Poprvé základ, hned gól. Mám radost, že konečně hraju, říká Vindheim

„Je to pro mě na křídle nová pozice, zvykám si na nové pohyby a tak. Ale hlavně jsem šťastný, mám radost, že konečně hraju,“ řekl Vindheim do kamer klubové televize.



Čtyřiadvacetiletý norský hráč už dvakrát vyběhl od začátku v českém poháru, při výhrách v Jihlavě (2:1) a právě proti Budějovicím (4:0). V lize doposud dvakrát střídal, ve středu si ale řekl o to, aby mu kouč Václav Jílek dal důvěru i v Opavě.

„Andreas nám dal signál, že je schopen to zvládnout. Jeho výkon proti Českým Budějovicím v poháru byla taková vstupenka a potvrdil to,“ uvedl na tiskové konferenci sparťanský trenér. „Jsem rád, že se prosadil i gólově.“

Vindheim se radoval už v desáté minutě, když ho do úniku přes soupeřovu polovinu poslal Guélor Kanga. Sparťanskému fotbalistovi s dvaatřicítkou na zádech už stačilo jen dobře zakončit.

Na křídle si vedl velmi dobře, byl hodně vidět, hýřil aktivitou, snažil se. Do Sparty přitom přicházel ze švédského Malmö jako pravý obránce.

„Pořád s ním počítáme na pozici krajního beka, ale ofenzivní složku má na velice slušné úrovni,“ podotkl Jílek.

„Záloha je pro mě trochu složitější. Občas máte na zádech obránce, to se vám nestane, když hrajete na beku. Musím se pohybovat trochu jinak a taky o trochu víc běhat,“ pousmál se Vindheim. „Je to těžké, ale je to výzva a snažím se si na to zvyknout,“ pokračoval.

Sparta si i díky němu připsala třetí soutěžní vítězství v řadě. Jenže zatímco v předchozích dvou duelech vyhrála 4:0, tentokrát uhájila těsný náskok.

„Nebyl to úplně ideální výkon,“ připustil Vindheim. „Přistoupili jsme na jejich hru plnou dlouhých balonů. Nedokázali jsme dostatečně dobře prosadit náš styl, trochu jsme se strachovali o výsledek, ale vedli jsme a zápas jsme docela měli pod kontrolou. Ale mohli jsme samozřejmě přidat další gól.“

Spíš měli! Sparťané pálili tutovky, sám Vindheim se v jedné po změně stran ocitl. Opět šel na Fendricha sám z pravé strany, ale tentokrát se mu střela nepovedla. „Měl jsem místo toho nahrávat Hložanovi před prázdnou,“ kál se.

„Nebyli jsme dostatečně dobří ve vápně, nevyužili jsme několik šancí. Mohli jsme zápas rozhodnout dříve. V minulých zápasech jsme byli před brankou velmi efektivní, tentokrát ne a na konci to bylo nervóznější,“ dodal Vindheim.