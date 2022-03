Karviná v Ostravě oživila naději na záchranu: Potřebujeme sbírat další body

„Oba naši hrotoví hráči Durosinmi a Svoboda hru vpředu rozběhali, šli do soubojů a snažili se dohrát vypadlé balony. A třikrát za sebou se nám povedlo uspět,“ pochvaloval si karvinský trenér Bohumil Páník.

„Nešli jsme hrát na výsledek, ale jen si zahrát,“ prohlásil ostravský trenér Ondřej Smetana. „Upustili jsme od principů, od defenzivy, kterou jindy dodržujeme. Karviná nás potrestala.“

Proč domácí špatně bránili?

Trenér znovu zmínil principy... Pak přece jen dodal: „Možná to bylo sestavou, možná podceněním. Nedokážu říct. Ale bylo to tím bráněním. Jejich dva útočníky jsme měli hlídat zodpovědněji, důsledněji. Porušili jsme základní princip.“

Karvinští zakončili své šance bravurně. Zorvan střílel nad padajícím brankářem Laštůvkou, Durosinmi ho obstřelil k levé tyči a tam mířil i Bartošák...

„Klobouk dolů, jak to kluci vyřešili s chladnou hlavou a klidem. Všechny střely byly nechytatelné,“ ocenil spoluhráče karvinský útočník Antonín Svoboda, který na dvě branky nahrával. Sám se však netrefil. „V naší situaci je jedno, kdo góly dává, hlavně, že to padá,“ podotkl.

Karvinští si připsali teprve druhou výhru v lize. Opět venku, když na úvod jara obrali Slavii Praha 1:0. Teď šokovali Baník.

„Nebral bych to tak, že jsme někoho šokovali,“ namítl Svoboda. „Většinu zápasů jsme prohráli o gól. K tomu jsme jako v minulých dvou zápasech doma dostali gól měsíce. Takže teď se nám povedlo soupeře ubránit a dát góly.“

Tím se přiblížili předposledním Pardubicím na sedm bodů. „Jdeme postupně,“ prohlásil Antonín Svoboda. „Pardubice máme v posledním kole a pak v nadstavbě. Vše je ještě otevřené.“

Páník přiznal, že není jednoduché hráče pořád držet ve střehu. „Ale odhodlání v nich v týdnu bylo vidět, což dokázali,“ uvedl kouč. „Pro nás to jsou ale jen dílčí tři body. Potřebujeme sbírat další, abychom dostali pod psychický tlak mančafty před námi.“

Ostravští doma znovu úplně propadli

Fotbalisté Ostravy byli nejen nedůslední, ale i nepřesní, rozvláční, pomalí. Nebylo divu, že fandové skandovali: „My chceme Baník!“

Na bídný začátek trenéři sice zareagovali, když ještě v první půli střídali tři hráče, o přestávce čtvrtého, ale způsob hry se nezměnil.

„Bylo to o tři góly, museli jsme něco udělat. Z řady možností jsme zvolili tu, které jsme věřili nejvíce,“ konstatoval Smetana.

Hráčům ale chyběla agresivita, větší bojovnost. Ostatně nedostali ani jednu žlutou kartu.

„Nemyslím si, že bojovnost souvisí se žlutými kartami. To záleží na více faktorech, i na tom, jak zápas posuzuje rozhodčí,“ řekl trenér Smetana.

Baník po prohře ztrácí na čtvrté Slovácko tři body a má s ním i horší bilanci vzájemných zápasů. V boji o evropské poháry tak znovu zaostává.

„Byli jsme v pozici, kterou jsme si vydřeli, odpracovali a o to více jsme si jí měli vážit,“ povzdechl si Smetana.

Jenže Ostravští doma na jaře neselhali poprvé. Už před tím podlehli tehdy rovněž posledním Teplicím 2:4. Letos na svém hřišti z možných 12 bodů získali jen čtyři.

Bude mít další domácí ztráta nějaký dopad na tým?

„Každý zápas má dopad, nemůžeme to přejít, musíme z toho vyvodit důsledky,“ odpověděl Smetana, ale konkrétní nebyl. „Když týden před tím na Slovácku (0:0) dokážeme dodržovat to, co máme, dobře bránit, tak to musíme zvládnout i za týden proti Karviné.“

Jenže nedokázali.

„Když vezmu naše výkony suma sumárum, tak je to většinou dost vyrovnané, občas nám přeje štěstí, a to se k nám dneska obrátilo zády,“ řekl ostravský záložník Daniel Tetour.„Ale musím být soudný. Ty zápasy s Teplicemi a Karvinou jsme neměli pod kontrolou, abychom soupeře předčili tak, že bychom si výhru zasloužili.“

Podcenění Tetour odmítl.

„Pro nás je možná horší, když máme potvrdit roli favorita, to je pro nás složitější, abychom nebyli ti, co spoléhají jen na brejky, na nákopy míčů a jejich dobírání,“ uvedl Tetour, který byl v základu po zranění kolena poprvé po čtyřech měsících.

A litoval, že v 54. minutě neproměnil šanci, když po jeho střele „koníčkem“ míč proletěl nad břevno. „Vůbec nevím, jak se balon mohl odrazit nad bránu, tlačil jsem ho dolů, ale zvedl se zřejmě od brankáře. Úplně mě zarazilo, když jsem viděl, jak letí nad branku. Dát tak brzy gól, by nám hodně pomohlo, možná by nás to nakoplo,“ doufal Tetour.

A tak se hlavou prosadil až Almási v 66. minutě, když dal svůj třináctý gól v sezoně. To byla na hře Baníku jediná pozitivní věc.