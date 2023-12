Za Kuchtu jsem rád, řekl Priske. Chválil i Preciada, nelíbil se mu faul na Haraslína

K výhře domácí nasměroval už po dvanácti minutách Jan Kuchta, který se trefil poprvé od 8. října.

„V posledních týdnech neproměnil hodně šancí a tentokrát to asi nebylo jeho nejlepší zakončení, ale spadlo mu to tam. Gól mu určitě psychicky pomůže,“ řekl Priske. „Sice je pro mě nejdůležitější týmový úspěch, ale útočníci zkrátka potřebují dávat branky, takže jsem za něj opravdu rád.“

Ačkoliv sparťané rychle vedli o tři góly, situaci si zkomplikovali po přestávce, když červenou kartu obdržel stoper Martin Vitík. „Vyloučení nám to ztížilo. V prvním poločase jsme soupeři téměř nic nedovolili a byli jsme jasně lepší, ale ve druhém to pro nás bylo náročnější,“ popsal Priske.

Gólem a asistencí se na výhře podílel Angelo Preciado. Jeho nejlepší zápas ve Spartě?

Myslím, že hrál lépe před tou červenou kartou, když jsme byli v rozestavení na pět obránců. Dal gól, na další přihrál. Ve čtyřčlenné obraně měl trochu problémy a myslím, že mu zbylí obránci i záložníci mohli více pomoct. Útočnější pozice mu určitě sedí více, ale po vyloučení jsem usoudil, že změna formace nám z hlediska obranné hry pomůže.

V posledních utkání hrál velmi dobře. Už se plně adaptoval?

Když se podíváte jenom na čísla, tak to může působit tak, že se zlepšil až v posledních týdnech, ale myslím, že jeho výkony jsou povedené už delší dobu. Samozřejmě měl těžší začátek, protože hrál náročné zápasy za národní tým a do toho si musel zvykat na nové prostředí, ale odehrál už několik skvělých zápasů a teď k tomu jenom začíná přidávat nadstavbu svojí produktivitou.

Sparťanský obránce Angelo Preciado střílí gól v utkání proti Jablonci.

Jak je na tom Lukáš Haraslín, jehož v druhém poločase tvrdě atakoval David Štěpánek? Nemyslíte, že to byl zákrok i na červenou?

Byl to hodně ošklivý zákrok. Já nejsem rozhodčí, takže nebudu hodnotit, co měl nebo neměl udělat. Ale doufám, že celou situaci třeba někdo zpětně vyhodnotí, a případně vyvodí nějaké důsledky. Měli jsme štěstí, že Haraslín mohl pokračovat a myslím, že bude na příští zápasy připravený, ačkoliv ho to teď určitě bolí.

Nepřemýšlel jste právě vzhledem ke čtvrtečnímu zápasu s Arisem Limassol, že některé důležité hráče pošetříte?

Určitě jsem nad tím uvažoval. Vždycky přemýšlím, jestli neudělat nějaké změny, zvlášť když máme na programu zápas uprostřed týdne. Ale chci vyhrát každý zápas a ten následující je pro mě vždy nejdůležitější. Proti Jablonci jsem chtěl, abychom získali důležité tři body, ale zároveň aby se hráči dobře naladili na čtvrteční utkání a byli v herní pohodě.

Jak je na tom Asger Sörensen. Bude na poslední dvě podzimní utkání připravený?

Je na tom dobře, absolvoval už trénink na hřišti a jeho uzdravení je na správné cestě, ale bude to těsné. Těžko říct, jestli bude připravený ve čtvrtek, nebo alespoň v neděli. Pořád je možné, že už si na podzim nezahraje. To ukáží až následující dny.