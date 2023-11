Změna formace? Chtěli jsme soupeře překvapit a hrát útočněji, řekl Veselý

„Nad změnou formace jsem uvažoval už delší dobu, ale kvůli náročnějšímu programu na ni došlo až teď. Byla to jedna z variant pro zápas na Spartě, ale nakonec jsme to nechtěli riskovat,“ popsal Veselý.

Bohemians si díky ofenzivnějšímu rozestavení vypracovali hodně šancí, ale prosadili se pouze jednou, když výstavní střelou rozhodl krátce po přestávce Erik Prekop.

„Myslím, že to vítězství je zasloužené a vážím si ho. Karviná hraje hodně ofenzivně a mám respekt k ní i k trenéru Juraji Jarábkovi, který podle mě odvádí skvělou práci,“ ocenil soupeře Veselý.

Hráli jste v rozestavení na čtyři obránce poprvé?

Když jsem tady začínal, tak jsme takhle nastoupili. Shodou okolností myslím, že také proti Karviné. Celý týden jsme to trénovali a myslím, že se nám to podařilo dobře utajit, protože s tím Karviná nepočítala. Chtěli jsme dostávat více hráčů do útočné fáze a celkově povzbudit útočnou hru, protože výkony krajních obránců se mi v posledních zápasech nelíbily. Navíc máme hodně absencí vzadu, takže jsem si vyhodnotil, že typologicky máme více hráčů na formaci se čtyřmi obránci.

Dobrý výkon předvedl na stoperu Daniel Köstl. Sedí mu ten systém více?

Podle mě nikdo nepodal vyloženě špatný výkon, všichni obránci si s tím poradili velmi slušně, ačkoliv v téhle formaci dlouho nehráli. Hodně byli vidět středoví hráči, tedy stopeři a záložníci. My s tou formací hlavně chceme být méně čitelní, protože jsme teď dva roky v kuse hráli to samé a soupeři se na nás zvládali nachystat. Během reprezentační přestávky to ještě natrénujeme a věřím, že to soupeřům ztížíme.

Neuznaný gól Davida Puškáče z Bohemians, kterému brání brankář Karviné Dominik Holec a Sebastin Boháč

Jak hodnotíte výkon Prekopa?

Erik má formu už delší dobu a jsem rád, že mu to tam začalo padat. Zvládl i pro něj nezvyklou pozici pod hrotem, celý zápas odmakal, hodně se vracel do obrany, musel pokrýt mnohem větší prostor, než na co je zvyklý. Za svůj výkon si určitě branku zasloužil.

Mluvil jste o absencích, jak jsou na tom třeba Adam Jánoš či Jan Kovařík, kteří nebyli v nominaci?

Teď to máme s marodkou náročnější. Půlku hráčů nám postupně skolila nějaká viróza, z čehož potom podle mě vyplynula ta zranění. Na druhou stranu jsme si ty absence vybraly na zápasy s těžkými týmy a teď se snad dáme do pořádku na poslední čtyři podzimní utkání. Ta pro nás budou klíčová a jsme rádi, že jsme zvládli už tenhle zápas s Karvinou. Jánoš i Kovařík jsou v tréninkovém procesu, ale nechtěli jsme jejich nasazení ještě riskovat, aby se jejich stav nezhoršil.

Je pro vás výhra o to důležitější, když jste předtím třikrát prohráli?

Vnímali jsme tu sérii, ale hlavně jsem chtěl, aby se nám vrátila radost ze hry. V posledních zápasech jsme byli hodně stažení. Na druhou stranu jsme hráli se Slavií a se Spartou a třeba oproti minulé sezoně jsme zápasy s nimi podle mě zvládli lépe. Prohrát s těmihle týmy není ostuda, ačkoliv nás to rozhodně netěší. Tahle výhra je důležitá, ale pořád je to jenom jeden zápas a musíme na něj navázat dalšími výkony. Těší mě, že dostáváme méně branek, ale alarmující je, že dáváme málo gólů, takže už přemýšlíme nad posilami do útoku.