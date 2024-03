První kontakt s míčem a gól! Rabušicovi se trénování pokutových kopů vyplácí

Jak náročné bylo outsidera z Karviné porazit?

Bylo to těžké utkání, pro nás hlavně v hlavě. Byl to ten zápas, který byste měli zvládnout, a všichni očekávali tři body. V prvním poločase jsme měli trošku svázané nohy a možná byli i mírně nervózní. Něco jsme si ale v kabině řekli a ten druhý už měl jiné grády, za tím gólem jsme si šli a zaslouženě jsme ho potom dali.

Byl jste předem rozhodnutý, kam penaltu kopnete?

Brankář Holec nebyl daleko od úspěchu...Mám nějaký svůj styl, jak to kopu, a zatím mi to vychází. Samozřejmě jednou přijde chvíle, že penaltu nedám, to je normální. Čekal jsem na gólmana, Holec zase čekal, kam to kopnu, takže šel pozdě a nemohl to chytnout.

Byla proměněná penalta vaším prvním kontaktem s míčem?

Ani nevím, jestli to nebyl můj jediný kontakt.

Bylo jasné, že na penaltu půjdete vy?

Asi jo. Na hřišti už nebyl ani Lubo Tupta, že bychom se dohodli. Věřil jsem si, takže nebylo o čem.

Považujete se za penaltového specialistu?

V kariéře jste neproměnil jen jednu. Beru to s pokorou. Jsem rád, že mi aspoň něco jde. Pořád to piluju, trénuju a doufejme, že mi to vydrží co nejdéle. Hodně lidí penalty podceňuje, ale proměnit je není jednoduché, protože jste pod tlakem a gólmani jsou čím dál větší a rychlejší. Penalta je jedna z možností, jak ve fotbale vstřelit gól, a já jsem na hřišti od toho, abych byl na takové situace připravený.

V určité fázi zápasu se ozýval pískot fanoušků. Jak jste ho vnímal?

Asi podobně jako fanoušci. Utkání bylo plné nepřesností, ale jak jsem říkal, ve druhém poločase bylo příležitostí a náznaků z naší strany rapidně víc než v prvním. Terén byl těžký, zkaženou přihrávku dokážu odpustit, ale potřebujeme bojovnost a nasazení do koncovky, což jsme ukázali až ke konci zápasu.

Zase jste se přiblížili vedoucí šestce ligy. Věříte si na ni?

Je to pořád dokola, podobně se bavíme po každém kole. Hlavně jsem strašně rád, že jsme zvládli tenhle zápas, nebylo to vůbec jednoduché. Šestce jsme se přiblížili, ale teď nás čekají tři těžké zápasy a uvidíme, co z nich vytěžíme. Tohle bylo klíčové utkání a teď můžeme jet s čistou hlavou na Slavii, kde se od nás nic neočekává.