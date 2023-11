Zima a chumelenice? Nigerijci Ghalimu to nevadí. Na sněhu dal své první góly

„Za Liberec jsem odehrál už hodně dobrých zápasů, tenhle je ale nejlepší, protože jsem v něm dal své první góly v české lize. Doufám, že se dočkám ještě mnoha dalších,“ usmíval se třiadvacetiletý hráč, který přišel pod Ještěd před necelými dvěma lety ze slovenského Trenčína.

V předchozích 36 zápasech za Liberec gólově mlčel, připsal si jen tři asistence. Proti Boleslavi na domácím hřišti udeřil hned dvakrát. První gól dal v 7. minutě po Preislerově centru přesnou střelou k tyči.

Jeho druhá trefa za stavu 1:1 však byla opravdovou fotbalovou lahůdkou. V 70. minutě si posunul míč z pravé strany ke středu hřiště a z hranice vápna vypálil levačkou nechytatelně na zadní tyč, čímž setřásl ze sítě lavinu sněhu.

„Rád hraju jeden na jednoho, v tom jsem dobrý. A když jsem dostal míč, rozhodl jsem si ho dát na levou nohu, kterou mám silnější, a trefil jsem to. Jsem šťastný,“ zářil Ghali.

Proč čekal na první gól v české lize tak dlouho? „Dobrá otázka,“ odpověděl velmi dobrou angličtinou na tiskové konferenci po výhře nad Boleslaví.

„Když jsem přišel do Liberce, měl jsem určité zdravotní problémy, ale teď se cítím velice dobře. Každý den tvrdě trénuju, abych týmu co nejvíc pomohl.“

Řekli byste, že v nepříjemném sněžení, teplotě na bodu mrazu a na těžkém terénu se hráč z Nigérie nebude cítit dobře? Kdeže. Rychlý a lehkonohý Ghali ve srovnání s jinými fotbalisty na zasněženém hřišti doslova tančil.

Liberecký záložník Lukáš Červ (vpravo) v souboji s Matějem Pulkrabem z Mladé Boleslavi

„My Afričani jsme zvyklí na teplé počasí, ale v Česku jsem dva roky a už jsem si zvykl. Podobných zápasů jsem hrál hodně.“

Že urputnou bitvu s Boleslaví rozhodl zrovna on, překvapilo i libereckého trenéra Luboše Kozla. „Před zápasem by mě to nenapadlo,“ přiznal.

„Ahmed podává už delší dobu velmi dobré výkony, ale vždycky nám pomáhal spíš rychlostí, zakončení není jeho nejsilnější stránkou. Naštěstí měl tentokrát gólovou formu – jeho první branka padla po hezké akci a druhá? Musím říct, že takhle jsem ho ještě vystřelit neviděl.“

Dřív Ghaliho využíval Liberec na křídle, ale protože nebyl efektivní, přesunuli ho na místo wingbacka, tedy ofenzivního obránce.

„Je na tom výborně kondičně i rychlostně a nedělá mu problém devadesát minut tahat po lajně nahoru dolů. I defenzivu poměrně zvládá. Z té pozice má sice k bodům dál, ale tentokrát byl tam, kde má být, a vyřešil to gólově. Určitě mu to zvedne sebevědomí,“ mínil liberecký trenér.

Ghali se podle něj v kabině příliš neprojevuje a spíš poslouchá, co se říká. „Je ale pracovitý a má to v hlavě správně nastavené,“ tvrdil Kozel. „Nějakou dobu mu trvalo, než se dostal do základní sestavy, ale už si v ní vybojoval místo a cítí, že je pro tým důležitý.“

Mladoboleslavský křídelník Solomon John (vlevo) si kryje míč před Janem Mikulou z Liberce.

Dobré Ghaliho výkony však pro Liberec můžou paradoxně znamenat i problém. Když si talentovaného fotbalistu vyhlédne Sparta, Slavia nebo Plzeň, severočeský klub ho těžko udrží. Hráčský pohyb bývá na severu každého půl roku značný. Nic na tom nemění ani fakt, že Ghali v Liberci před nedávnem podepsal novou smlouvu.

„Tady je to tak, že když hráči hrají dobře, nebrání se jim posunout se výš. Samozřejmě to musí být výhodné pro všechny strany. To, že odsud odcházejí hráči do lepších týmů, je ale svým způsobem i vyznamenání, že s nimi nepracujeme úplně špatně,“ dodal Kozel.