Bohemians držel brankář Le Giang. Musím smeknout, uznal Nádvorník

Poradil si se zakončením Michala Škody, nepropustil ani střelu Martina Nového, v jasné příležitosti pak reflexivním zákrokem vychytal i pokus Marka Alvira.

Gólman Patrik Le Giang držel šance svého týmu.

A když už se zdálo, že 27letý brankář po závaru před bránou inkasuje, pomohlo mu i štěstí. Příbramský Michailo Cmiljanovič totiž těsně přestřelil.

„Už jsem padal na zem. On dorážel, ale překopl. Jsem rád, že to neskončilo v bráně,“ popisoval Le Giang po utkání šanci srbského fotbalisty.

„V prvním poločase mi v mém výkonu pomohla jedna šance, křižná střela, která neskončila v bráně. Druhý poločas jsem se zapotil víc,“ přiznal hráč, který do Bohemians přišel z Vlašimi.

Pražané hlavně díky němu přečkali šance hostů a poté v samém závěru udeřili. Daniel Krch si naběhl na centr po rohovém kopu a hlavičkou usměrnil míč do brány.

Příbram se už na vyrovnání nezmohla, Bohemians vyhráli 1:0.

„Každá nula gólmana potěší. Zachytal jsem si, ale je to vždy práce celého mužstva. Přede mnou je ještě dalších deset chlapů, podporujeme se navzájem. Jednou mě podrží oni, jindy zase já je,“ prohlásil brankář.

„Musím před Le Giangem smeknout,“ vysekl poklonu brankáři hostující kouč Roman Nádvorník. „Hodně nás podržel,“ kývl i kouč domácích Luděk Klusáček.

Jinak byl trenér Bohemians spíše kritický. „Nebylo to příliš pohledné utkání. Dalo se to předpokládat už před zápasem a v jeho průběhu se to potvrdilo,“ řekl Klusáček.

„Všechno směřovalo k nule. Měli jsme připravené ještě střídání do ofenzivy, chtěli jsme také poslat Bartka dopředu,“ prozradil kouč, který nahradil odvolaného Martina Haška.

„Vítězství je velice cenné. Máme zdravotní problémy, tři hráči museli nastoupit pod prášky. Jsem rád, že to hráči dokázali dotáhnout do vítězného konce, i když to nebylo úplně fotbalové,“ řekl Klusáček.