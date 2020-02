První ligový víkend: Sparta i Slavia hrají v Praze, Plzeň jede do Opavy

Druhá Plzeň měla po podzimu o tři body víc než třetí Jablonec. O další dva body zpátky byla Sparta, za nimi Mladá Boleslav, Slovácko, Ostrava i nováček z Českých Budějovic, který se stal největším překvapením ligového podzimu.

Kdo se blýskne na jaře?

A kdo zklame a zahučí do druhé ligy?

Nejhůř na tom jsou po podzimu poslední Příbram a předposlední Karviná, které mají stejně bodů a které hrály v minulé sezoně baráž. O jeden bod víc má čtrnáctá Opava.

Ta nastřílela ve dvaceti podzimních duelech zoufalých devět gólů a do jara vstupuje těžkým zápasem proti Plzni, kterou v soutěžním zápase poprvé povede trenér Adrián Guľa.

Sparta v 21. kole doma hostí Liberec, jemuž chce vrátit podzimní porážku 1:3. Pod Ještědem tehdy padla i kvůli chybně nařízené penaltě pro domácí.

A Slavia s výrazně omlazeným kádrem, který chce připravit na podzimní boje v evropských pohárech, nastoupí v neděli na Bohemians.

Sparta - Slovan Liberec sobota 17.30, rozhodčí Pechanec, na podzim 1:3 Předpokládané sestavy

Sparta: Heča - Vindheim, Hancko, Lischka, Frýdek - Dočkal, Trávník, Krejčí, Kanga, Hložek - Tetteh. Liberec: Nguyen - Fukala, Mikula, Chaluš, Hybš - Breite, Mara - Malinský, Baluta, Pešek - Kuchta.

Čtvrtá Sparta ztrácí na Plzeň po podzimu pět bodů. Letenští prohráli poslední tři přípravné zápasy, trenérský tým však věří, že to nic neznamená.

„Jak vím ze své zkušenosti, příprava někdy může být úplně hrozná a pak se to nakopne prvním kolem. Jdeme do jarní části optimisticky. V Liberci jsme na podzim prohráli po těžkém boji. Teď chceme vyhrát, první utkání je vždy takové určující,“ řekl asistent trenéra Sparty Michal Horňák.

Liberec v zimě přišel o významnou ofenzivní sílu. Devítigólový Roman Potočný odešel do Baníku, autor sedmi branek Petar Musa se vrátil z hostování do Slavie.

Slovácko - Baník Ostrava sobota 14.30, rozhodčí Zelinka, na podzim 0:3 Předpokládané sestavy

Slovácko: Trmal - Reinberk, Hofmann, Kadlec, Divíšek - Daníček, Havlík - Petržela, Dvořák, Navrátil - Zajíc. Ostrava: Laštůvka - Fillo, Svozil, Pokorný, Holzer - Hrubý, Kaloč - De Azevedo, Kuzmanovič, Potočný - Šašinka.

Soutěžní premiéra u nového týmu čeká na ostravského kouče Luboše Kozla.

Baník v přípravě vyhrál jen dvě z deseti utkání a na Slovácku mu navíc bude chybět čtveřice hráčů kvůli karetním trestům. V Uherském Hradišti se odehraje souboj sousedů v tabulce, týmy od sebe na šestém a sedmém místě dělí jen bod.

„Slovácko vidím jako velice kvalitní tým, který je blízko úspěchu, jaký tam dlouho nebyl. Jsou nepříjemní pro každého. Naše absence komplikací určitě jsou, hlavně co se týká defenzivní stránky. Ale je to jeden zápas a věřím, že se s tím dokážeme vypořádat,“ uvedl Kozel.

Teplice - Sigma Olomouc sobota 14.30, rozhodčí Proske, na podzim 0:2 Předpokládané sestavy

Teplice: Grigar - Paradin, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Mareček, Kučera, P. Mareš - Žitný - J. Mareš, Řezníček. Olomouc: Mandous - Sladký, Beneš, Jemelka, Vepřek - Zahradníček, Greššák, Houska, Chytil, Pilař - Juliš.

Důležitý souboj na hraně skupiny o Evropu a o záchranu. Sigma je po podzimu desátá, Teplice na ni z jedenáctého místa ztrácejí dva body.

„Olomouc jsem sledoval jak při zápasech v Turecku, tak její výkon v generálce s Karvinou. Musím říct, že to je velmi silné kombinační mužstvo, do zápasu jdeme s pokorou,“ ujistil Stanislav Hejkal, domácí trenér.

„Teplice v zimě posílil Lukáš Mareček, což může být pro tým velký přínos. Máme na ně připravenu taktiku, ale nebudu ji ventilovat ven. My se musíme zaměřit na sebe, na vlastní hru a uvést do praxe to, co jsme nacvičovali v přípravě. Tedy zvládnout koncovky poločasů, být koncentrovaní, připravení. Nechceme ztrácet body v závěru a brát jen body za remízy. Naším cílem je vyhrávat a posouvat se v tabulce výš,“ sdělil kouč Sigmy Radoslav Látal.

Karviná - Fastav Zlín sobota 14.30, rozhodčí Franěk, na podzim 4:1 Předpokládané sestavy

Karviná: Bolek - Ndefe, Šindelář, Rundič, Čonka - Hanousek, Bukata - Ba Loua, Taiwo, Lingr - Petráň. Zlín: Dostál - Azackij, Buchta, Cedidla - Jiráček, Hlinka, Fantiš, Matejov - Janetzký, Džafič, Jawo.

Karviná posbírala na podzim společně s Příbramí nejméně bodů ze všech.

„V domácím prostředí potřebujeme prolomit tu nepříznivou sérii, moc rádi bychom fanoušky chtěli potěšit vítězstvím. V naší situaci není důležité, abychom hráli pěkný fotbal. Potřebujeme body a tomu všechno podřídíme. Tým máme postavený spíš na bojovnících, navíc zpočátku budou terény všelijaké. Musíme se připravit, jdeme do války,“ tuší Juraj Jarábek, trenér Karviné.

Ta na podzim vyhrála jen dva z dvaceti zápasů, jeden z nich shodou okolností ve Zlíně.

„Dobře si pamatuji, jak nás Karviná na podzim překvapila a dokázala u nás vysoko vyhrát (4:1). My jí to chceme nyní oplatit. Náš kádr je hodně obměněný, na souhře jsme pracovali celou přípravu. Chybět nám sice bude Poznar, ale věřím, že další hráči jsou schopni jej nahradit,“ uvedl zlínský kouč Jan Kameník.

Opava - Viktoria Plzeň neděle 14.30, rozhodčí Marek, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy

Opava: Fendrich - Hrabina, Rychlý, Hnaníček, Žídek - Souček, Zavadil - Dordič, Texl, Zapalač - Železník. Plzeň: Hruška - Řezník, Hejda, Brabec, Limberský - Bucha, Kalvach, Čermák - Kayamba (Kopic), Beauguel, Kovařík.

V Plzni věří, že po prosincovém konci úspěšného kouče Pavla Vrby a příchodu trenéra Adriána Guľy nastane herní zlepšení. Viktoria z posledních sedmi kol jen dvakrát zvítězila a má pouze tříbodový náskok před třetím Jabloncem. Západočeši chtějí v Opavě navázat na vydařenou přípravu, během níž neprohráli.

„Pro mě je samozřejmě podstatné podívat se na způsob hry soupeře, ale o mnoho důležitější je, jak budeme fungovat my. Za Opavu jsem hrával, z tohoto pohledu se na to těším, ale podstatné je, aby chlapci byli stoprocentně připraveni a zvládli jsme to tam vítězně,“ uvedl Guľa.

Bohemians - Slavia neděle 17.00, rozhodčí Rejžek, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy

Bohemians: Le Giang - Köstl, Hůlka, Šmíd - Vaníček, Hronek, Jindřišek, Rada, Podaný - Puškáč (Keita), Pulkrab. Slavia: Kolář - Coufal, Kúdela, Frydrych, Bořil - Zelený - Masopust, Ševčík, Traoré, Olayinka - Tecl.

Slavia vstoupí do jara s rekordním náskokem a o obhajobu titulu ji může připravit už jen velký kolaps. Červenobílí drží v nejvyšší soutěži neporazitelnost už 26 utkání a mají nejlepší útok i obranu. V této ligové sezoně inkasovali jen čtyřikrát. V zimě však Slavii opustily dlouholeté opory Souček, Škoda a Hušbauer.

„Pro mě začíná liga v neděli a beru to tak, jako bychom měli nula bodů a žádný náskok neměli. Na úvod nás čeká nepříjemný soupeř, na Bohemce se hraje vždy těžce. Chceme do jara dobře vstoupit a zvítězit. Cítím v hráčích hladovost,“ řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský.

Slávisté souseda z Vršovic v létě smetli 4:0 i bez největších opor, které tehdy odpočívaly před odvetným utkáním proti Kluži o postup do Ligy mistrů.

Bohemians doma získali 18 z celkových 20 bodů, Slavii však v lize nedali gól už pět utkání. „První zápas po přípravě je vždy specifický. Osobně jsem rád, že hrajeme právě se Slavií. Uděláme všechno pro to, abychom byli první mužstvo, které Slavii v této ligové sezoně porazí,“ řekl kouč Bohemians Luděk Klusáček, který za Slavii hrával.

Jablonec - Příbram pondělí 18.00, rozhodčí Berka, na podzim 0:4 Předpokládané sestavy

Jablonec: Hrubý - Holík, Jugas, Plechatý, Krob - Hübschman - Jovovič, Kubista, Považanec, Sýkora - Doležal. Příbram: Kočí - Pazdera, Šimek, Kleščík, Nový - Polidar, Tregler, Zorvan, Rezek - Škoda, Jindráček.

Pondělní dohrávka mezi aspirantem na poháry a kandidátem na sestup. Třetí Jablonec odehrál solidní podzim a v tabulce se drží jen dva body za Plzní. Pokud mu vydrží forma, klidně může pomýšlet na druhé místo.

„Když bude nějaké procento posunout se ještě výš, tak se o to pokusíme. Cíle by měly být ty nejvyšší, ale situace v tabulce je vyrovnaná, odstupy jsou malé a ctíme kvalitu soupeřů, kteří posilovali. Základ je samozřejmě být v první šestce a jít chceme co nejdál i v domácím poháru,“ řekl trenér Petr Rada.