Neměl hrát, zařídil bod. Gólový návrat je plus, zářil budoucí slávista Chaloupek

„Věřím, že gól by padl, i kdybych na hřiště nešel. Dal by ho někdo jiný, protože jsme si ho zasloužili za to, jak kluci pracovali,“ smekl před parťáky dvacetiletý defenzivní klenot.

Z teplické sestavy vypadl kvůli lehčímu operačnímu zákroku, který podstoupil po podzimu. Teď už je v plnohodnotném režimu a na pardubickém stadionu střídal v 75. minutě, skóroval po dalších dvanácti. “Zatím by pro mě asi celý zápas byl složitý, v plném tréninku jsem osm devět dní,“ prozradil rodák z Meziboří.

„Kondiční příprava, kdy se běhá rovně kolem kuželů, je něco jiného než herní kondice, tu pořád nabírám. Chybí mi doteky s míčem, ale intenzivně na tom pracuji každý den a doufám, že co nejdříve budu připravený na 90 minut.“

Vzít Chaloupka do Pardubic bylo šťastné rozhodnutí trenéra Zdenka Frťaly. Původně zvažoval, že ho ve stejný den pošle na rozehrání do béčka. „Jenže hráli na umělé trávě, tak jsme od toho upustili. Před týdnem jsme totiž do rezervy dali Kubu Horu a bohužel si přivodil zranění,“ zalitoval Frťala.

Teď litovat nemusel. Chaloupek hlavou trkl do centru Hronka, který taky vyběhl na trávník jako náhradník, a v 87. minutě oslavil svůj druhý ligový gól kariéry. “Já přitom do Pardubic jel s tím, že vůbec nevím, zda naskočím. Šlo o můj první zápas. Nakonec se to povedlo, a že se jednalo o gólový návrat, je plus,“ usmíval se 190 cm vysoký stoper. „Kluci makali celý zápas, byli jsme lepší, fotbal byl pro diváky atraktivní.“

Chaloupek v sestavě nahrazoval Lukáše Marečka, který mu předal kapitánskou pásku. „Už jsem ji dostal doma proti Ostravě, měl jsem ji i v pohárovém zápase. Jestli jsem někde v pořadníku, jsem jedině rád,“ mrkl fanoušek hokejového Litvínova.

Zleva Jan Knapík z Teplic a Vojtěch Patrák z Pardubic při souboji o míč.

Frťala jeho čtvrthodinu ocenil: „S Chaloupkovým příchodem jsme byli ještě nebezpečnější, odměnou byl vstřelený gól. Dobrý výkon na to, že nehrál dva měsíce.“

A také na to, že se kolem něj strhl poprask, když se upsal Slavii. „Ten humbuk Už ale utichl. Když jsem v tréninku nebo v zápase, nechávám to mimo mě. Po večerech si nějaký článek přečtu, ale spíš se na to snažím nekoukat. Pro mě je důležité, co se děje na hřišti, ne v novinách,“ nenechal se rozptylovat.

Jeho vyzrálost vyzdvihl i Frťala. „Mediálně nechci naše mladé hráče moc prezentovat, aby jim to nezamotalo hlavu. Chaloupek ovšem dozrává v osobnost. I když se přestup vypustil ven, měly jeho výkony pořád kvalitu. Jsme rádi, že díky němu se kvalita našich stoperů zvětšila.“

Na teplických Stínadlech působí pět hráčů spjatých se Slavií. Kromě Chaloupka také hostující trio Daniel Fila, Albert Labík a Petr Hronek, vedle nich i Ondřej Kričfaluši, který přišel na přestup s právem Slavie na zpětný odkup.