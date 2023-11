Chaloupek po prvním gólu (ne)mluvil o zájmu Slavie: Zatím bez komentáře

„Každého hráče těší, když se o něm mluví, já se snažím pořád držet na zemi a na hřišti to vypouštět,“ nakázal si. Chvála na něj prší ze všech stran, on tvrdí: „Nelítám v oblacích, nedělá mi to problémy. Jak jsem na trávníku, zajímá mě fakt jen balon a hřiště.“

V pouhých dvaceti letech je dirigentem teplické defenzivy, jejím tmelem i jistotou. Přímo na Stínadlech ho už na podzim okukoval slávistický trenér Jindřich Trpišovský se svými parťáky. O zájmu sešívaných se Chaloupek bavit nechtěl. „Teď to nebudu komentovat,“ řekl jen.

Pro skláře je vyznamenáním, že se jejich odchovanec prosadil v lize. I to, že se spekuluje o transferu do klubu z české smetánky.

„Všichni Štěpánovi přejeme, aby se posunul ve svojí sportovní kariéře dál. Jako každému hráči. Za posledního půl roku udělal obrovský progres, stal se stabilní součástí reprezentace do 21 let,“ řekl teplický trenér Zdenko Frťala. „Jsme rádi, že je o naše hráče zájem. A je jedno, z jakého klubu. Jestli to je Slavia, to ukáže čas.“

Na první ligový gól se Chaloupek načekal, vždyť debutoval před dvěma lety proti Spartě. Už v osmnácti se zabydlel v základní sestavě. Proti Bohemians skóroval po dvaceti minutách po rohu, na přední tyči vyskočil nejvýš na Havelkův nákop a míč hlavičkou poslal pod břevno.

„Spadlo to ze mě hodně. Poslední čtyři zápasy jsem měl situace, kdy to mohlo do brány spadnout, kdy jsem se do hlavičky dostal. Chtěl jsem to prolomit, v Hradci jsem těsně přestřelil, proti Ostravě taky. Říkal jsem si, že už to musí vyjít,“ líčil Chaloupek. „Máme nějaké standardky nacvičené a určené prostory, kde se pohybovat, já v něm byl. A Havča to trefil parádně.“

Ovšem to i Chaloupek.

„Gólem byl odměněný za to, jak přistupuje k fotbalu, jak je cílevědomý a ctižádostivý. A odměna mohla být ještě krásnější, kdyby dal i tu druhou hlavu,“ mrknul trenér Frťala.

Přitom vůbec nebylo jisté, zda do zápasu Chaloupek naskočí. Ze srazu reprezentační jednadvacítky se kvůli zranění ve spodní části těla vrátil předčasně. „Ještě do pátku jsem nevěděl, jestli nastoupím,“ přiznal.

Dal se do kupy a pomohl k remíze v zápase, který navzdory chumelenici a těžkému terénu bavil prokřehlé fanoušky. Dost se útočilo, vždyť oba celky vystřelily šestnáctkrát, a obránci se museli ohánět. Včetně Chaloupka.

„Byla zima, aspoň jsem se běháním zahřál. Bylo to nahoru dolů, vytlačování obrany, nabírání náběhů za nás,“ odfoukl si. „Škoda, že jsme neudrželi nulu vzadu. Jeden z nás tří stoperů měl vystoupit s Prekopem, nechali jsme ho otočit a on poslal balon za nás,“ litoval zrodu akce, v jejímž závěru v 87. minutě vyrovnal hostující Kozák.

A tak Chaloupkův premiérový zásah vynesl jen bod: „Gól potěší, bohužel kvůli tomu konci má hořkou příchuť. Škoda, že není vítězný.“

Třeba se ještě v Teplicích dočká. Nebo až v jiném klubu?