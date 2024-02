Jablonecký objev Nebyla zářil při kanonádě. Takový zápas nepamatuji, říká

„Každá taková statistika v zápase týmu pomůže, jsem velmi rád, že se mi to povedlo při domácím debutu za Jablonec,“ pochvaloval si čerstvě 22letý Nebyla, jenž zažil premiéru v jablonecké základní sestavě už v utkání se Slavií.

A fanouškům na Střelnici se teď předvedl dvěma přesnými centry na góly Martince a Tekijaškiho. Svůj výkon pak korunoval přesnou střelou k tyči po uvolnění od Kratochvíla.

Slovenský reprezentant do 21 let Nebyla platil od mládí ze velký talent. Odchovanec Spartaku Trnava působil od 15 let v mládežnických reprezentačních týmech, v šestnácti podepsal dvouletý kontrakt s anglickým West Hamem United, pak se vrátil zpátky na Slovensko a tři sezony byl hráčem Dunajské Stredy.

Loni v létě zamířil jako volný hráč do chorvatského NK Istra 1961 a v lednu se na tureckém soustředění připojil k týmu Jablonce, v němž je na hostování s opcí.

Pamatujete si, kdy jste měl v mistrovském utkání bilanci gólu a dvou nahrávek?

Možná akorát tak na tréninku... Samozřejmě byly zápasy s gólem nebo asistencí, ale jedna plus dva? Na takový si nepamatuji.

Trenér Jablonce Radoslav Látal o Sebastianu Nebylovi: „Už jsem o něm mluvil po Slavii. Dlouho jsme se rozhodovali, jestli ho dáme hned do základní sestavy, protože s mužstvem byl velice krátce. Na soustředění do Turecka přijel později a v přípravě s námi odehrál jen jeden přípravný poločas. Nakonec jsme ho nasadili a ukázal, že například po běžecké stránce je to nadstandardní hráč a proti Budějovicím to potvrdil i gólem a nahrávkami.“ „Chtěli jsme ho proto, aby náš tým okysličil, je kapitánem slovenské jednadvacítky a může z něho vyrůst velký fotbalista. Máme na něho opci a doufejme, že v těchto výkonech bude pokračovat a budeme s ním spokojení.“

Co zatím říkáte na spolupráci ve středu zálohy, třeba s Kratochvílem?

Je to velice kvalitní hráč s mnoha zkušenostmi a myslím si, že si navzájem pomáháme. Ale není to jenom o něm, ale o celém týmu.

V Jablonci jste poměrně krátce na hostování z chorvatské Istry, jak vnímáte změnu klimatických podmínek?

Problém to není. Je sice jasné, že v Chorvatsku je tepleji, ale já jsem do Jablonce nepřišel na dovolenou, ale hrát fotbal.

Jak se zrodil váš příchod do české ligy a do Jablonce? Měl jste i jiné varianty?

V řešení byly i jiné týmy, ale upřednostnil jsem Jablonec, protože o mě projevil velký zájem a tohoto kroku vůbec nelituji.

Čekal jste, že se hned prosadíte do základní sestavy?

Každý fotbalista chce hrát co nejvíc, ale je to vždy na trenérech, jak to vyhodnotí. Jsem vděčný, že mi tu příležitost dali takhle brzy a věřím, že moje minuty budou stále přibývat.

Jak hodnotíte jablonecký vstup do jarní části sezony?

Už na Slavii jsme hráli velmi dobře a vzali jsme si z toho zápasu pozitiva. Bylo vidět, že jsme bojovali jako tým, což bylo znát i teď proti Budějovicím. I když jsme góly dostali, stále jsme si šli za svým a doufám, že takhle budeme pokračovat i nadále.