Přestávka přijde vhod. Kluci zvládli těžký program fantasticky, chválil Priske

„Víte, kluci byli celé jaro opravdu fantastičtí. Ne vážně. I přesto, že některé výsledky zkrátka nebyly úplně podle našich představ. A já doufám, že to tak vidí stejně celý klub, fanoušci, ale nakonec také vy,“ obrátil se na přítomné novináře.

„Klukům se podařilo vyřadit Galatasaray v náročném dvojzápase, postoupili do semifinále poháru přes Slavii na jejím hřišti, získali mnoho bodů v náročném programu, v jedenácti zápasech na vysoké úrovni – v tomto výčtu je Slovácko venku, Plzeň venku, dvě pražská derby. To, co jsme zažili v Evropě, byla v podstatě utkání na úrovni Ligy mistrů. Můžu jenom chválit, protože to bylo sakra úžasné,“ pokračoval a ve snaze zdůraznit své myšlenky si omylem pomohl i jedním cizím nezveřejnitelným slovem.

I vzhledem ke všemu řečenému – byla tahle výhra po psychicky náročném období zkrátka stěžejní?

Bylo to ohromně důležité vítězství, samozřejmě. Pro nás a vlastně celý klub to byl velmi náročný týden. Tento zápas byl jen o třech bodech, nakonec jsme zvítězili pohodově – možná mohl být rozdíl o trochu vyšší, ale první místo a tři body jsou důležitější.

Vnímal jste váš druhý gól jako zlomový moment zápasu?

Nevím, těžko se na to takhle dívá. Každopádně bylo skvělé dostat se tak brzy ve druhé půli do dvoubrankového vedení, ale nevím, jestli přímo klíčové. Byli jsme lepším týmem v mnoha ohledech a více gólů jsme mohli přidat už v prvním poločase.

Hradec měl v závěru pár šancí, nakonec jste inkasovali. Bála by se Sparta o výsledek, kdyby ten gól padl dřív?

Možná, to je takhle složité tvrdit. Pro nás byly nejdůležitější tři body a ne to, jestli na konci dostaneme gól, nebo ne. Hlavně s ohledem na minulé výsledky. Samozřejmě, že inkasovaná branka v posledních minutách bolí, ale nemá cenu se v tom víc babrat a analyzovat to. Kluci opravdu moc chtěli vyhrát a já bych raději mluvil o těch velkých šancích, které jsme měli a kterými jsme Hradec měli rozbít.

Celý tým Sparty slaví výhru 2:1 nad Hradcem Králové.

Třeba Kuchta kromě svého vstřeleného gólu několik vynikajících příležitostí připravil. Má podle vás – i přesto, že tentokrát nebyl nominován, stále své místo v národním týmu?

Předvedl dobrý výkon, pro něj určitě skvělý výkon. A já jsem šťastný, že jdeme do přestávky s tím, že ho máme v dobré formě. Navíc věřím, že potom bude ještě lepší. Ale upřímně, nepřísluší mi jakkoli komentovat práci trenéra národního týmu.

Jak budete trávit reprezentační přestávku vy?

Opravdu moc se na ni těším, protože budu s rodinou, která už mi moc chybí. Máme za sebou náročný a intenzivní program. Všichni v realizačním týmu už se svých blízkých nemůžeme dočkat, abychom si s nimi užili čas a nechali mozku chvíli bez fotbalu. Posledních několik týdnů pro nás bylo hodně náročných a vyčerpávajících. To samé platí o fanoušcích, kteří za námi neúnavně cestovali všude možně a také si zaslouží odpočinek. I třeba proto, aby se nám všem zase vrátil hlad do dalších zápasů.