva body za remízy. Naposled doma podlehla Plzni po nevýrazném výkonu.

Zápas se hraje v jiném režimu než ostatní duely 26. kola. Jsou zvýšená bezpečnostní a hygienická opatření v souvislosti s vyšším nárůstem nákazy koronavirem v nedalekém uhelném Dole Darkov.