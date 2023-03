Ostravský stoper Pojezný o návratu do Pardubic: Byl fajn, ale zároveň hořký

Oba protivníci podle něho v chladném počasí, které i v kombinací s větrem zalézalo za nehty, předváděli obstojný fotbal.

„Domácí ovšem dali první gól a my pak museli dotahovat. Vyrovnali jsme z penalty, nicméně už se nám nepodařilo vsítit druhou branku a dovést zápas k vítězství,“ mrzelo jej.

Při úvodním zásahu pardubického Pavla Černého ze 3. minuty Pojezného s parťáky z obrany vyšachoval Kostkou vrácený balon po centru Helešice z boku.

„Posouvali jsme se tam a Pája zůstal mezi námi. Trefil to skvěle a šlo to do brány,“ komentoval perfektní nůžky, na které Ostravané odpověděli v 35. minutě úspěšnou penaltou rovněž expardubického Cadua (ten potrestal smolnou ruku Hranáče ve vápně).

Při svém pardubickém angažmá Pojezný pochopitelně ještě cestoval s mančaftem k domácím kláním do azylu v bohemáckém Ďolíčku. Nový stadion tedy navštívil in natura premiérově.

„Když jsem ho viděl na fotkách, tak se mi ty díry v rozích moc nelíbily. Ale teď musím říct, že je krásný. Pardubice si to zasloužily. Lidi chodí, úplná paráda,“ vyzdvihl Pojezný.