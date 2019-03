Copak míč někoho zabil? Už mě nebaví stále prohrávat, štve Ďuricu

Přestože se v přípravě Pražanům dařilo, produktivitu ne a ne přenést do ligy. S Baníkem vyválčili bod, pak třikrát v řadě prohráli. V posledních dvou zápasech dokonece neskórovali.

„V přípravě jsme dávali hodně branek, ale pak přijde liga a nejsme schopni to dotáhnout do vítězného konce. Už mě nebaví stále prohrávat a dostávat tolik gólů,“ lamentoval Ďurica.

V jarní fázi inkasovala Dukla dvanáctkrát, což činí hrůzný průměr tří branek na zápas.

Zvlášť první dvě ze sobotního zápasu se Sigmou byly až příliš ledabylé. Bezpalec couval před Zahradníčkem tak dlouho, dokud mu neumožnil zakončení, Krunert zase „sežral“ Kalvachovo zaseknutí.

„Při té první brance snad vytlačím útočníka na slabší stranu. A ta druhá... Copak míč někoho někdy zabil? Když si soupeř zasekne míč na šestnáctce, tak se k němu přece neotočím zády. Míčem jsem dostal do obličeje tolikrát a nikdy mě to nezabilo,“ nechápal zkušený bek.

„Ty dva góly byly klíčové. Dlouhodobě se potýkáme s tím, že když dostaneme první branku, přestanou nám fungovat základní fotbalové dovednosti. To, že dostanete gól a mužstvo není dostatečně odolné, jak byste si představoval, je fakt. Na druhou stranu uvědomění si, že to takhle dál nejde, je dostatečná motivace,“ přemítal Roman Skuhravý, trenér Dukly.

„Jedna věc je být naštvaný, ale druhá je ukázat to na hřišti. Mám pocit, že si tam každý dělá, co chce. Mrzí mě, že si to ti mladí kluci neuvědomí. Bojují o svou budoucnost. Já jim chci pomoci, ale oni zase musí pomoci mně. Dneska to prostě na hřišti nebylo.“ štvalo Ďuricu.

„Rozumím frustraci všech zainteresovaných, ale já se nevzdám. Věřím, že dnešní hřebíček probudí nás všechny, že se v nás probudí zarputilost a hladovost - to jsou věci, které nám chybí ze všeho nejvíc,“ doufá Skuhravý.