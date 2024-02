Pro fanouška dobrý zápas, smál se Jurečka a věří: Výhra nás určitě nakopne

Pro Slavii to bylo vysvobození. V utkání do té doby třikrát vedla, soupeř ale vždy zvládl srovnat. Těžil především z chyb v zadních řadách.

„Pro nás velká úleva. Měli jsme dobrý vstup do utkání, ale ani po jednom gólu jsme neudrželi koncentraci. Pro fanouška dobrý zápas, pro nás tak úplně ne,“ popsal Jurečka s úsměvem.

V úvodních jedenácti minutách se dvakrát trefil Conrad Wallem, ve 24. minutě se pak poprvé prosadil Jurečka prudkou střelou pod břevno. Pro něj to je v součtu s podzimem pátý ligový zápas v řadě, ve kterém se prosadil a na čele tabulky střelců má deset branek. Podobně jako v loňské sezoně se tak postupně dostává do formy.

„Vždycky to je na začátku ročníku těžší, než do toho vstoupíte a naženete si ta čísla. Pak už se vám hraje snadněji, ale to je prostě fotbal, někdy to tam padá, někdy ne. Hlavní je, abychom každý zápas zvládali vyhrát.“

„Mám z něj radost. Trošku se herně trápil, věci mu nevycházely, ale on je velmi silný, jeho škála zakončení je široká a umí si ve vápně najít balon. Škoda, že na konci první půle neproměnil velkou šanci,“ doplnil kouč Jindřich Trpišovský.

Místo gólové pojistky tak přišlo krátce po změně stran další vyrovnání, o které se postaral hostující Jakub Martinec. „Trenér chtěl, abychom se více soustředili na defenzivní úkoly, což se nám úplně nepovedlo, ale my jsme věděli, kde je naše síla a že ten zápas můžeme vyhrát,“ pokračoval Jurečka.

Slávisté ke konci zápasu svého soupeře dostali sérií centrů pod obrovský tlak, ale dlouho se jim nedařilo vstřelit vytoužený rozhodující gól. Ale věřili až do konce a nakonec to vyšlo až z úplně poslední akce.

„Kdybych nevěřil, tak ten gól nedám. Myslím, že jsme za tím šli, fanoušci nás hnali dopředu, atmosféra byla skvělá a tohle byla taková třešnička na dortu. Nebyl to vůbec jednoduchý první jarní zápas,“ zhodnotil Jurečka, který mimochodem odehrál své 150. ligové utkání.

Pravděpodobně nepočítal s tím, že skóruje zrovna takhle: míč ho trefil do stehna, které šikovně nastavil, a odrazil se přímo do sítě. „Byla to trošku intuice, ale předtím jsme si s Mickem van Burenem řekli, kdo kam jde, a naštěstí se to ke mně odrazilo,“ popsal Jurečka.

Slavia díky výhře udržela pětibodové manko na Spartu, které navíc v týdnu může ještě stáhnout. V úterý ji totiž čeká dohrávka ve Zlíně. Díky Jurečkovi na Moravu pocestuje s výrazně lepší náladou. „Určitě nás to nakopne. Třikrát jsme vedli, třikrát soupeř srovnal, ale ten závěr byl velký. Teď se musíme soustředit, abychom ze Zlína přivezli všechny tři body,“ uzavřel.