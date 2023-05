Vrbu naštval VAR: Byla to sranda. Ale trenér v Česku nemůže říkat pravdu

„Už jsem v letech, tak si z toho můžu dělat srandu. A dneska to byla doopravdy sranda,“ tvrdil zlínský trenér po zápase.

Co rozhodlo?

První poločas z naší strany nebyl výrazný, bohužel jsme dostali gól. Ve druhém se zápas vyvíjel, jak se vyvíjel, výsledek je špatný. Ze spousty důvodů, které se tam děly.

Myslíte neodpískanou penaltu?

Podívejte se na to, já to viděl. Nebyla to penalta? Nebyla to ruka? Já viděl i jiné věci, třeba nějaká červená karta (faulu Hory na unikajícího Fantiše), víc zajímavých situací. Ale já to nechci hodnotit; když to zhodnotím, ve čtvrtek si mě někam pozvou a zaplatím pokutu padesát tisíc korun, jak se mi už jednou stalo. A já nechci platit pokutu.

A ta ruka?

Já se ptám - je toto ruka u těla? (Vrba si stoupl a dal ruku v bok) Chápu, když ji má takhle (zase to předvádí, ruku svěsí podél těla), tak to je pro mě ruka u těla. Ale toto? Pro mě to ruka u těla není. Nejsem odborník, ani jsem pravidla fotbalu nedělal. Jsou tady kompetentní lidé, kteří za to zodpovídají, oni by to měli posoudit. Nedávno jsem viděl v Lize mistrů, že i ruce u těla pískali. V Česku to je trošku… nevím.

Proč byl finiš tak vypjatý? Končilo se strkanicí.

On je zápas vypjatý podle toho, jak to posuzuje určitý člověk na hřišti. Kdyby měl utkání pod kontrolou, tak se to nestalo. Ta příčina je přece jasná.

Teplice slaví. Zlín smutní.

Hlavní sudí si s VAR telefonoval nejméně sedmkrát. Zažil jste tolik zásahů?

Telefony mají být napojené přes satelit, mají mít přilby na hlavě… Zrovna jsem se bavil v kabině, že si nedokážu představit, jak to dělali před dvaceti třiceti lety. Byli tři rozhodčí, neměli video, rozhodovali, jak rozhodovali. A situace zvládali tak, že z toho nikdo nedělal co teď. Ale já to fakt nechci hodnotit. Připadá mi, že je to čím dál složitější a čím dál nepřesvědčivější. Z mého pohledu. Nebudu hodnotit konkrétní momenty. Ať si je vyhodnotí někdo jiný. Je tam pomalu osm lidí okolo videa, a pak to posoudí, jak posoudí.

Co se vám honilo hlavou, když vám v nastavení VAR sebral gól na 2:2?

Uvědomte si, že trenér v Česku ve fotbale moc pravdu říkat nemůže. Když jí řekne, řeší se to. A bohužel to není o pravdě, abych si řekl svůj názor. Nebo o tom, co jsem viděl doopravdy. Tak to nefunguje. Až budu moct říct, co si skutečně myslím, tak vám to povím. Teď nechci. Manželka mi říkala, že mám ještě tři roky do důchodu, takže ještě chvilku musím dělat (smích).

Vaše situace je kritická, od barážových příček jste čtyři body.

Věděli jsme, že zápas v Teplicích je pro nás hodně klíčový. Nebudeme si říkat, že ne. Každý bod by byl obrovská pomoc. Příště v Pardubicích nemůžeme hrát na remízu, vyčkávat. Musíme to otevřít, a buď to zvládneme, nebo ne. Jiná cesta už není.