Havlík prodloužil, ale trápí se on i Slovácko. Svědík se omlouval fanouškům

„Jsem rád, že pokračuje ve Slovácku,“ potěšila trenéra Martina Svědíka novinka, která vyšla najevo den předtím, než jeho tým podlehl Jablonci a prohrál čtvrtý jarní zápas z pěti.

Osmadvacetiletý Havlík, jehož předchozím kariérním maximem byly čtyři trefy v jedné sezoně, vedl v polovině letošního ročníku senzačně pořadí nejlepších ligových kanonýrů s deseti góly. Když čtyřmi zásahy zničil Bohemians, stal se prvním záložníkem v dějinách samostatné ligy, který tento výjimečný kousek dokázal, a celkově jedenáctým na domácí scéně.

V zimě se řešilo, jestli ligové kometa odejde hned, nebo až po sezoně, kdy mu končí smlouva. Vedení připravilo svému stěžejnímu hráči nový kontrakt s mimořádnou délkou pěti let, ale dlouho se nic nedělo. Až na Mezinárodní den žen Slovácko oznámilo, že klubový patriot podepsal smlouvu na další dvě sezony.

„Shodli jsme se na nějakých věcech a prodloužil jsem,“ komentoval Havlík stručně na pozápasové tiskové konferenci nový kontrakt. Do řeči mu pochopitelně příliš nebylo. Fanoušci mu skandováním jeho jména během zápasu i po něm děkovali ze věrnost trvající jedenáctou sezonu v řadě, Havlík ale vnímal hlavně další týmový nezdar.

„Bohužel se teď ve špatných výkonech utápíme. Poslední zápasy tomu chybí větší energie. Celý tým cítí, že to není ono. Pomůžeme si jen sami, když se nakopneme nějakým ubojovaným vítězstvím,“ shrnul Havlík.

Marek Havlík ze Slovácka během utkání s Jabloncem.

Což se nedá říct třeba o předchozí výhře v Karviné, která Slovácku spadla tak trochu do klína, stejně jako Havlíkovi jeho zatím jediný jarní gól. Výsledek otočilo i díky dlouhé přesilovce a přísné penaltě, kterou při absenci obvyklého exekutora Daníčka proměnil právě on. Proti Jablonci Svědíkův soubor vítězství nepotvrdil a po kroku dopředu udělal dva dozadu.

„Potřebujeme do toho více šlápnout, je to z naší strany málo,“ vnímá Havlík.

„Hrozně mě mrzí, jak jsem se k zápasu po předchozích dvou domácích prohrách postavili. Po takhle bezkrevném výkonu nemůžeme myslet na body. Chyběly tomu emoce, náboj, intenzita. Beru to i na sebe. Když tyhle vlastnosti mužstvo nemá, je to moje vina. Jsem za to zodpovědný,“ přiznal Svědík a jedním dechem se omlouval věrným fanouškům.

„Lidi nás ženou, hlavně kotel, jezdí za námi na venkovní utkání, povzbuzují nás. Tohle si nezaslouží. Měli bychom se zamyslet, co chceme, jaké máme ambice.“

Momentka z utkání mezi Slováckem a Jabloncem.

Skvělé čtvrté místo po podzimu, jen o skóre za třetí Plzní, a osmibodový polštář předurčily Slovácko k boji o evropské poháry, do kterých se v příští sezoně podívá pět tuzemských klubů. Jen díky klopýtání pronásledovatelů si Svědíkovi svěřenci drží čtyřbodový náskok před nejbližším konkurentem.

„Týmy se přibližují, ale my máme hlavně problémy sami se sebou,“ podotkl Havlík, který se na jaře nedostává do střeleckých pozic zdaleka tak často jako na podzim. Proti Jablonci vypálil jen z přímého kopu nad bránu.

„Jak je mužstvo závislé na Markovi, je on závislý na servisu ostatních hráčů. Co jsem tady, Slovácko se opírá o týmový výkon a ten jsme nepředvedli,“ hodnotil Svědík. Pochválit neměl koho. Nejen od Havlíka, který hrál do přestávky pod hrotem a pak se zasunul níže, čeká mnohem více. „Musí si zvyknout, že je to stěžejní hráče, že mužstvo od něj ty výkony čeká. Je to jedna z příčin, proč nešlape. Teď ale nefungoval nikdo.“

Jak by se teď Slovácku hodil zraněný kapitán Kadlec, který momentálně chodí po operaci achilovky o berlích.