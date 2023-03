Gól po roce a půl. Hlavně, aby padaly další, doufá Hála z Bohemians

Mezi posledními dvěma Hálovými zásahy byste napočítali 541 dní. Tenkrát v září 2021 v osmém kole přispěl Olomouci k remíze s Baníkem. Od té doby odehrál v nejvyšší soutěži jen devatenáct utkání. Číslo dvacet prolomilo dlouhé čekání.

„Potýkal jsem se s dlouhým zraněním a jinými obtížemi. Nyní jsem rád, že nastupuju, ať je to kdekoli,“ uvedl Hála, který v sestavě běžně rotuje. Proti Pardubicím nastoupil na levém kraji. Gól však vstřelil z opačné strany.

„Zmáčkli jsme je ve vápně. Nevěděli, kudy kam. Říkali jsme si před utkáním, že když využijeme křídla, uspějeme. Já jsem si pak seskočil níž a Michal Beran mě skvěle našel,“ popisoval. „Pak už stačilo jen trefit bránu.“

A to se mu povedlo. Míč uklidil podél brankáře Florina Nity vedle pravé tyče. „Gól nás uklidnil. Na začátku jsme přežili obrovskou šanci soupeře, byla to pro nás vzpruha,“ zdůraznil Hála.

Těžké soubojové utkání Bohemians zvládli a zároveň se vrátili na čtvrtou příčku. Příští týden je čeká třetí Plzeň.

„Pořád musíme respektovat jejich sílu, navíc hrají doma. Zanalyzujeme si poslední utkání a uvidíme. Nejedeme tam prohrát ale poprat se o body,“ sdělil odhodlaně.

Klokani zvítězili už potřetí za sebou. Plzeňská Viktoria navíc v minulém kole podlehla 1:2 Slavii, doma neporazila ani Olomouc (1:1). „Nejsou v jednoduché situaci, sice nebude snadné tam zvítězit, ale my se pokusíme body získat,“ řekl.

Martin Hála v souboji s Michalem Hlavatým z Pardubic.

K tomu jim může pomoci i těžké utkání v nohách. Vždyť doma Bohemians předtím zvítězili jen dvakrát a v této statistice byli nejhorší.

„Předhazováno nám to sice nebylo, ale paradoxně jsem si to dneska někde přečetl a dost mě to zarazilo,“ krčil rameny.

„Ale každá výhra se počítá. Je jedno jestli 1:0 nebo 4:0. Možná jsme takhle více pod tlakem, ale i to vydřené vítězství nakonec chutná stejně. Vyšší příděly si užíváte akorát v průběhu zápasu, ale nakonec je to stejné,“ usmíval se Hála.

Třicetiletý záložník nastupoval za Slovácko i Sigmu Olomouc, kde strávil sedm let.

Nejlepší formu měl právě na podzim 2021, dal šest gólů. Do jarní části už nenaskočil.