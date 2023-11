Priske: Je důležité umět vyhrát, když se nedaří. Hráči to zvládli i díky mentalitě

V domácím poháru museli otáčet, v lize po pětačtyřiceti minutách nevypadali, že by nakonec mohli zvítězit celkem v klidu. Spartu vysvobodila penalta po sedmdesáti minutách.

„Trochu jsme upravili hru, zatlačili. Museli jsme ukázat kvalitu, kterou máme, a nakonec zaslouženě brali vítězství,“ zhodnotil Priske.

Byl to další náročný zápas plný emocí. Jak jste vnímal některé potyčky u laviček?

Očekával jsem i takovou emocionální rovinu. Je to malé pražské derby, navíc každý, kdo na Letnou přijede, tady chce získat body a nejlépe vyhrát. Porvat se zkrátka o dobrý výsledek všemi silami. Navíc jsme čekali, že to bude duel plný osobních soubojů. Přece nemůžeme chtít, aby sem někdo odevzdaně přijel, položil sem červený koberec a pogratulovak nám k výhře.

V první půli vypadala Sparta trochu těžkopádně.

Sám jsem v prvním poločase s naším výkonem nebyl spokojený, je to všechno jen o nás. Prostě nepředvedli jsme takový standard, jaký bychom chtěli.

Není tým v lehčím herním útlumu, co se vytváření a proměňování šancí? O to víc možná těší, že jste zápas zvládli.

Souhlasil bych s tím, že poslední dva zápasy před tímto opravdu nebyli takové, jaké jsme si představovali. Výsledek a výkon v Boleslavi pak byl hodně pod naší úroveň. Tentokrát jsme také nebyli v první půli úplně nejlepší, ale ve druhém poločase už jsme dominovali. Musíte se také podívat na to, že se bavíme o zápasech, které se všechny odehrály během sedmi dnů. A to je příliš krátké období na to, abychom z toho dělali trend. V sezoně je utkání spousta a pro nás to teď bylo číslo 23. Nelze čekat, že to pro nás pokaždé bude plynout hladce a že každého soupeře přejedeme.

A zrovna Bohemians vám to svým přístupem úplně neulehčili. Souhlasíte?

Na to je dobré upozornit, jakým způsobem obě utkání odehráli Také na to, jak už dokázali potrápit jiné silné soupeře a jak dobře se prezentovali v minulé sezoně. My chceme být ještě na vyšší úrovni, ale pro mě je důležité i to, jak se tým postavil k nepříznivému výsledku v poločase. Potřebujete zkrátka umět zvítězit i ve chvílích, které jsou pro tým těžké; nejde vám to, nedaří se. Hráči však ukázali vítěznou sparťanskou mentalitu. Nevzdali se a ještě zvedli svoji úroveň. Nakonec se o vítězství porvali a zasloužili si ho.

Byla penalta nařízena správně?

Opakovačku jsem ještě neviděl. Ale ze hřiště to vypadalo jasně: vražení do Kuchty zezadu.

Byl Birmančevič na penaltu určený? Chyběl vám tradiční exekutor Krejčí.

Ano, asistenti vždy vyberou několik hráčů. Tentokrát si to vzal na starost Birma a chladnokrevně proměnil.

Těší vás, že se do zápasů vrátil Lukáš Haraslín?

Ano, jednoduchá odpověď. Jsem šťastný, že je zpátky a určitě bude k dispozici pro čtvrteční a také nedělní utkání.

Co Ladislav Krejčí?

Všem nám chybí. Ale to všichni zranění hráči. Pokaždé jsme zklamaní, když je nemůžeme využít, a to hlavně kvality, které mají. Zrovna Krejda i Matěj Ryneš. Ale tak to je, takový je fotbal, my musíme podávat dobré výkony i nadále bez nich.

Už ve čtvrtek hrajete ve Skotsku, čeká vás druhý zápas s Rangers. Je to pro vás zápas podzimu?

Čeká nás těžký a klíčový týden, pak o víkendu výjezd na Baník. Jestli je ale nejdůležitější, to teprve uvidíme. Bude to samozřejmě náročný, ale krásný zápas na skvělém stadionu. Prostě další důležitá evropská noc.