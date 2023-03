Trenér Kováč: Kluci z Bohemky bojovali jako zvířata, my ne. Je to pro nás lekce

V jarní části ligy Pardubice prohrály podruhé, předtím doma nestačily na Slavii. Před zápasem na Bohemians věděly, že jejich největší soupeři v boji o záchranu ztratily, Zlín a Teplice doma jen remizovaly. Ale výhody nevyužily.

„Mrzí nás to. Ostatní zápasy samozřejmě sledujeme. Zprávu jsme s klukama dostali, jen jsem tedy čekal, že je to namotivuje více...“ pravil.

Bohemians jste se v bojovnosti nevyrovnali. Čím to?

Víme, že nám chybějí typy jako Köstl nebo Drchal. Máme spíše fotbalovější mužstvo a Bohemka nás zkrátka předčila agresivitou. Do každého souboje šli jako zvířata a získávali druhé balony. Takovou snahu jsem u nás neviděl.

Jak si lze s takovým soupeřem a stylem poradit?

Snažili jsme se zápas vyhecovat čerstvými hráči, změnou rozestavení. Nemáme ale žádné soubojové rafany, takoví byli akorát stopeři. Ichovi se nedařilo, ale nastoupil po měsíci, ani Chlumecký minule nehrál. Předchozí absence zkrátka byly cítit. Jen Vlček s Kostkou zvládli utkání podle představ, ale jinak s tím nešlo nic dělat. Kostka pak odjel do nemocnice s trhlinou pod okem, vypadal hrozně.

Útočník Václav Drchal z Bohemians (vpravo) probíhá okolo Martina Chlumeckého z Pardubic.

První šanci jste měli by, ale Pikul ji nedal...

Ty šance jsem samozřejmě zaregistroval. Asi ho to trochu vyděsilo. Kdyby proměnil, začátek by hned vypadal jinak. Na jaře nám zatím dost pomáhaly rychlé góly, které jsme dali jako první. Teď nás ten obdržený trochu vykolejil. Neproměněné příležitosti nás mrzí. Janošek i Krobot tyhle věci normálně dávají. Druhá branka po standardce pak rozhodla. Pořád mi připadalo, že i když jsme měli šance, Bohemka za vítězstvím šla víc.

Příští týden máte Teplice. Jak hráče na přímý boj o záchranu připravíte?

Je to složitá práce, ale zároveň krásná. My toho teda moc neměníme, máme jasnou strategii hry a principy, které i na Bohemce v nějakých částech fungovaly, ale největším faktorem byla agresivita. Fotbal je prostě i o soubojovém chování a zarputilosti, ve které jsme trochu ztráceli. Soustředíme se na to, co můžeme ovlivnit.

Na jaře jste prohráli teprve podruhé. Jak to vnímáte?

Zatím jsme udělali devět bodů, což není vůbec špatné. Mohli jsme možná zabrat více se Slavií i proti Baníku. Pořád jsme ale pokorní a rádi, že jsme zpátky. Říkal jsem, že hlavně musíme zůstat na dohled ostatním. Nikdo nám nevěřil, ztrátu jsme smazali. Ale na Bohemce jsme prohráli zaslouženě. Možná je to pro nás i dobrá lekce.