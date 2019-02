Pokřik Ščasný ven? Kouč: Chápu, že frustrace nemůže jen tak odeznít

Už během první půle se tu a tam ozval pískot, který s přibývajícím časem sílil, během posledního duelu 20. ligového kola mu neunikl třeba střídající Guélor Kanga. Frustrace sparťanských příznivců gradovala a vrcholila pokřikem proti vlastnímu kouči.

„Jak se mi s tím pracuje? Normálně, protože při tréninku neřvou, řvou při zápase. Zadruhé chápu, že frustrace, která byla na podzim po našich výsledcích a hlavně výkonech v závěru sezony, nemůže odeznít jen proto, že jsme v přípravě hráli velmi dobře,“ uznal Ščasný, jehož mužstvo vyhrálo všech sedm přátelských utkání během zimní přestávky.



Domácí fanoušci tak měli záminku pro vysoká očekávání, která Sparta proti houževnatým Bohemians nenaplnila. Ke třem bodům se protrápila díky pokutovému kopu z nastavení.

„Chápu fandy, že by chtěli, aby to v poločase bylo 4:0. Byl bych nadšený, kdyby to tak bylo. Jenže ono to tak prostě nebylo,“ prohlásil trenér. „Budu pracovat tak, jak umím. Musíme se od toho oprostit,“ dodal Ščasný.

Měl jste velké nervy, když šel v nastavení kopat penaltu Martin Frýdek?

Ano. Martin se mě pak ptal, jestli jsem nezešedivěl, jak si to tam narazil. Mezi určenými hráči byl Kanga, Frýdek si balon vzal okamžitě, takže jsem věřil, že penaltu dá. Zaplaťpánbůh to tam spadlo.

Jak moc jste si oddechl, že jste nakonec urvali tři body?

Potřebovali jsme vyhrát. Nebylo to optimální, hlavně ve druhé půli. Na druhé straně jsme věděli, že zápas bude strašně těžký. Bohemka neměla absolutně co ztratit, sice mají nějaké problémy, ale šli hrát s čistou hlavou, bojovat, což je správné. My naopak měli v hlavách to, že musíme navázat na přípravu, měli jsme v sestavě hodně mladých a nových hráčů. Nebylo to jednoduché.

Čím to, že se nepovedlo herně navázat na přípravu?

Měli jsme dobré pasáže, samozřejmě ale byly i ty, které s přípravou nekorespondovaly. Možná by utkání vypadalo jinak, kdyby Tetteh nebo Hložek proměnili šance v první půli. Zápas byl hlavně o hlavách, bylo to složité. Oni měli v hlavě, že se v přípravě vyhrálo všechno. A teď najednou: fanoušci, něco vám nevyjde, někdo zapíská, to je při složení mužstva těžké. Kanga má ty předpoklady, ale my nemáme v sestavě hráče, který by to vyloženě zklidnil, vzal to na sebe, dokázal mužstvo usměrnit.

Právě Kangu jste střídal nezvykle brzy. Proč?

Zaprvé se mu úplně nedařilo, odskakoval dozadu a nerozehrával šťastně balony, nebyl to úplně jeho nejpovedenější zápas. Hložka jsem pak dal pod hrot, kde si vedl podobně jako na kraji a podal výborný výkon. Paradoxně nám v domácím zápase ublížilo to, že jsme nám po stranách chyběla rychlost. Těsně před zápasem nám vypadl Karlsson, Václav Kadlec ještě není na celé utkání... Nedařilo se nám rozbít obranu.



Nezvažoval jste o nasazení Drchala, který dal v přípravě nejvíc gólů?

V přípravě vypadal výborně a zvažoval jsem to. Vašek měl ale virózu, k týmu se připojil až ve čtvrtek. Upřednostnil jsem hráče, kteří ve středu absolvovali modelové utkání.

Drchalovi je devatenáct, debutantu Plechatému také, Hložkovi teprve šestnáct. Jak jste spokojený s výkony posledních dvou?

Obecně jsem určitě spokojený byl. Nebylo to pro ně jednoduché, ale šlo o jejich první zápas a zvládli ho velmi dobře.

Pracujete s nimi nějak speciálně?

Hložek už byl součástí týmu během podzimu, Plechatý přišel do přípravy a o místo v sestavě si prostě řekli. Plechatý by hrál každopádně, Hložek by nejspíš začal na lavičce, kdybychom měli k dispozici Karlssona. A co jim chcete vysvětlovat? Budete hrát, přijde dvanáct tisíc lidí a budou hulákat... To ten kluk musí prožít a buď na to mít bude, nebo ne.

Budete teď víc využívat mladé hráče?

Pokud si to zaslouží, pokud na to budou mít, budou hrát i s rizikem, že některé zápasy budou složitější. Nemůžu ale kategoricky říct, kdo bude hrát.



Na co se zaměříte, aby byl příště proti Dukle výkon lepší?

Vnímám všechny zápasy a vidím, že i naši konkurenti se nadřou na každý bod. Viděli jsme, jak se Baník na Dukle natrápil na remízu. Představa, že každého budete válcovat 3:0, 4:0, je nádherná, ale tak to není. Zvlášť po nepovedeném podzimu si musíme vážit každého vítězství. Proti Dukle musíme podat kvalitnější výkon po všech stránkách.