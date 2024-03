Skoro jsem nevěřil, že ten gól ještě dám, přiznal Juliš. Při penaltě nervózní nebyl

„Všichni v Ostravě slyšeli, jak mu spadl kámen ze srdce, že dal gól,“ prohlásil kouč Jiří Saňák. „Pomohla nám jeho efektivita, to od něj čekáme. V minulých zápasech na své poměry hodně běhal, a když se teď i prosadil, bude se i více usmívat.“

Juliš podotkl, že gól potřeboval jako sůl. „Vždyť to byl pátý zápas na jaře a předtím nic. Hlavně jsem rád, že jsme vyhráli a jsme zpátky v boji o nejlepší šestku.“

U prvního gólu jste se ale vůbec neradoval.

Najednou bylo hrobové ticho, nevěděl jsem, co se děje.

Netlumil jste radost i kvůli možnému ofsajdovému postavení, když jste předskakoval obránce?

Je fakt, že jsem si možný ofsajd nepohlídal. Ani nevím, jak to vypadalo v televizi. Skoro jsem už však nevěřil, že ještě někdy můžu dát gól. A dal jsem dva...

Prosadil jste se po centru Jana Vodháněla. Byla to připravená akce?

Máme to nacvičené, ale půl roku se nám to nepovedlo. I za něj jsem rád, taky teď neměl žádné body. Potřebovali jsme se nastartovat, vyhrát a trochu uklidnit situaci.

Druhý gól jste vstřelil z penalty, ale míč si nejprve vzal Filip Zorvan.

Jen mi říkal, že ze mě chtěl shodit tlak. Ale já byl klidný a on mi pak balon dal. Akorát mě trochu znervózněl brankář Letáček, že se ani nehnul. Naštěstí jsem nezazmatkoval. To by ještě chybělo, kdybych nedal penaltu.

Jiří Letáček ji v minulém domácím utkání chytil Matěji Hybšovi z Bohemians. Věděl jste to?

Přiznám se, že ani ne. Nějak to trénuju, ale věděl jsem, že to je důležitý moment. Vést dva nula, anebo jedna nula a neproměnit penaltu je obrovský rozdíl.

Baník doma v soutěžním utkání nevyhrál už poosmé. Věřili jste si o to více?

To ne, sami vidíte, že každý může vyhrát i prohrát s každým. Sparta, Slavia, Plzeň jsou odskočení, ale zbytek je vyrovnaný. Jablonec vyhraje na Slovácku, všechno se tam motá. Viděli jsme, co se děje za námi, takže jsme rádi, že jsme zase všechno přetočili na svou stranu. Snad získáme sebevědomí a budeme vyhrávat dál, protože jsou před námi čtyři důležitá kola.

Domácím kvůli žlutým kartám chyběli rychlí útočníci Abdullahi Tanko a Quadri Adediran. Bylo znát, že mají potíže prosadit se, když museli hrát do plné obrany?

Ale prvních dvacet minut neměli žádné problémy, byli výborní. Zmrazili jsme je gólem, to se jim stalo už poněkolikáté. Bavil jsem se s Lišákem (David Lischka) a říkal, že nejsou schopni balon dotlačit do branky. Ale na ně jsme moc nehleděli, soustředili jsme se na sebe.

Do branky se vrátil Matúš Macík a hodně vám pomohl, že?

Určitě. Víme, jak je kvalitní a mám radost, že se mu utkání tak povedlo. Doufám, že tak bude chytat dál.