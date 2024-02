Jeho gól neplatil, Vukadinovič i tak slavil: Jen jsem slýchal, kolik nám Slavia nasype

„Kdyby mi to někdo řekl před začátkem utkání, tak bod beru se vším všudy. Má obrovskou cenu. Od pondělí jsem jen slýchal, kolik nám nasypou,“ culil se Vukadinovič.

Co teď odpovíte pochybovačům?

Možná se projdu městem a uvidím, co mi řeknou. Vždycky přijdou s něčím novým. Beru to ale s nadhledem. Moc radosti fanouškům neděláme. Věřím, že přijdou na nedělní utkání se Slováckem v takovém počtu jako se Slavií a derby bude mít náboj. Potřebujeme je. Pak je zápas o něčem jiném.

Slavii jste povolili pouze jednu branku. Dáte kredit defenzivě?

Zodpovědně jsme bránili. Dobře jsme dostupovali. Neměli čas na kombinaci, ve které jsou silní. Pokryli jsme jejich záběhy. A pořád jsme zlobili. Musím pochválit útočníka Kennyho (Ikugar). Obrovsky nám pomohl. Udržel spoustu balonů. Skvěle bojoval.

Podobný typ útočníka vám celý podzim hodně chyběl, že?

Byla to alfa a omega zápasu. Když to na něj kopneme, nejenže míč udrží, ale sklepne ho dobře. Z toho můžeme těžit. Teď to bylo ukázkově vidět. Slavia má jednu z nejlepších obran v lize a zvládl to výborně. Věřím, že takhle bude pokračovat.

Co ten váš neuznaný gól. Věděl jste, že ho VAR odvolá?

Tušil jsem, že to bude kulišárna. Stál jsem blbě. Nevyběhl jsem ven se slávistou. Ale pořád jsem se díval na pomezního. Běžel na půlku, tak jsem běžel také. Říkal jsem si, ono to fakt vyjde. Ale když do toho vystoupil VAR, bylo jasné, že ho odvolají.

Když byl předtím videorozhodčí v akci ve vašem vápně, nebál jste se, že se řeší penalta proti vám? Vyloučení Jurečky většinu překvapilo.

Viděl jsem to. Didiba předtím trošku přistrčil Jurečku, který mu to oplatil. Asi se nechal vyprovokovat. Viděl jsem jeho pohyb a hned jsem říkal rozhodčímu, ať se na to jde podívat. Bylo to jasná červená.

Jak vám může tenhle nečekaný výsledek pomoct v boji o záchranu?

Doufám, že hodně. Když jsme ukázali, že můžeme hrát s jedním z nejsilnějších týmů ligy, proč by to nemělo jít i s dalšími.

O to větší škoda je promarněného zápasu v Teplicích.

Obrovská. Ale už jsme si ho vyhodnotili, máme to za sebou. Tohle byl plusový bod, se kterým nikdo moc nepočítal. Teď to chce potvrdit v neděli.