Já jako reprezentační kouč? To jsou jen mediální úvahy, řekl plzeňský Koubek

Koubek se zařadil mezi možné nástupce Jaroslava Šilhavého, který skončil u reprezentace v pondělí po postupu na mistrovství Evropy. Podle sázkových kanceláří je dokonce aktuálně druhým největším favoritem po kouči Slovácka Martinu Svědíkovi.

„Čtu takové články, ale nemám se k čemu vyjádřit. Jako každý čtu noviny. Vůbec se nechci pouštět do diskuse na toto téma. Je to přece zbytečné, pokud jsou to jenom jaksi mediální úvahy,“ uvedl zkušený kouč.

Vedení východočeského klubu před výkopem dnešního ligového utkání oficiálně poděkovalo Koubkovi za minulé angažmá a předalo mu dárkový koš.

„V podstatě jsme se nestačili úplně rozloučit, když jsme tady končili v létě. Vážím si toho, mám z toho uspokojivý pocit. Člověk si pak řekne, že je to možná jediné, co po něm zůstalo. Nesmírně si vážím, že město i klub ocenily podle mě dobře hodnocenou minulost. To potom má člověk z práce větší radost,“ prohlásil Koubek.

Nebyl spokojený s výkonem Viktorie v úvodním poločase, který Hradec vyhrál gólem Michala Leibla z 11. minuty. Po změně stran se hosté zlepšili a v 73. minutě vyrovnal Brazilec Cadu.

„V první půli byl Hradec nebezpečnější, účelovější, v tom případě i lepší než my z hlediska efektivity fotbalu. Druhou půli jsme asi byli lepší my, udělali jsme veliký nápor. Z pohledu poločasů utkání skončilo asi zaslouženou remízou,“ řekl Koubek.

Po prvním dějství stáhl ze hry i bývalého královéhradeckého záložníka Adama Vlkanovu, jenž za Viktorii výjimečně nastoupil od začátku.

„O místo v sestavě si řekl na základě velmi slušného výkonu v poháru v Olomouci, kde na dva góly nahrál a u třetího měl předfinální přihrávku. Byl efektivní a hrál dobře a zasloužil si šanci. Nebylo to spojené s Hradcem. Na tyhle fetiše nevěřím,“ uvedl plzeňský trenér.

Nelíbil se mu tvrdý skluz Petra Kodeše na Tomáše Chorého, za který královéhradecký záložník dostal v závěru pouze žlutou kartu.

„Nebyl to úplně líbezný zákrok. Takový ostřejších zákroků tam bylo několik, my jsme také nebyli nějací beránci v rukavičkách. Ale tohle bylo asi už na hraně. Ještěže to Tomáš Chorý přežil. Všichni si myslí, že je nesmrtelný, ale také ho to bolí,“ dodal Koubek.